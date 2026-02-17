株式会社リュウセンパートナーズ(本社：東京都千代田区、代表取締役：立川 耕三)は、「エックスモバイル イオンタウン郡山店(所在地：福島県郡山市松木町2-88)」を2026年2月1日にリニューアルオープンし、Android・iPhoneの両方で、基板修理を含む高難易度修理まで修理相談の対応範囲を拡大しました。

また、総務省の登録修理業者制度に基づく登録を行い、登録番号(電気通信事業法：T000100／電波法：R000100)を取得しました。





店舗外観(イオン店内から)

リニューアル概要





災害や通信障害の局面でも、スマートフォンは「連絡・情報収集・決済」の生活インフラになっています。一方で、Androidは機種数が多く部品点数も膨大なため、地域で修理の相談先が限られがちです。

郡山市内でも「買い物ついでに立ち寄れる場所で、まず相談できる修理の受け皿がほしい」というニーズは少なくありません。エックスモバイル イオンタウン郡山店は、地域の多くの方が利用する商業施設内にある利便性に加え、約2,300台の駐車場を備える環境も活かし、端末トラブル時の相談窓口として“まず相談できる拠点”を目指します。

さらに、修理に加えて格安SIM・モバイルWi-Fiなどの通信サービスの相談まで同じ窓口で対応し、端末トラブルと通信の悩みをまとめて相談できる店舗として運営します。





・即日対応率：最大95％(在庫部品の店頭修理が対象。混雑・症状・機種により預かり／即日不可の場合あり)

・最短対応：最短15分(簡易修理の場合)

・部品在庫：店舗で数万種類(主要Android/iPhone部品を中心、修理用部品の取り扱い種類数)









■エックスモバイル イオンタウン郡山店

公式サイト： https://xmobile-koriyama.jp/









■リニューアルの背景：事業譲渡に伴う運営体制の刷新

今回のリニューアルは、事業譲渡により運営体制が刷新されたことを受け、株式会社リュウセンパートナーズが既存スタッフの継続に加え、グループの技術ノウハウ、部品調達網、運営資金を投入し、修理対応範囲と即日対応体制を短期間で強化できたことが背景にあります。

その結果、修理対応範囲の拡大と、即日対応を中心とした受付体制の強化を進めています。









■リニューアルのポイント

1)高難易度修理まで、相談受付を強化

Androidは機種数が多く、症状も多様です。エックスモバイル イオンタウン郡山店では、専門店級の修理体制を整え、基板修理など高難易度修理にも対応することで、これまで相談先が見つかりづらかったケースの受け皿を強化しました。

※基板修理は店内で完結できる場合もありますが、症状の重症度により、お預かりでの対応となる場合があります。





2)増員×部品在庫×技術体制の強化で“即日対応”を拡充(最大95％へ)

今回のリニューアルでは、スタッフ増員により作業分担と技術体制を強化し、あわせて店舗で主要Android/iPhone部品を中心に数万種類の部品を常時確保することで、在庫のある部品交換等の店頭完結修理を中心に即日対応を拡充しました。これらの体制強化により、混雑状況や症状により預かりとなる場合はあるものの、即日対応率最大95％を目指します。

※機種・仕様により取り寄せとなる場合があります。





3)在庫がない場合も、部品取り寄せ最短1日で後日修理に対応

在庫がない場合も、部品取り寄せ最短1日で後日修理に対応します(機種・症状により異なります)。





精密分解作業(高度点検)

顕微鏡での基板修理





■スマートフォンの故障・不調全般の「修理相談」を受付(症状例)

以下のようなスマートフォンの故障・不調全般について修理相談を受け付けています(機種・状態により対応可否があります)。





・画面：画面割れ

・バッテリー：劣化・膨張

・充電：充電不良

・電源・起動：起動不良

・水没

・カメラ不良

・スピーカー不良

・データ：データ移行・バックアップ相談

・ボタン：電源ボタン／音量ボタン／ホームボタンの不具合(反応しない・陥没・効きが悪い)









■iPhoneも含め、幅広い機種の修理相談に対応

Android／iPhoneの国内流通モデルを中心に、基板修理を含む高難易度修理まで修理相談に対応します。海外モデルや国内流通が少ない機種についても、状態・部品状況により対応可否をご案内します。





対応機種例：iPhone、Google Pixel、Galaxy、Xperia、AQUOS、OPPO、Xiaomi(Redmi含む)など。





※機種・状態・部品状況により例外的に対応できない場合があります(目安：全体の5％未満)。









■総務省 登録修理業者としての登録

株式会社リュウセンパートナーズはこのたび、総務省の登録修理業者制度に基づく登録を行い、登録番号(電気通信事業法：T000100／電波法：R000100)を取得しました。





登録修理業者制度は、修理後も技術基準適合性を確保するための工程・体制を定めた事業者を登録する制度です(総務省の公開情報：登録修理業者制度)。





当社は登録にあたり、修理方法・確認工程の手順を制度要件に沿って整備し、修理工程の透明性と運用品質を高めています。





お客様にとっては、修理店選びの際に「どの事業者が制度に基づき登録されているか」を登録番号で確認できることが安心材料になります。





※本登録は制度に基づくものであり、個別の修理結果を保証するものではありません。端末の状態により対応方法が異なる場合があります。









■店長コメント

「今回のリニューアルでは、運営体制の刷新を機にスタッフを増員し、部品在庫も強化しました。Android・iPhoneの両方で、基板修理を含む高難易度修理まで相談いただける体制を整えています。増員・在庫・技術体制の強化により、在庫のある部品交換等の店頭完結修理を中心に、即日対応率最大95％を目指します。修理だけでなく、端末の使い方や通信費の見直しまで、地域の皆さまが“困ったときにまず相談できる店”として取り組んでまいります。」





エックスモバイル イオンタウン郡山店 店長

運営：株式会社リュウセンパートナーズ









■修理だけでなく、SIM・Wi-Fi・通信費の見直しも“無料相談”

エックスモバイルは修理だけでなく、格安SIM・モバイルWi-Fiなどの通信サービスも取り扱っています。修理のついでに端末の使い方や乗り換え、通信費の見直しまで、対面で無料相談できる「総合モバイルショップ」として運営します。





【店舗情報】

店舗名 ：エックスモバイル イオンタウン郡山店

所在地 ：〒963-8812 福島県郡山市松木町2-88 イオンタウン郡山

営業時間：10:00～19:00

定休日 ：なし(施設に準ずる)

駐車場 ：あり(イオンタウン郡山／約2,300台)

電話番号：024-955-6656





公式サイト： https://xmobile-koriyama.jp/

Instagram ： https://www.instagram.com/mobile.ranger/

公式LINE ： https://lin.ee/3EtU5Ct









【総務省 登録修理業者】

登録番号(電気通信事業法)：T000100

登録番号(電波法) ：R000100

登録事業者 ：株式会社リュウセンパートナーズ

対象店舗 ：エックスモバイル イオンタウン郡山店