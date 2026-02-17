一般社団法人那須塩原市観光局（栃木県那須塩原市関谷448-4、局長：織田智富）は、2026年5月31日（日）に開催される「第49回塩原温泉湯けむりマラソン全国大会」についてお知らせいたします。歴史ある温泉街の美しい景観の中を駆け抜ける本大会は、ランナーに特別な体験を提供する、塩原温泉の初夏の一大イベントです。エントリーは2025年12月26日（金）から開始しており、定員に達し次第締め切りとなります。多くのランナーのご参加を、地域全体でお待ちしております。

■ 大会概要

・大会名： 第49回塩原温泉湯けむりマラソン全国大会・開催日： 2026年5月31日（日） ※雨天決行・会場： 那須塩原市立塩原小中学校（栃木県那須塩原市中塩原364）・コース： 塩原温泉街を巡る道路折返しコース・種目： 10km、5km、3km、2kmファミリーなど、レベルに合わせた多彩な種目をご用意しています。・参加料： 大人5,000円、小中学生2,000円、ファミリー6,000円（税込）・参加賞： 大会オリジナルTシャツ（大人）、マフラータオル（小中学生）

■ エントリー方法

・期間： 2025年12月26日（金）～2026年3月19日（木）・申込： ランネット、スポーツエントリーの各サイト、又はお電話、塩原温泉観光協会窓口にてお申し込みいただけます。【公式サイト】詳細な種目や申込方法については、公式サイトをご確認ください。https://www.siobara.or.jp/information/20251203/4465/

■ 湯けむりマラソンならではの3つの魅力

1. 絶景の温泉街コースと温かい声援

1200年の歴史を誇る塩原温泉郷。その情緒あふれる温泉街を駆け抜けるコースは、本大会最大の魅力です。新緑の美しい箒川渓谷の景色を楽しみながら、沿道から送られる旅館の女将や地元住民の温かい声援が、ランナーの背中を後押しします。

2. 幻の「塩原かぶ」スープで疲労回復

参加者全員に、地元特産の「塩原高原かぶ」を使った特製スープを振る舞います。涼しい高原で育った甘くみずみずしいカブは、この時期しか味わえない逸品。完走後の疲れた体に染みわたる、優しい味わいをお楽しみください。

3. 走った後は名湯でリフレッシュ！無料温泉入浴サービス

参加者には、大会当日に塩原温泉郷内の協賛施設で利用できる無料入浴券を配布いたします。6種類もの泉質が楽しめる塩原温泉は、まさに「温泉のデパート」。それぞれに効能の異なるお湯で、マラソンの疲れを心ゆくまで癒してください。

■ 地域と一体となった大会運営

大会当日は、コース周辺で交通規制（8:00～9:45）を実施いたします。また、約50軒の宿泊施設のうち12軒では、ランナー向けの宿泊プランもご用意しております。地域住民、宿泊施設、観光施設が一体となり、全国から集まるランナーの皆様を温かくお迎えします。

【本件に関するお問い合わせ先】一般社団法人那須塩原市観光局〒329-2801 栃木県那須塩原市関谷448-4TEL：0287-46-5326【大会に関するお問い合わせ先】塩原温泉湯けむりマラソン全国大会事務局（塩原温泉観光協会）〒329-2921 栃木県那須塩原市塩原747TEL：0287-32-2512（8:30～18:00）