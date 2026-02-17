株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、ASM（Attack Surface Management：攻撃対象領域管理）領域において、予算・リソース不足によりASMに取り組めない企業や、ASMツール・サービスを導入したものの活用しきれていない企業を支援するため、ASM市場シェアトップ*1の知見を活かし、このたび新たに「ASM Entryサービス」及び「ASMアラートトリアージサービス」の提供を開始したことを本日発表いたします。これにより、企業規模やセキュリティ成熟度を問わず、ASMによる継続的なリスク低減を可能にします。■ASMの重要性の高まり 近年、サイバー攻撃の被害件数は増加傾向にありますが、その多くは脆弱な“外部公開資産”経由の侵入です。特に2025年9月に発生した、国内の大手企業へのランサムウェア攻撃は、同社グループ内に設置のネットワーク機器を経由して侵入し、複数のサーバが暗号化され、企業活動に深刻な影響を及ぼしました。 このように、不用意に公開されたリモートデスクトップ（RDP）や、VPN機器・サーバに残存する脆弱性は依然として多く、それらを悪用した攻撃は後を絶ちません。そこで、自社の外部公開資産を網羅的に把握し、リスクを継続的に管理・対処するASMの重要性が高まり、導入を検討する企業が増えています。■ASM導入・運用の課題 しかしながら、ASMツール・サービスは、外部公開資産を広範囲かつ継続的に調査するため、多くは継続利用を前提とした契約形態となっています。そのため、セキュリティ予算が十分ではない中小・中堅企業や、一部の重要資産に限定した形でASMに取り組みたい企業にとっては、「必要性は感じているが予算・リソース不足で始められない」といった状況が生じています。 また、ASMツール・サービスを導入しても、膨大なリスクが検出され、アラート量に圧倒されるケースが少なくありません。ASMでは多様な資産検出情報やアラートが発生するため、実際にどの程度のリスクか、どこまで対応すべきかを自社だけで見極めるのは容易ではなく、「情報を参照しても何をどう判断し、何から対応すべきか分からない」「対処まで進めようとしたが実際は誤検出であった」といったことが起こっています。その結果、アラートが放置されたり、過剰な対応によって現場負荷が増大したりといったケースが多く見られます。■ASMに関する新サービスマクニカは2021年より、自社開発のASMソリューション「Macnica ASM*2」を提供し、数多くのお客様への提案・提供を重ねてきました。その中で蓄積してきた知見を活かし、ASM導入・運用における課題解決を支援する、2つの新たなサービスを提供します。①実施予算・リソース不足に対応する「ASM Entryサービス」お客様が指定したドメインやIPアドレスに対して、高リスクと判断される脆弱性に調査対象を絞り込んで発見・通知する、スモールスタート向けのASMです。必要な範囲に限定した調査により、効率的かつ安価に外部公開資産のセキュリティリスクを把握することが可能となります。自社ビジネスで重要な資産のリスクを継続的に監視し、重大なインシデントの発生抑止を支援します。②アラート対応の判断・運用負荷に対応する「ASMアラートトリアージサービス」Macnica ASM以外のASMツール・サービスを導入・利用されている企業向けの、検知アラートの判断と対応を支援するサービスです。ご利用中のASMツール・サービスで検知されたリスクや資産情報について、様々な企業のASM運用に携わるセキュリティ専門家が内容を確認・精査し、次の点を整理してご提示します。✓ 検知内容の妥当性（誤検知か否かの判断）✓ 現実的なリスク評価と対応優先度✓ 取るべき対応策（暫定対応から恒久対応まで）✓ 代替策・回避策（ワークアラウンド）の提案ASM運用におけるアラート疲れを防ぎ、実効性のあるリスク対応を支援します。＜マクニカで提供するASMソリューションのラインナップ＞

外部公開資産を悪用したサイバー攻撃は今後も継続することが予測されます。マクニカは、今後もASM領域において幅広い企業をサポートし、外部公開資産起因のインシデント発生確率を1％でも減らすために尽力してまいります。＊1：株式会社アイ・ティ・アール 市場調査レポート「ITR Market View：サイバー・セキュリティ・コンサルティング・サービス市場 2025」（2025 年 12 月発行）＊2：Macnica ASMとはマクニカは、2021年6月、日本でいち早く自社開発のASMソリューションの提供を開始しました。Macnica ASMは、マクニカセキュリティ研究センターの知見を活用した独自開発のAI駆動型ツールに加え、必要に応じてエキスパートによる調査も行うことで、正確かつ網羅的な調査を実現しています。お客様自身が把握できていないドメインや野良サーバなど、海外拠点を含めた資産の洗い出しが可能となり、攻撃者の動向を考慮した独自のリスク指標に基づき、リスクの高い資産から効果的に対処をすることができます。詳細は、Web サイトをご覧ください。URL：https://www.macnica.co.jp/business/security/manufacturers/macnicaasm/asm.html【ASM Entryサービスの詳細はこちら】URL：https://www.macnica.co.jp/business/security/manufacturers/macnicaasm/partner-light-service.html【ASMアラートトリアージサービスの詳細はこちら】URL： https://www.macnica.co.jp/business/security/manufacturers/macnicaasm/asm-contact-service.html【製品に関するお問い合せ先はこちら】株式会社マクニカ Macnica ASM担当TEL：045-476-2010E-mail：sec-service@macnica.co.jp※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp