角利産業株式会社(所在地：新潟県三条市、代表取締役：加藤 將利)は、『エヴァンゲリオン』シリーズの意匠を取り入れた防災備蓄品を開発するプロジェクト「特務機関NERV《ネルフ》指定防災備蓄品計画」に参画し、「特務機関NERV指定 緊急トイレパック」を2026年3月17日に発売いたします。





▼特務機関NERV指定防災備蓄品計画

https://www.gehirn.co.jp/news/2025-03-19/press-nerv/





photo_01





本商品はアニメ作品『エヴァンゲリオン』シリーズの意匠を取り入れた防災備蓄品を開発するプロジェクト「特務機関NERV《ネルフ》指定防災備蓄品計画」の、「特務機関NERVが、第3新東京市に対して防災備蓄品を指定・配備している」という独自のコンセプトのもと企画された商品です。









■商品概要：特務機関NERV指定 緊急トイレパック 10個入

水が無い場所でも使える、使い捨て簡易トイレです。排泄物を凝固剤で固めることで、災害時など水が用意できない場合でも処理が可能となります。渋滞中の車内やアウトドアレジャー時の急な排便や嘔吐にも対応可能です。





photo_02





photo_03









「特務機関NERVから第3新東京市民に配られる備蓄品」をコンセプトとした、まるで劇中から出てきたようなデザインで『エヴァンゲリオン』シリーズファンの方に作品の世界観を楽しんで頂く一方で、食品や照明といったカテゴリーに比べ備蓄が進んでいないとされる「災害時のトイレ」を考えるきっかけになるアイテムとして企画されました。









■商品の特長

1.水が無くても排泄物を処理、ニオイも防ぐ

排泄物を凝固剤で固めることでニオイを防ぎ、袋ごと燃えるごみとして処理が可能です。排便袋と凝固剤がセットになったトイレパックが個袋で10個入。ポケットティッシュやごみ袋も付属し、1箱あればすぐに使える仕様になっています。





photo_05





2.備蓄と携帯、どちらでも活躍

トイレパック個袋のサイズは約W140×D5×H90mmと非常に薄くコンパクト。ビジネスバッグや車のグローブボックスなどに個袋単位で備えておくこともできます。渋滞中の車内や車中泊、アウトドアレジャー時の急な排便や嘔吐にも対応できます。小袋単位で携帯することも考慮し、個別の台紙に外箱同様、使用方法・注意事項が表記されています。





photo_06





photo_08





3.ユニバーサルデザインにも配慮

外箱裏面の注意事項・使用方法には日英併記やピクトグラムによる図説を入れることで、ユニバーサルデザインへ配慮しました。また、どの向きで収納されていても内容がわかりやすいように、外箱は3面(天面・正面・側面)に品名・入数などを表記しています。





photo_10





photo_11









■商品情報

名称 ： 特務機関NERV指定 緊急トイレパック 10個入

発売日 ： 2026年3月17日(火)

定価 ： 3,300円(税込)

サイズ ： 約150×95×95mm(外箱)

重量 ： 約330g

セット内容： 緊急トイレパック(排便袋×1、凝固剤×1)×10個、ポケットティッシュ×2個、ごみ袋×1

備蓄目安 ： 大人1人約2日分/1箱

生産国 ： 日本

発売元 ： 角利産業株式会社

公式URL ： https://www.kakuri.co.jp/





photo_04





photo_13









■取り扱い予定店舗

・EVANGELION STORE(オンラインストア)

https://www.evastore.jp/shop/

・EVANGELION STORE TOKYO-01(実店舗)

https://www.evastore2.jp/tokyo-01/

・角の道具屋(角利産業オンラインストア)

https://kadonodouguya.shop/

その他全国の専門店、キャラクターショップ、ECサイトなどで順次取り扱い予定です。









■発売元概要

【角利産業株式会社】

角利産業は金物の産地である新潟県三条市の金物商社です。DIY・アウトドア用品など取り扱い品目を拡げていく中で、2004年の中越地震をきっかけに企業・官公庁向けの防災セットの提案をスタートしました。その後も様々な販路を通じて防災用品の供給を続けています。





商号 ：角利産業株式会社

代表者 ：代表取締役 加藤 將利

所在地 ：〒955-0823 新潟県三条市東本成寺3-3

設立 ：1946年

事業内容：DIY・アウトドア・防災・ギフト・教材等の各種用品の卸売

資本金 ：4,200万円

URL ：https://www.kakuri.co.jp/









■「特務機関NERV指定防災備蓄品計画」について

本計画は、アニメ作品『エヴァンゲリオン』シリーズに登場する特務機関NERVが、第3新東京市に対して防災備蓄品を指定・配備しているという独自のコンセプトのもと、実用性の高い防災用品に『エヴァンゲリオン』の世界観を取り入れた商品開発を行うものです。





商品選定にあたっては、ゲヒルン株式会社に所属する気象予報士や防災士が製品を実際に試用し、防災備蓄品として十分な品質と機能性を備えているかを確認します。選定された製品には、ゲヒルン株式会社が必要に応じてデザインや企画面でのプロデュースを協力し、株式会社カラーが商品化ライセンスの許諾を行います。本計画は今後、食料品から防災用品まで様々なカテゴリーの防災備蓄品を展開していく予定です。