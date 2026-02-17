NeUSD





2026年1月23日、ラオスの主要商業銀行 Joint Development Bank(以下、JDB銀行)と連携するデジタルアセット「NeUSD」は、世界有数の暗号資産取引所 BingXへの上場を正式に完了しました。本上場は1月22日に発表された計画通りに実行され、NeUSDはグローバル市場における流動性拡大および国際的認知向上の第一段階を達成しています。





上場を記念し、現在BingXにて大型エアドロップキャンペーンを実施しております。本施策は、グローバルユーザーへの認知拡大とコミュニティ形成を目的としたものであり、NeUSDのエコシステム参加機会を広く提供する取り組みです。





NeUSDは、「銀行が担保する信頼性」と「ブロックチェーンの柔軟性」を融合させた次世代型デジタルアセットです。JDB銀行の金融基盤を活用し、法定通貨とデジタル資産を単一プラットフォーム上で管理可能とすることで、透明性と実用性を両立した運用環境を提供します。





本設計は、従来の金融システムにおける越境取引の複雑な手続きや高コスト構造に対し、より効率的な代替手段を提示するものです。特定の通貨や地域に依存しないマルチカレンシー対応およびクロスボーダー決済を想定した構造は、アジアを中心とする新興市場において高い汎用性を発揮します。





BingX上場後、NeUSDは次の成長フェーズとして、2026年2月下旬から3月上旬に新たなグローバル暗号資産取引所への上場を予定しています。契約上の理由により取引所名は非公開としていますが、国際的なユーザー基盤と十分な流動性を有する主要プラットフォームとなる見込みです。さらに、BybitやBinance Alphaなど、世界的な暗号資産エコシステムへの展開も視野に入れ、準備と協議を進めています。





NeUSDは、各国・各地域の法規制および金融ガイドラインを尊重しながら、持続可能な社会実装を重視しています。ラオスを起点に銀行とブロックチェーンを結ぶ本プロジェクトは、アジア発の新たなデジタル金融モデルとして、次なるグローバル展開へと着実に歩みを進めています。









【会社情報】

トークン発行元

Recovery Gate Co.,Ltd.

Skulthai Surawong Tower, 41th FL 141 Surawong Road,Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500 Thailand









【日本総代理店】

株式会社フィレナ： https://filenafinance.com/