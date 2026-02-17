ミュレンジア、電力消費なしのペット冷却ベッドでCIPS 2025イノベーション賞を受賞

韓国ソウル--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 韓国の高級ペットライフスタイルブランド、ミュレンジアは、世界最大級のペット業界展示会の1つであるCIPS 2025で、先進的な「ウルトラ・クーリング・ペット・ベッド」が評価され、イノベーション賞を受賞しました。この受賞は、ペットの健康と快適さのための革新的で実用的なソリューションを生み出すというミュレンジアの取り組みを高く評価するものです。

ミュレンジアの「ウルトラ・クーリング・ペット・ベッド」は、電力を消費することなく表面温度を瞬時に最大-7℃まで下げます（画像：ミュレンジア）

日本をはじめとする各地で夏の気温が上昇している中、ペットの熱中症への懸念が高まっています。特に、体温が人間よりも高い猫や犬にとって、この問題は深刻です。ミュレンジアのペット冷却ベッドは、猛暑の中でもペットを涼しく保つための安全でエネルギー効率が高く、そして効果的な方法を提供することで、この問題に対処します。

電気料金の高騰が懸念されている日本においても、「ウルトラ・クーリング・ペット・ベッド」は、エアコンの設定温度を必要以上に下げることなく、ペットを快適かつ涼しく保つことができるとともに、エネルギー消費量の削減にも寄与します。

ミュレンジアは、独自の冷却技術を活用した新製品を積極的に開発しており、2026年4月に日本有数のクラウド ファンディング プラットフォームの「Makuake」で先行販売を開始する予定です。ミュレンジア創業者のイ・ヨジュは、世界中のペットの熱中症予防に役立つ実用的なソリューションを提供するというブランドの目標を強調しています。

製品と技術のハイライト

・実証済みの高い冷却効率： Q-max（ピーク熱流束）テストに合格し、0.43という高い値を達成し、標準的な冷却製品をはるかに上回る優れた冷却感を保証

・表面温度を瞬時に最大-7℃まで低減

・独自の放熱技術が体温を調節

・5つの接触面すべてに内部冷却機能を備えた設計で、どんな角度からでもすぐに涼しさを体感可能

・電気、水、冷媒が不要で、持続可能性と費用対効果の両方を保証

主な特徴

・電源不要：エネルギー消費を抑えつつペットの健康をサポート

・高度な織り構造によりペットの毛の付着を最小限に抑え、洗濯後も同等の冷却性能を維持

・体温調節が敏感な猫や、効果的な生理的回復を必要とする活動的な犬に最適

ミュレンジアについて

2022年に設立されたミュレンジアは、韓国の先進技術とロンドンを拠点とする創業者が持つハイエンド クチュール デザインの専門知識を融合させ、革新的かつ高品質なペット用品を提供しており、SUPERZOO（米国）やINTERZOO（ドイツ）といった世界有数の見本市で製品を紹介し、日本、北米、ヨーロッパへの事業展開も進めています。

