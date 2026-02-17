株式会社松なみ(本社：香川県高松市、代表取締役：原田 諭起子)が運営するアクセサリーブランド『Matsuyoi 待宵』は、珊瑚や翡翠、真珠など日本の宝飾素材を日本の伝統工芸技術を用いて制作したラグジュアリージュエリーライン「GRACE」の、Matsuyoiの地元、四国の自然にインスパイアされたデザインの新作を発表します。





ラグジュアリーライン「GRACE」新作





それに伴い、2026年5月に、GINZASIX 銀座蔦屋書店にて先行販売、その後、国内の百貨店などの展示販売、そして昨年商標登録したアメリカ合衆国をはじめとする海外へ展開いたします。









■四国・高知の竹林にインスパイアされたデザインの「KAGUYA bamboo」シリーズ

森林資源が豊かな四国・高知。その高知の竹林からイメージしたデザインのジュエリー、「KAGUYA bamboo」を発表。

宝飾職人によりリアルに再現された竹モチーフに、同じく四国で生産されている愛媛県宇和島産あこや真珠を合わせ、竹林の「光」と「水」のストーリーをデザインしたピアスやネックレスにしました。





KAGUYA bamboo “Single” platinum ピアス





KAGUYA bamboo “Single” gold ピアス





KAGUYA bamboo “dripping” platinum ピアス





KAGUYA bambo “dripping” gold ピアス





KAGUYA bambo akoya ロングネックレス(全体)





KAGUYA bambo akoya ロングネックレス(モチーフ部)









■日本の国石・糸魚川翡翠を使い、瀬戸内海の煌めきと、日本の伝統文様の「花菱」に見立てた新作ネックレス「HANABISHI」

日本神話でも名高い、国石である糸魚川翡翠。その中でも色の揺らぎが美しい翡翠と、煌めきの象徴の石であるダイヤモンドを使用し、瀬戸内海の煌めきを日本の伝統模様「花菱」に見立て、和の素材の美しさと、縁起の良い日本の文様のストーリーを兼ねそろえたデザインのネックレスにしました。





HANABISHI Sea sparklingネックレス(全体)





HANABISHI Sea sparklingネックレス(イメージ画像)









■古よりの技術より繊細に彫られた高知桃珊瑚ピアス「Hanakago bouquet」

古より女性の守り石として珍重され、かんざしや帯留めなどの装飾品で愛されてきた珊瑚。珊瑚の一大産地高知県の花彫職人に依頼し、球形にした大輪のバラとたくさんの小花を、グラデーションを生かしながら彫り上げるという高い技術力で彫り上げた桃珊瑚のモチーフをピアスにしました。





Hanakago bouquet 高知桃珊瑚ピアス









■発売にあたっての代表 原田コメント

当社は、四国という日本の宝飾素材に恵まれた場所にあります。美しい自然豊かな四国という土地は、私にたくさんのデザインのインスピレーションを与えてくれます。

この「GRACE」は「神の恵み」の意味で、このジュエリーはまさに四国の自然が生んだ結晶だと思っています。

この複雑なデザインを表現するにあたり、宝飾素材を扱う四国をはじめとする日本各地の職人さんに多大なご協力を得て、この新作が生まれました。本当に感謝申し上げます。

昨年当社はアメリカ合衆国の商標登録をさせていただきましたが、これを機に、私たちのジャパンジュエリーを世界に発信し、日本の工芸文化の素晴らしさを発信していきたいと思っております。









■原田 諭起子(Matsuyoi 待宵)

株式会社松なみの代表取締役であり、アクセサリー・ジュエリーブランド『Matsuyoi 待宵』のデザイナー＆プロデューサー

油絵を描く父と既製服のお針子だった母のもとに育つ。国内外の素材に感銘を受け、またそれによって日本文化の素晴らしさを再認識するようになり、以後茶道、華道、和裁、そしてアクセサリー制作を学び始める。

高松に引っ越した後、穏やかな瀬戸内海で養殖される真珠や広大な太平洋で育つ珊瑚にインスピレーションを受け、真珠や珊瑚のアクセサリーやジュエリーの他、国内外のアンティークパーツなども使ったオリジナルアクセサリーも制作している。また、さまざまなジャンルのアーティストにヘッドドレスやコサージュなどの装飾品を提供している。









■会社概要 ～『Matsuyoi 待宵』について～

株式会社松なみの代表取締役であり、『Matsuyoi 待宵』のデザイナー＆プロデューサーである原田 諭起子は、「日本の美」をテーマに、日本の着物や日本の宝飾素材、国内外で直接買い付けたアンティーク・ビンテージパーツを合わせ、独特の世界観を持つアクセサリー・ジュエリーを制作。

特にこの数年、古くから日本で使われている素材に着目し、日本の伝統工芸である京丹後の織物や西陣織、四国の伝統素材である愛媛県産宇和島真珠や高知県産血赤珊瑚、日本の国石である糸魚川翡翠を使い、従来の民芸品や土産品、宝飾品のイメージとは違う、ファッション性の強いデザインのジュエリーを、東京・神戸の百貨店での展示会を中心に展開しています。





商号 ： 株式会社松なみ

所在地 ： 〒761-0113 香川県高松市屋島西町1126-49

代表者 ： 代表取締役 原田 諭起子

設立 ： 2013年10月

事業内容 ： アクセサリー、ジュエリー、髪飾りの製造、販売

URL ： https://matsuyoi-jp.com

Instagram： https://www.instagram.com/matsuyoi39/