株式会社ロウダン（所在地：愛知県春日井市宮町2-2-6、代表取締役社長：志水孝至）は、自社ブランドGorilla Sleep（ゴリラスリープ）より、植物のツタが「絡まり合う構造」を模した、バイオミミクリー素材の枕『Grove（グローブ）』を、2026年2月20日に発売いたします。なお、現在本商品の予約販売を開始しています。

開発の背景：枕の「3大悩み」への挑戦

多くの睡眠者が抱える「自分に合う高さが見つからない」「寝汗による蒸れ」「衛生面への不安」という3つの課題を解決するため、私たちは自然界の合理的な構造に着目。辿り着いたのは、熱帯の密林で強くしなやかに伸びるツタの構造です。一本では弱くても、複雑に絡み合うことで強固な支えと広大な空気の通り道を作る。このバイオミミクリー（生物模倣）の仕組みを応用した素材「クリーパーファイバー」を採用することで、従来の素材では成し得なかった「圧倒的な通気性」と「理想的な支持力」を両立した枕『Grove』が誕生しました。

商品の特長

■「ツタの絡まり」を模したバイオミミクリー素材

植物のツタが絡まり合う構造を模した、バイオミミクリー素材「クリーパーファイバー」を採用。柔らかなフィット感としっかりとした弾力を両立。首元から頭部までしなやかに沿ってフィットし、理想の寝姿勢をサポートします。

■蒸れを逃がす、大部分が“空気”の設計

素材の大部分が空気の通り道になっているため、寝汗による蒸れ感を軽減し、朝まで快適な温度を保ちます。

■シャワーで丸洗いが可能

中材（クリーパーファイバー）はシャワーで直接丸洗いが可能です。微生物が増えにくい素材のため、お子様やペットがいるご家庭、アレルギーをお持ちの方でも安心してお使いいただけます。

■人間工学に基づいた「エルゴノミックカーブ」

首と肩のラインに沿う、人間工学に基づいた独自カーブが首元に心地よくフィット。サイドを高めた立体構造により、仰向け・横向きどちらの姿勢でも頭部をしなやかに安定させます。

■高さ調整シート付き

高さ調整シートで4パターンの高さ変更が可能。自分に合った高さにカスタマイズができます。

・製品名 ：GROVE・素材 ：3Dファイバー（POE）・サイズ ：約 65×40×10cm・価格 ：\ 6,980 (税込)■取り扱いショップ・BlueBloodショップ本店 (https://blueblood.shop/c/item/107-0005)・Coolzon楽天市場店 (https://item.rakuten.co.jp/coolzon/107-0005/)・眠りを研究するBlueBlood公式ショップYahoo!ショッピング店 (https://store.shopping.yahoo.co.jp/coolzon/107-0005.html)

【会社概要】会社名：株式会社ロウダン代表取締役社長：志水孝至所在地：〒486-0904愛知県春日井市宮町2丁目2-6メール:blueblood@roudan.co.jp事業内容：寝具製造卸売業【事業内容】1.商品企画・製造(オリジナル商品)2.オリジナル寝具商品の卸売り販売 (テレビ通販・ホテル・旅館・整骨院・フィットネスジム 等)3.オンラインショップ販売 (自社サイト・楽天市場・ヤフーショッピング・Amazon他)