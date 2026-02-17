successfee株式会社(本社：東京都港区、代表取締役：福田 幸雄)が提供する、EC専用の成果報酬型パートナー管理ツール「successfee(サクセスフィー)」は、株式会社Ｅストアー(本社：東京都港区、代表取締役CEO：山村 兼司、以下 Ｅストアー)が提供するECサイト構築プラットフォーム「Ｅストアーショップサーブ」との連携を開始しました。





successfee×Ｅストアーショップサーブ





本連携により、「Ｅストアーショップサーブ」を利用するEC事業者は、自社ECの構成や運用方針に合わせて、外部ASPに依存することなく、成果報酬型パートナー施策を柔軟に設計・運用することが可能となります。









■連携の背景

昨今、デジタル広告費の高騰やCookie規制の影響により、従来の広告運用だけでは新規顧客の獲得効率(CPA)を維持することが難しくなっています。そのため、多くのEC事業者が、インフルエンサーや既存顧客、販売代理店といった「パートナー」を通じた紹介マーケティングに注目しています。しかし、自社で紹介制度を構築するには、正確な成果計測や煩雑な報酬支払いの管理が大きなハードルとなっていました。そこで、ショップサーブをご利用頂いているショップ様にもご提供可能とするために、連携を実施しました。









■連携の概要

今回の連携では、「successfee」と「Ｅストアーショップサーブ」をAPIおよびタグ連携により接続することで、以下を実現します。





・ショップサーブ上の注文情報をsuccessfeeに自動連携

・URL・クーポンコードを用いた成果トラッキング

・成果の自動承認・否認、不正・キャンセルを考慮した成果管理

・EC・パートナー双方が確認できる専用ダッシュボードの提供





これにより、EC事業者は「誰が・どの施策で・どの売上を生んだのか」を明確に把握しながら、透明性の高いパートナー運用を行うことができます。

提供形態について 本連携機能は、まずはご希望の事業者様向けに個別連携(プライベートアプリ形式)にて提供を開始いたします。導入をご検討の方は、下記お問い合わせ窓口よりご連絡ください。





売上獲得イメージ





■連携による主なメリット

EC事業者さま向け

・外部ASPに依存しない、自社主導のパートナー施策を構築

・パートナー毎の報酬率を柔軟に設計可能

・商品毎の柔軟な報酬率の設定

・注文キャンセルや不正注文を考慮した安心・安全な成果管理

・パートナーへの支払業務はsuccessfeeが実施





パートナーさま向け

・成果状況・承認状況をリアルタイムで可視化

・クーポン・URLを活用したシンプルな成果創出

・紹介顧客が半永久的にパートナー紐づき、ストック収入の確保が可能









■今後の展望

successfee株式会社は、本システムの提供を通じて、EC事業者とパートナーが相互に協力し、持続的な成長を実現できるエコシステムの構築を目指します。その中で、両者が求める最適なビジネスパートナーを効率的に見つけ出す「販売協力パートナーマッチングサービス」の展開も予定しており、2026年3月から事前登録を始めます。さらに多くのWin-Winを生み出すプラットフォームへと進化してまいります。









■株式会社Ｅストアーについて

『Ｅストアーショップサーブ』は、ECサイト構築のためのプラットフォームです。全国の中小から大手まで幅広い企業様にサービスを提供しています。高い安定性と柔軟性を備えたシステム設計に加え、専任サポート担当による運用支援や、CRM機能を活用したリピート施策の強化など、ネットショップの成長と効率的な運営を支える環境が整っていることが特長です。また、業界最多水準のAPIを備えており、各種外部ツール・サービスとのダイレクトな連携が可能なため、追加のカスタマイズ開発を行うことなく、柔軟な拡張が可能です。





【株式会社Ｅストアー 会社概要】

会社名 ： 株式会社Ｅストアー (英語表記 Estore Corporation)

代表者 ： 代表取締役CEO 山村 兼司

所在地 ： 〒107-6205 東京都港区赤坂9-7-1 ミッドタウン・タワー

設立 ： 平成11(1999)年2月17日

資本金 ： 1億円

URL ： https://estore.jp

事業内容： ECサイト構築プラットフォーム「Ｅストアーショップサーブ」









■successfee株式会社について

successfee株式会社は、販売パートナーとの収益分配を自動化・可視化する「成果連動型マージン管理ツール successfee」を提供しています。EC・D2C・SaaS企業などの多様な業態に対応し、パートナー販売による安定した収益基盤の構築を支援。広告依存に頼らない“持続可能な成長モデル”の実現をミッションに、企業の新たな収益構造づくりを推進しています。





【successfee株式会社 会社概要】

所在地 ： 東京都港区南青山3丁目8-5 アーバンプレム南青山3階

代表者 ： 代表取締役 福田 幸雄

事業内容： EC事業者向け成功報酬型パートナーシップシステム

「successfee」の開発・提供

URL ： https://successfee.com