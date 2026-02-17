つるやゴルフ世田谷店が2月19日にオープン 記念セールなどを実施！
ゴルフ用品総合メーカーつるや株式会社［本社：〒541-0053大阪市中央区本町3-3-5、代表取締役社長：西村 理作］は、この度「つるやゴルフ世田谷店」を2026年2月19日(木)にオープンいたします。
外観
最新ギアや、有名ブランドウエア、シューズ、グッズなど数多く取り揃える他、ゴルフ工房・試打室・測定器を完備。地域最大級の充実の品揃え・サービスを展開し、初心者から経験者の方まで幅広くご利用いただけます。
チラシ情報(1)
チラシ情報(2)
オープン当日より、お得なキャンペーンを実施いたします。キャロウェイの21 EPIC SPEEDドライバーが19,900円。キャロウェイのAi-SMOKEドライバーが27,900円。テーラーメイドのQi10ドライバーが37,900円、同モデルのフェアウェイウッドが21,900円。PINGのG425アイアン5本セットが49,900円。ODYSSEYの21DFXパターが9,900円。プーマのスパイクレスシューズが3,990円から5,990円。PING、プーマのキャディバッグ各種が12,900円。有名ブランドウェア各種が最大半額など、大特価商品を多数ご用意！レディース用商品も数多く取り揃えております。
そして、2月19日(木)から2月23日(月祝)限定で、全品dポイント10倍キャンペーンを実施。また、同期間10,000円以上お買い上げの方に有名ブランドボール2球を各日先着50名の方にプレゼントいたします。さらに、つるやゴルフのお得なポイントサービス「つるやポイント」も貯まります。ぜひご利用ください。
さらに、世田谷店はインドア無人練習場も併設。最新AI技術によるスイング解析で理想のスイングをつくり、スコアアップに導きます。次世代のゴルフ体験施設をご体感ください。
皆様のニーズにお応えできるお店を目指してまいります。
これからもつるやゴルフは皆様のゴルフライフを全面でサポートさせていただきます。
※料金は全て税込です。
●「オープン記念セール」
期間 ： 2026年2月19日(木)から2026年3月1日(日)まで
内容 ： 幅広いゴルフ用品が特価でお買い求めいただけます。
※詳細はホームページをご覧下さい。
https://www.tsuruyagolf.co.jp/shop/setagaya/
限定特典(1)： 2026年2月19日(木)から2026年2月23日(月祝)の5日間限定
「全品対象dポイント10倍」
※利用者登録＆エントリーが必要です。
※キャンペーンポイントは用途期間限定・後日付与。
※キャンペーン付与上限は30,000ポイントまで。
さらに、「つるやポイント」も同時にたまります。
限定特典(2)： 2026年2月19日(木)から2026年2月23日(月祝)の5日間限定
「各日先着50名 有名ブランドボール(2球)プレゼント」
※10,000円(税込)以上お買い上げの方が対象です。
アクセス
「つるやゴルフ世田谷店」
【所在地】 ： 東京都世田谷区砧1丁目10-1
※専用駐車場14台完備
【電話番号】 ： 03-4218-3555
【オープンセール中営業時間】： 10:00～20:00
■会社情報
商号 ： つるや株式会社
代表取締役社長： 西村 理作
本社所在地 ： 大阪府大阪市中央区本町三丁目3番5号
設立年月日 ： 1966年2月10日
資本金 ： 5,000万円
売上高 ： 255億円(2025年6月期)
事業内容 ： ゴルフ用品販売、研究・開発・製造
ゴルフ施設経営(ゴルフ場、練習場、スクール)
その他ゴルフ関連事業
URL ： https://www.tsuruyagolf.co.jp/