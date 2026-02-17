ゴルフ用品総合メーカーつるや株式会社［本社：〒541-0053大阪市中央区本町3-3-5、代表取締役社長：西村 理作］は、この度「つるやゴルフ世田谷店」を2026年2月19日(木)にオープンいたします。





外観





最新ギアや、有名ブランドウエア、シューズ、グッズなど数多く取り揃える他、ゴルフ工房・試打室・測定器を完備。地域最大級の充実の品揃え・サービスを展開し、初心者から経験者の方まで幅広くご利用いただけます。





チラシ情報(1)

チラシ情報(2)





オープン当日より、お得なキャンペーンを実施いたします。キャロウェイの21 EPIC SPEEDドライバーが19,900円。キャロウェイのAi-SMOKEドライバーが27,900円。テーラーメイドのQi10ドライバーが37,900円、同モデルのフェアウェイウッドが21,900円。PINGのG425アイアン5本セットが49,900円。ODYSSEYの21DFXパターが9,900円。プーマのスパイクレスシューズが3,990円から5,990円。PING、プーマのキャディバッグ各種が12,900円。有名ブランドウェア各種が最大半額など、大特価商品を多数ご用意！レディース用商品も数多く取り揃えております。

そして、2月19日(木)から2月23日(月祝)限定で、全品dポイント10倍キャンペーンを実施。また、同期間10,000円以上お買い上げの方に有名ブランドボール2球を各日先着50名の方にプレゼントいたします。さらに、つるやゴルフのお得なポイントサービス「つるやポイント」も貯まります。ぜひご利用ください。

さらに、世田谷店はインドア無人練習場も併設。最新AI技術によるスイング解析で理想のスイングをつくり、スコアアップに導きます。次世代のゴルフ体験施設をご体感ください。

皆様のニーズにお応えできるお店を目指してまいります。

これからもつるやゴルフは皆様のゴルフライフを全面でサポートさせていただきます。

※料金は全て税込です。









●「オープン記念セール」

期間 ： 2026年2月19日(木)から2026年3月1日(日)まで

内容 ： 幅広いゴルフ用品が特価でお買い求めいただけます。

※詳細はホームページをご覧下さい。

https://www.tsuruyagolf.co.jp/shop/setagaya/

限定特典(1)： 2026年2月19日(木)から2026年2月23日(月祝)の5日間限定

「全品対象dポイント10倍」

※利用者登録＆エントリーが必要です。

※キャンペーンポイントは用途期間限定・後日付与。

※キャンペーン付与上限は30,000ポイントまで。

さらに、「つるやポイント」も同時にたまります。

限定特典(2)： 2026年2月19日(木)から2026年2月23日(月祝)の5日間限定

「各日先着50名 有名ブランドボール(2球)プレゼント」

※10,000円(税込)以上お買い上げの方が対象です。





アクセス





「つるやゴルフ世田谷店」

【所在地】 ： 東京都世田谷区砧1丁目10-1

※専用駐車場14台完備

【電話番号】 ： 03-4218-3555

【オープンセール中営業時間】： 10:00～20:00









■会社情報

商号 ： つるや株式会社

代表取締役社長： 西村 理作

本社所在地 ： 大阪府大阪市中央区本町三丁目3番5号

設立年月日 ： 1966年2月10日

資本金 ： 5,000万円

売上高 ： 255億円(2025年6月期)

事業内容 ： ゴルフ用品販売、研究・開発・製造

ゴルフ施設経営(ゴルフ場、練習場、スクール)

その他ゴルフ関連事業

URL ： https://www.tsuruyagolf.co.jp/