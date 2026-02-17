少し変わり者の経験豊富なママ（きょん）と、ママに惚れ込む広島出身の常連客（西村）。そんな２人が、“どーでもいい” けど “気になる” ことを真剣に掘り下げます！！

史上初？もみじ饅頭の境界線を調査！

広島土産の王者・もみじ饅頭はどこまで売られているのか！？広島インターを起点に、山口方面・岡山方面のサービスエリア、パーキングエリアを１つずつ調査！果たして、もみじ饅頭を売っているSAPAの境界はどこなのか！？恐らくテレビ史上初となる本企画。芸歴23年目のベテラン芸人・フロントラインが自らハンドルを握り、体を張って調べ切ります！

番組名 ：スナックコットン放送日時：2月19日㈭深夜０時25分～出演者 ：コットン（西村真二・きょん）／フロントライン（石原誠、古島拓大）