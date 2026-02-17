『未来の癒しを、リビングに。』を掲げる「RELAGE（リラージュ）」（株式会社G.Oホールディングス：大阪府大阪市）は、月額制レンタル・サブスクサービス「airCloset Mall（エアクロモール）」にて、製品の取り扱いを開始いたします。RELAGE製品を、実際の生活空間で体験していただき、ご購入をご検討いただける機会を提供してまいります。

■「購入後の暮らし」を、先に体験する。

https://mall.air-closet.com/brands/relage/?utm_source=relage&utm_medium=affiliate&utm_campaign=item_page&argument=QT81Y8yP&dmai=a698d66457b408

エアクロモールでは、RELAGEのセルフケア製品を、”ご自宅で”気軽にお試しいただけます。日常の中で使用することで、使い心地や刺激の強さ、ライフスタイルとの相性を確認したうえで購入を検討いただけます。店頭やオンライン上の情報だけでは確認できない「使用感」や、「継続して使えるかどうか」を、自宅でじっくり確かめられる点が、エアクロモールならではの特徴です。

■エアクロモールについて

本サービスでは、レンタル後にそのまま購入できる仕組みを採用しています。レンタル期間中に製品を気に入った場合、返却することなく購入へ移行でき、これまでに支払ったレンタル代金は製品の購入金額から差し引かれます。そのため、レンタル費用が無駄になることなく、安心して試すことが可能です。

■選べるレンタル利用形態

エアクロモールでは、利用目的や検討期間に応じて、以下の2つのレンタル形態を用意しています。

■ じっくりお試しプラン（3ヶ月以上の長期レンタル）

・3ヶ月以上の継続利用を前提としたレンタル形態・長期利用向けの料金設計で、1ヶ月レンタルより月額がお得・数ヶ月かけてじっくり試せる

■ いつでも返却（1ヶ月単位の基本レンタル）

・1ヶ月単位で利用可能・契約期間の縛りなし・1ヶ月ごとに継続・返却を選択できる

■ 気に入った製品はそのまま購入可能

エアクロモールでは、レンタル期間中に実際の生活で製品を試し、気に入った場合はそのまま購入可能です。購入時は、製品定価からこれまでに支払ったレンタル代金が差し引かれるため、レンタル時に発生した費用を無駄にすることなく購入できます。

■ 購入パターン

① レンタル品を購入・使用していた現品をそのまま購入可能。・レンタル品価格で購入できる。② 新品を購入・使用後、同一製品の新品を選択可能。・体験済みのため購入後のギャップを抑えられる。

■レンタル対象製品

RELAGE EMS InnerCare Flex（腰・お腹）

【製品特徴】1 日 10 分、EMS×温熱×振動で、疲労の溜まった腰・お腹のケア/トレーニングに。【詳細】販売元:株式会社 G.O ホールディングス

RELAGE EMS NeckCare Flex（首）

【製品特徴】EMS×温熱機能に加え、振動機能を搭載。新感覚の心地よさで首・肩まわりスッキリ。【詳細】販売元:株式会社 G.O ホールディングス

RELAGE EMS EyeCare Flex（目元ケア）

【製品特徴】EMS刺激×振動が普段使わない眼輪筋にアプローチ。温熱機能で、目の周りをじんわりと温め、目の疲れをしっかりケア。【詳細】販売元:株式会社 G.O ホールディングス

RELAGE EMS LegCare Flex（ふくらはぎケア）

【製品特徴】好みや疲れ度合いに合わせてモードや強さの調整が可能。疲れた脚全体を加圧と温熱、EMSのトリプル機能でしっかりケア。【詳細】販売元:株式会社 G.O ホールディングス

■ブランド概要

「未来の癒しを、リビングに。」テクノロジーと実証がもたらす、サロン以上の癒しをあなたの手元に。忙しい現代だからこそ、ふと息をつける安らぎの瞬間を。先端テクノロジーと様々な専門領域の知見を活かし、サロンさながらの"ほぐし感"をリビングで手軽に味わえるよう追求。触れるたび、使うたび、まるで特別な空間にいるかのような満ち足りた感覚を、ご自宅にいながらいつでも手にしてほしい――。そんな想いから生まれた独自のデザインと機能性は、毎日をさりげなく“ちょっと贅沢に”し、心と身体にゆとりをもたらします。