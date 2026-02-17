創業129年の歴史を紡ぐ仏具専門店「お仏壇のよねはら」を運営する株式会社一ヨ米原仏具店(所在地：北海道札幌市、代表取締役：米原 実)は、お香のセレクトショップ〈kuyu(クユ)〉の新店舗を、2026年3月6日(金)、札幌ステラプレイス センター4Fにオープンいたします。





公式サイト： https://www.kuyukou.com/





kuyuステラプレイス店の店舗内観。お香の原料となる植物を育む「土」をイメージした什器と白を基調とした落ち着いた空間設計





■〈kuyu(クユ)〉とは：香りを聞き、自分と向き合うひとときを

〈kuyu〉は、「香りは嗅ぐものではなく、聞くもの」という日本古来の「香道」の精神を大切にしています。せわしない日常を生きる現代人が、音楽を聴くように気分に合わせて香りを選び、自らの内なる声に耳を澄ます。そんな上質なひとときを提案するお香のセレクトショップです。





100年以上にわたり「祈りと香り」に携わってきた「お仏壇のよねはら」の知見を活かし、伝統的な和香から現代的なフレグランスまで、全国から厳選した多彩なお香アイテムを取り揃えています。





全国でも珍しいお香専門のセレクトショップ





■ステラプレイス店限定商品「madobe Stella Place Moments(ステラプレイス・モーメンツ)」発売

オープンを記念して、ステラプレイス店でしか手に入らない限定商品「madobe Stella Place Moments(ステラプレイス・モーメンツ)」を発売いたします。





ピーチとジャスミンの華やかさで、「ときめき」を呼び覚ます香り、Bloom(ブルーム)。

凛としたグリーンノートが心をのびやかに解き放ち、 素の自分へと還るやすらぎの香り、Breathe(ブリーズ)。





2種類の香り各10本入り

新しい季節の訪れを感じさせる、特別な香りをお楽しみください。





初心者の方でも楽しめるよう専門スタッフが好みに合わせてご提案





■【オープン記念】先着400名様へオリジナルライターをプレゼント

オープンを記念し、店頭にて税込1,000円以上お買い上げいただいたお客様先着400名様に、〈kuyu〉ロゴ入りの「オリジナルライター」をプレゼントいたします。お香を日常に取り入れる第一歩として、ぜひご活用ください。 ※無くなり次第終了となります。





煙が薫る(くゆる)様子を表現した流れるようなkuyuのロゴデザイン。





【店舗概要】

店名 ： kuyu(クユ)ステラプレイス店

オープン日： 2026年3月6日(金)

所在地 ： 札幌市中央区北5条西2丁目 札幌ステラプレイス センター 4F

営業時間 ： 10:00～21:00(札幌ステラプレイスの営業時間に準ずる)

公式サイト： https://www.kuyukou.com/









【運営会社について】

株式会社一ヨ米原仏具店は明治30年(1897年)創業。札幌に根差し、120年以上にわたり仏壇・仏具の販売を通じて「大切な方を想う心」に寄り添ってまいりました。その経験を活かし、現代のライフスタイルに合わせた新しい香りの楽しみ方を提案するブランドとして〈kuyu〉を展開しています。





■会社概要

商号 ： 株式会社一ヨ米原仏具店

代表者 ： 代表取締役 米原 実

所在地 ： 〒064-0804 北海道札幌市中央区南4条西2丁目2

設立 ： 1956年10月(創業明治30年)

事業内容： 寺院仏具・納骨堂設計・施工

仏壇・仏具・神具小売・卸

墓石設計・施工

資本金 ： 3,000万円

URL ： https://www.butudan.co.jp/









【本件に関するお客様からのお問い合わせ先】

お香セレクトショップ kuyu

TEL ： 011-511-5000

お問い合せフォーム： info@kuyukou.com

公式サイト ： https://www.kuyukou.com/

Instagram ： https://www.instagram.com/kuyukou/