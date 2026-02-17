学校司書を擬似体験できる対話型カードゲーム『学校図書館クエスト』の制作プロジェクトが、クラウドファンディングサイト「ForGood」で注目を集めています！

https://for-good.net/project/1003176

唯一無二のコンセプト：正解のない「アドリブ解決」ゲーム

本作は、次々と舞い込む「学校図書館あるある」なトラブル（クエスト）を、手持ちの「なかま」や「どうぐ」カードを組み合わせて解決する大喜利系アイデアゲームです。

• 仮想OJT体験： 「本が雨でびしょびしょ！」「前例がないと却下された！」といったリアルな課題に対し、自由な発想で挑みます。• 対話の種：司書同士の知恵の共有だけでなく、教職員や保護者が遊ぶことで、立場を超えた「協力関係」を築くきっかけを生み出します。また児童生徒のレクリエーションや学生のOJTゲームとしても利用可能です。

挑む社会課題：見えない専門性と「やりがい搾取」

穏やかに見える図書館の裏側では、学校司書が深刻な課題に直面しています。• 深刻な孤独： 多くの司書は「一人職」であり、約4割が複数校を兼務（中には10校以上担当も）する過酷な体制にあります。• 不安定な立場： 小中学校の約96％以上が非正規雇用であり、「やりがい」という言葉に甘んじた労働環境が続いています。 このプロジェクトは、ゲームという「体験」を通じて司書の仕事を「自分ごと」化し、専門職としての正当な評価と待遇改善を目指す挑戦です。

未来への展望：7年後の「憧れの職業」へ

目標は、今の中学生が大学を卒業する時、「学校司書は素晴らしい仕事だよ」と胸を張って言える環境を創ることです。今回のプロジェクトはその第一歩であり、将来的にはさらに現場の深部を反映した次回作への展開も視野に入れています。

補助情報• クラウドファンディング状況： 目標250,000円に対し、開始3日で現在達成率82%（205,583円）を突破、国内外の「なかま」に支えられています（2026年3月13日まで）。• 一般層145名を対象とした独自調査では、80%以上が「学校司書の仕事内容を知らない」と回答。また、クラウドワークスを通じ140名以上の第三者によるルール検証を重ね、誰にでも伝わるクオリティを追求しています

春のイベントでもお会いしましょう

• 文学フリマ東京42 - 2026年5月4日(月祝)＠東京ビッグサイト出店予定 https://bunfree.net/ • ゲームマーケット2026春 - 2026年5月24日(日)＠幕張メッセ出店予定 https://www.gamemarket.jp/まずはこのゲームを通じて、学校図書館の裏側にいる「図書の先生」を、ちょっと身近に感じてもらえたら嬉しいです。

