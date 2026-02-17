株式会社広田ゴルフ(本社：兵庫県、代表取締役：広田 成一)は、寄せの不安を払拭する最新チッパー「ステルス・チッパー C-SOLID」と、MEGAブランドより無重力でのような直進性をコンセプトにした「MEGA ゼロ・グラビテ パター S317」を、2026年春より発売いたします。





1. フォージド ステルス・チッパー C-SOLID：機能性と美学を追求するお助けクラブ

[開発思想]アプローチが苦手なゴルファーのために、「チッパー」というクラブがあり、スコアメイクに有利なのは分かるが、いかにもチッパー形状だとキャディバッグに入れることを躊躇してしまうゴルファーへ。キャディバッグに入れても外観を損なわれない。玄人好みのアイアンに見えるが、実はグリーン周りやトラブルシーンにも使えるお助けクラブです。





美学：日本ゴルフ生産発祥地である市川町には軟鉄鍛造を1つ1つ職人が研磨を行い仕上げるハンドメイドフォージド。外観はプロや玄人好みのマッスルバック形状、ソール刻印のCはチッパーのCではなく、ゲームをコントロールするコントロールアイアンのC。バックフェースなどにもブランドロゴを入れない広田ゴルフ人気の無刻印シリーズ。バッグに入れてもチッパー感がなく外観を損ないません。





へビーヘッド：ヘッド重量を330gターゲットにクラブバランスをEオーバーにし、動き出すと止まらないオートマチックに。緊張化でも手が止まるなどの緩みを軽減。また、ティーショットを曲げてしまいフェアウェイに出したいシーンでも重たいヘッドがラフにも負けず安定したゲームコントロールが可能。





歯落としグラインドソール：通常のリーディングエッジだとヘッドが重たいため重力で落ちる力が強く、少しダフリ気味に入ると歯が突き刺さってしまいますが、その【歯】を削り落とし、刺さらずにすべる力に変換。





65°ライ角：アップライトに設計をするとチッパー間が強く出てしまい、またアイアンのようにフラットするとヘッドの重さでストローク中にフェースが開いてしまいミスが多く。テストをした結果65°というライ角がパターのように吊るしてストロークも行いやすい設計。





■商品概要

商品名 ： 広田ゴルフ チッパーアイアン C-SOLID (LHモデル あり)

価格 ： 13,200円(税込)～

ヘッド素材： 軟鉄 S20C

製法 ： 鍛造 手研磨 サテンメッキ

ヘッド重量： 330g±

ロフト ： 34°

ライ角 ： 65°

原産国 ： 日本

販売場所 ： 広田ゴルフ公式オンライン お取り扱い店

URL ： https://www.hirotagolf.jp/product/248

発売予定日： 2026年3月中旬





2. MEGA Zero Gravity Putter：自立式とゼロトルクの融合

[開発思想] 3パットの撲滅を目指し、パターでスコアメイクを。方向性、再現性、距離感を改善することにより3パットを無くし、パット数を減らしてスコアメイクを。ストロークのオートメーション化とイメージしたラインにボールを転がす自立式とゼロトルクの融合。





エイミングの革命：パターが単独で自立するため、後方からラインを確認可能。「向きが合っているか不安」という最大のストレスを解消します。パターが自立するためエイミングの不安を払拭し、安心してアドレスに入ることが可能。また自立しているためライ角通りのアドレスが可能でストロークの再現性も向上する。

また、自分がイメージしたラインに対してどれくらい正確にアドレスができているのか確認をし、クセなどの矯正を行う練習にも役立ちます。





ストロークの革命：ヘッド重心点にシャフトを挿し、ほぼトルクが発生しない仕様でヘッドの開閉がほぼ行われません。常にフェースがターゲット方向へ向こうとする力があるため、手首などの動きを影響を抑えやすくオートマチックにストロークが可能な設計。





直進性：設計自由度が高く、高MOI化しやすく航空機部品にも使用される6061 Aluminiumボディを採用し、精密CNC削り出しボディが大きな慣性モーメントでブレないストロークと力強い直進性。





■商品概要

商品名 ： MEGA S317 パター

価格 ： 33,000円 (税込)

ヘッド素材： 6061アルミニウム

製法 ： CNC TiCN

総重量 ： 490g±

ロフト ： 3°

ライ角 ： 71°

原産国 ： 中国

販売場所 ： マクアケにて先行予約受付中

URL ： https://www.makuake.com/project/mega-zero-gravity/

発売予定日： 2026年4月上旬





■会社概要

商号 ： 株式会社広田ゴルフ

代表者 ： 代表取締役 広田 成一

所在地 ： 〒651-2401 兵庫県神戸市西区岩岡町岩岡1553-4

設立 ： 1987年4月

事業内容： ゴルフ用品用具製造卸販売

資本金 ： 2,000万円

URL ： https://hirotagolf.co.jp/









【本件に関する販売店様からのお問い合わせ先】

株式会社広田ゴルフ

https://hirotagolf.co.jp/#contact









【本件に関するエンドユーザー様からのお問い合わせ先】

株式会社広田ゴルフ

https://www.hirotagolf.jp/contact