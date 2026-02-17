淡路島の「青海波 -SEIKAIHA-」内にある洋食レストラン「海の舎」では、淡路島のブランド魚である淡路島サクラマスや淡路島産桜鯛を贅沢に用いた春の特別コース『春彩』を、3月1日（日）から5月31日（日）までの期間限定で提供いたします。春の特別コース『春彩』：https://awaji-seikaiha.com/news/primary/shunsai-course/

春の特別コース『春彩』では、春薫る淡路島の食材を贅沢に活かした品々をご用意いたしました。今回の主役は淡路島の海が育んだ春の恵み、淡路島サクラマスと淡路島産の桜鯛。淡路島の潮流に育まれ、しなやかな弾力と上品な甘みを備える淡路島産桜鯛を使った「淡路島産桜鯛のワイン蒸し 淡路島レモンの香りのソース」は、爽やかな淡路島レモンを効かせたバターソースが鯛の旨味をいっそう引き立てます。また、「淡路島サクラマスの冷製 グレープフルーツと淡路島の花」は、グレープフルーツの果汁を使い低温で火入れすることで、サクラマスが持つ素材本来の甘みが際立つひと皿に仕上げました。そのほか、「アスパラガスのギモーヴ モリンガの香りと淡路蛸の炙り」や「春キャベツのフラン 淡路島野菜のポタージュ」、「淡路牛のソテー 燻製のソース 春の緑野菜の彩り」など、淡路島の地が育んだ恵みと春ならではの食材が一堂に会する品々が並びます。うららかな春のはじまりを、「海の舎」にてどうぞ心ゆくまでご堪能ください。

春の特別コース『春彩』 概要

期間：3月1日（日）～ 5月31日（日）提供時間：ランチ／11：00～15：00（最終入店13：50） ディナー／17：00～21：00（最終入店19：20）※毎週金曜日のディナーは、ミュージカルの名作を再現した生歌と演奏を楽しめるディナーショー「ミュージカル＆オペラナイト」実施のため提供しておりません料金：8,500円（税込）内容：アミューズ／アスパラガスのギモーヴ モリンガの香りと淡路蛸の炙りオードブル／淡路島サクラマスの冷製 グレープフルーツと淡路島の花スープ／春キャベツのフラン 淡路島野菜のポタージュ魚料理／淡路島産桜鯛のワイン蒸し 淡路島レモンの香りのソースお口直し／春苺のグラニテ 桜のムース肉料理／淡路牛のソテー 燻製のソース 春の緑野菜の彩りデザート／クレムブリュレと春のフルーツ食後のお飲み物／コーヒーまたは紅茶※旬の食材を使用しているためコース内容は変更になる場合がございます。ご了承ください。予約：下記URLもしくはお電話にて承ります https://awaji-seikaiha.com/news/primary/shunsai-course/HP：https://awaji-seikaiha.com/uminoya/住所：青海波 海の舎（兵庫県淡路市野島大川70）Instagram：https://www.instagram.com/uminoya_awaji/お問合せ：青海波 海の舎（株式会社パソナふるさとインキュベーション運営）Tel 0799-70-9110

https://awaji-seikaiha.com/uminoya/