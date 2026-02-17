【基本無料】AI中国語コーチPAO、“話せない中上級者問題”を解決する「シュリーマン式作文暗唱」を正式実装
PaoChaiオンライン中国語コーチングを運営する 株式会社Rungar(東京都新宿区、代表取締役：冨江 恭直) は、LINEで使える中国語学習サービス「AI中国語コーチPAO」において、基本無料で毎日利用できる新機能「シュリーマン式作文暗唱」 を正式実装したことを発表しました。
本機能は、中国語学習者の多くが直面する「勉強しているのに話せない」という構造的問題を解決するために開発されたアウトプット特化型AI学習システムです。
▼シュリーマン式作文暗唱トレーニング
https://ai.paochai.jp/schliemann
シュリーマン式作文暗唱
■背景｜中国語学習者の最大の壁「中上級者停滞」
中国語学習市場では近年、
・HSK受験者数の増加
・オンライン学習普及
・AI翻訳の一般化
が進む一方で、「学習年数が長いが会話力が伸びない」という現象が広く指摘されています。
実際に多くの学習者が、
・単語は知っている
・文法は理解している
・読めば意味は分かる
にもかかわらず、会話になると中国語が出てこないという“運用力の欠如”に直面しています。
これは個人の努力不足ではなく、従来の語学教育がインプット中心に設計されている構造問題とされています。
■解決アプローチ｜19世紀の語学習得法×AI
AI中国語コーチPAOが採用したのは、トロイ遺跡発掘で知られる語学の天才 ハインリヒ・シュリーマンが実践した学習法です。
その核心は極めてシンプルです。
・自分の関心について書く
・添削を受ける
・暗唱する
つまり、意味を伴うアウトプットの反復です。
今回PAOはこの学習法を、
・AI添削
・LINE日常利用
・習慣化設計
によって現代化しました。
AI中国語コーチPAOで語学の王道を
■新機能の概要｜シュリーマン式作文暗唱(基本無料)瞬間的に中国語が出る回路を形成します。
本機能は基本無料で毎日利用可能です。
≪学習プロセス(3ステップ)≫
◇STEP1｜お題に対して作文(最重要)
学習者は提示されたお題について中国語で作文します。
単なる翻訳練習ではなく、
・自分の考えを書く
・関心のある内容を書く
というシュリーマン式の核心原理を採用。
意味を伴う表現のみが定着するという語学習得理論に基づいています。
◇STEP2｜AI即時添削
文法・語順・自然さを総合評価し
中国語らしい表現へ修正。
◇STEP3｜暗唱・音読
添削後の文章を暗唱。
語彙・文法・発音・思考が統合され
瞬間的に中国語が出る回路を形成します。
■LINEで毎日10分。継続できる設計
本機能はLINE上で完結し、1日約10分で実行可能。
学習を「イベント」ではなく日常行動に変える設計を採用しています。
■有料オプション｜確実な継続を自動化
シュリーマン式は無料で使えますが、毎日指定時間のプッシュ通知を利用する場合は『ジョギングプラン※(月額1,980円)』へのアップグレードが必要です。
この機能により、
・学習忘れ防止
・習慣固定
・行動開始コストゼロ
が実現します。
※ジョギングプランではプッシュ通知以外にもその他の機能も大幅にアップグレードされます。詳しくは料金プランをご覧ください。
■教育的意義｜語学学習の順序を逆転
＜従来＞
理解 → 使用
＜本機能＞
使用 → 定着 → 理解深化
これは教育理論上「アウトプット仮説・生成効果・能動想起」と一致します。
■代表コメント(冨江恭直)
シュリーマン式語学は古くから知られる非常に有名な学習法ですが、それを日常的に実践できるアプリはこれまでほとんどありませんでした。
今回、誰でも使える形でいち早く世に出せたことを嬉しく思っています。
基本無料で提供していますので、できるだけ多くの方に活用していただき、中国語をはじめとする語学力向上に貢献できればと考えています。
■サービス概要
サービス名：AI中国語コーチPAO
新機能 ：シュリーマン式作文暗唱
利用料金 ：基本無料
継続支援 ：ジョギングプラン(月1,980円)
提供形態 ：LINE
■関連リンク
AI中国語コーチPAO
公式HP： https://ai.paochai.jp/
LINE ： https://lin.ee/SBS3UAe
※AIコーチ(ChatGPT)の回答、返信内容の正確性は保証しておりません。学習の補助ツールとしてご利用いただき、最終的な確認や判断は、専門の教師や教材を通じて行うことを推奨します。
■関連サービス
・PaoChaiオンライン中国語コーチング： https://paochai.jp/
・中国語独学完全マップ ： https://chugokugo.fun/