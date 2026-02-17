恵庭・千歳・札幌を中心に、デザイン・コスト・構造のバランス性に優れた家を建てるクリエイター集団「エイベルホーム株式会社」が、世界No.1ブランド ハルビア サウナショールームオープンイベントを2月1日～3月1日 の期間に開催しております。期間中、限定5台を特別価格にて販売。（対象機種は取扱い機器全て）さらに、来場予約＋アンケートご回答の方へ、アロマ水を先着20名様にプレゼントいたします。サウナ実機の見学はもちろん、アロマロウリュによるサウナ体験も可能です。この機会に、ぜひ本格サウナをご体感ください。

ハルビア サウナ ショールーム 恵庭

ハルビアサウナショールーム恵庭では、世界No.1ブランドのサウナヒーターやサウナルームを実際に見て触って体験して、納得の上導入いただけます。ご自宅の新築、リフォーム時や、店舗、商業施設へのサウナ導入を検討中の方のご来場をお待ちしております。営業時間 9：30～17：00（定休日：なし、夏季・冬季休暇を除く）エイベルホーム株式会社所在地 北海道恵庭市京町71番地2電話 0120-034-545HP www.avele.jpお問い合わせ Info@avele.jpアクセス 道央自動車 恵庭ＩＣから車で5分ＪＲ千歳線 恵庭駅から徒歩13分来場予約 電話、メール、HPまたはInstagramより

展示ラインナップ

ショールームでは、展示されたサウナ室内に実際に入り、広さや質感を体感いただけるほか、ロウリュ体験も可能です。（下記3種の他、スピリット9・シリンドロ6・レジェンド150・キップ6・ウォール6・デルタ3もございます）

あぐらも組める奥行き深めのベンチが魅力。充実のサ活が楽しめる家庭用サウナルーム

商品名：ソポ1212PF型式：SOP1212PFサイズ：W1,214×D1,235×H2,060mm定員：1～2名

家族やパートナー、友人と一緒にゆったりくつろげるサイズで人気の家庭用サウナルーム

商品名：ソポ1616FG型式：SOP1616PFサイズ：W1,614×D1,635×H2,060mm定員：2～3名

ペアガラスの半円窓から景色を楽しみながらととのえるバレルサウナ

商品名：バレル2218ハーフムーン型式：BR2218HMサイズ：W2,200×D1,840×H2,260mm定員：3～4名

エイベルホーム株式会社について

世界No.1のサウナストーブメーカー「HARVIA」と提携することで、安全性・快適性・意匠性に優れたサウナ施設のご提案が可能となりました。屋外設置、水風呂、ととのいスペースなど、サウナ初心者から上級者まで、幅広いニーズに対応いたします。必要な広さに合わせたオーダーサウナ室のご提案や装飾・照明にこだわった空間づくりも弊社の強みです。リフォーム工事によるサウナ室の増設や、商業施設への導入サウナ機器のみの販売についてもお気軽にご相談ください。

【会社概要】会社名 エイベルホーム株式会社本社所在地 北海道恵庭市京町71番地2 aveleBLD代表取締役 阿部 敏春事業内容 新築住宅（新在来付加断熱工法)、企画・監理・施工・新築アパート・マンション企画、不動産取引（賃貸アパート・売買)

常務取締役 堀井 毅彦氏よりコメント

日本では温泉や大浴場での「裸の付き合い」という文化がありますが、北欧・フィンランドではサウナ室の中で、立場や年齢を超えて人々が自然にコミュニケーションを取る文化が根付いています。日本のお風呂との大きな違いは、サウナは必ずしも裸になる必要がなく、水着やお気に入りのサウナウェアでも楽しめる点です。一人で静かに整う時間として。家族や友人と語らう場として。サウナは、身体と心を整え、日々の健康を支えてくれる存在です。忙しい毎日を送る日本人の住まいにこそ、取り入れる価値のある設備ではないでしょうか。サウナの後に訪れる深い眠りは、暮らしの質そのものを高めてくれます。高断熱・高気密、そしてサウナ。住む人にやさしく、健康を育む住まいを、エイベルホームは目指しています。住宅内に極端に広いスペースが必要なわけではありません。ユニットバスを水風呂代わりに使ったり、テラスを外気浴スペースにしたりと、既存の居住空間を上手に活用できる点も、住宅用サウナの大きな特徴です。ご興味がございましたら、ぜひ一度ショールームへお越しください。ハルビア社の正規代理店として、日本の暮らしに合ったサウナの魅力を広めていければと考えております。

ハルビアについて

高い安全性と安心のサポートネットワークを持つ、サウナ＆スパの世界No.1ブランド

1950年にサウナの本場フィンランドで創業。ハルビアは、サウナヒーター市場においてフィンランドをはじめとする欧州でも圧倒的シェアを誇り高い評価を得ている、サウナ＆スパ業界のグローバルマーケットリーダーです。サウナの熱がもたらす様々な効果によるウェルビーイングの提供をミッションとして、現在200社以上のパートナーと提携し、世界90ヶ国へサウナ＆スパ製品を提供しています。HARVIA JAPANは日本市場で展開する10kW以下のサウナヒーター全機種について電気安全法の基準を満たす厳しい検査を実施し、Eマークを表示。安全性が証明された製品のみを販売しています。また、ショールームの運営と販売・施工・メンテナンスを行うハルビア サウナ ディーラーを全国に展開しているため、見て触って体感し納得して購入でき、アフターサポートも迅速にご提供できます。 ハルビアはご家庭でも事業でも安心してご使用いただける、サウナ＆スパの世界No.1ブランドです。

株式会社HARVIA JAPANについて

【会社概要】社名：株式会社HARVIA JAPAN本社所在地：〒107-0052東京都港区赤坂7-1-1青山安田ビルB1F代表取締役社長：笠間 聖司事業内容： ハルビア サウナ＆スパ製品の輸入及び販売事業設立： 2023年8月HP：https://harvia.jp