名入れグッズのECサイト「シールDEネーム」を運営する株式会社サンアドシステム（本社：大阪府大阪市、代表取締役：紀之定 良太）は、2026年1月29日（木）に連絡帳のサインなどに使える「みましたッ！スタンプ」に新デザインを追加いたしました。お子さまの連絡帳や音読カードの確認はもちろん、学校や学習塾、オフィスでのチェック印としても使いやすく、かわいさと実用性を兼ね備えたデザイン印鑑です。

【新デザイン】日常の「確認」を、少し楽しくする新ラインアップ

今回追加した新デザインは、小学生の保護者さまや先生、職場で印鑑を使う方まで、幅広いシーンで使いやすいことを意識しました。「みました」「OKです」などの文字入りデザインに加え、名前のみを入れられるタイプも揃え、用途に合わせて選べます。

■思わず押したくなる、元気な「はーい！」確認印

動物たちが手を挙げて返事をしている、かわいいイラストのシリーズです。「みました」「OKです」の文字が入っており、小学校の連絡帳や音読カードの確認印として、お子さまと一緒に楽しくお使いいただけます。

■ゆるっと癒やされる、犬好きにうれしいデザイン

もこもこ、ふわふわとした犬たちが、クッションやみかんに手を添える姿が印象的な犬好きにはたまらないデザインが完成しました！ゆるっとした手書きタッチで、忙しい毎日の中でも癒やしを感じられるデザインになりました。犬好きの方へのギフトにもおすすめです。

■親しみやすい、めんだこ・うさぎ・ねこデザイン

めんだこ、うさぎ、ねこをモチーフにしたデザインは、丸みのあるフォルムが特長です。イラストの中や横に名前が入るため視認性が高く、確認印としても実用的。かわいさはありつつも主張しすぎず、学校・塾・オフィスなど、場所を選ばず使えます。

■大人っぽく、しゅっと使えるお花の確認印

やわらかな線で描かれた花のモチーフを取り入れたシリーズです。落ち着いた印象で、職場や先生用の確認印としても使いやすく、かわいい系が苦手な方にもおすすめ。上品さと実用性を両立したデザインです。

■さりげなく使える、トレンド感のある手元デザイン

手のモチーフを取り入れたシンプルなイラストデザインに、新作が加わりました。「みました」の文字が入っており、連絡帳や回覧板、職場での確認印として自然に使えます。主張しすぎないデザインのため、ユニセックスで選びやすいのも特長です。

《みましたッ！スタンプ はんこDEネーム》■セット内容：回転式ネーム印 1本（印面直径：最大10mm）■販売価格：1,400円（税込・送料無料）■購入方法：シールDEネームオンラインショップより■URL：https://www.seal-de-name.com/stamp/mita_j9petit_index.html?utm_source=News-mitanew260217

発売4ヶ月で7,000本以上売れた、オリジナリティあふれる印鑑

２０２３年１月に販売開始した「みましたスタンプ」。お子さまの連絡帳や音読カードのサイン、塾や学校の先生が提出物に押す確認印に使える、かわいいイラスト入り印鑑です。回覧板のサインやオフィスでのチェック印などにもオススメです。

1．人気イラストから生まれた、全353デザイン

ショップで人気の、シンプルながら手描き風のかわいい「ぷちシリーズ」デザインを印鑑サイズに合わせて展開しました。すべて当店のイラストレーターが作成したオリジナルです。保護者さまをイメージした、パパママの顔が描かれたデザインも入った全353デザインです。

2．「みました」「OKです」「済」の文字入り

「みました」「OKです」「済」の文字がデフォルトで入ったデザインをご用意しました。お名前を入れることができるため、さまざまなシーンでお使いいただけます。

3．お名前以外も入れやすいデザイン

「再提出」「済」「Good」など、用途に合わせた文字を入れやすいデザインを目指しました。インクとボディカラーが選べるので、用途ごとに色分けできます。

4．小さな印面でも鮮明さを意識

細かいところまで鮮明に表現できる印鑑を使用しました。さらに、線の太さ等にも気を遣いイラストがしっかり見えるように細部にこだわってデザインしています。

軽いチカラでポンポン押せる「Jointy J9」

キャップレスで軽い押し心地の回転式ネーム印「Jointy J9」を採用。浸透印ではなくゴム印タイプのため、 イラストの細かい部分も鮮明に表現できます。持ち歩きしやすい工夫がされており、スタンプ台内蔵で連続押印してもかすれません。

■えらべるボディカラー

えらべる楽しさと便利さをかなえる全９色のボディカラー。用途や印面のデザインごとに色をかえたり、内容に合わせて色分けをすることもできます。

■えらべるインク色

ベーシックな朱色から、赤、黒、青の4色を展開。職場の認め印や、宅配の受け取り、お子さまの連絡帳の見ました印など、用途に合わせてセレクトできます。

■ポンポン押せてかすれない

スタンプ台が内蔵されているので、連続押印してもかすれにくい仕様です。ガイド機能で、水平に押しやすい工夫がされています。

■持ち運びがしやすい

本体を回すだけでロックできるため、カバンやペンケースに入れて持ち歩いても安心です。また、宅配ボックスに吊り下げたり、ネックストラップにつけることができるストラップ穴つきです。

■補充インク（別売）プラスでながく使える

インクがなくなっても、 別売の補充インクを充填すれば長く使用できます。 補充インク1本で約3,000回分押印可能です。

どこで買ったの？と聞かれたい賢いママ必見、オリジナルお名前スタンプ『はんこDEネーム』

2012年の発売開始以来、繰り返し手軽に使える便利な名前つけグッズとして、多くのユーザーにご愛用いただいてまいりました。スタンプがたっぷり入った「でらっくす21点セット」を中心に、少量＆名前シールつきの「らいと13点セット」や、洗濯タグ用スタンプ、兄弟追加セット、少量シンプルセットなど、用途に合わせた商品を展開しております。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

「みましたスタンプ」にも使われているオリジナルイラスト「ぷちシリーズ」はスタンプ以外でも展開するほどの人気デザインとなりました。今後も、使いやすさやデザイン、品質向上など、ニーズに合わせて、小さなお子さまをお持ちの保護者のみなさまをサポートできるアイテムを開発してまいります。

2026年で、24周年を迎える「シールDEネーム」のECショップ

2002年にお名前シールなどの入園・入学準備アイテムを中心に名入れグッズを取り扱うECサイトをスタート。『毎日のお仕事や育児に追われている、パパ・ママのお手伝いが少しでもできれば…』という想いで、24年にわたり、お名前シールをはじめ名入れ商品の販売を通じて、仕事や育児に多忙な保護者のみなさまの入園・入学準備のお手伝いをしてまいりました。これからもさまざまなアイデアを発信し、名前つけをラクに楽しく、使う人々が笑顔になるアイテムを作り続けてまいります。

■会社概要社名：株式会社サンアドシステム所在地：大阪市中央区谷町九丁目1-22NK谷町ビル5F代表取締役：紀之定 良太設立：1991年2月7日事業内容： EC事業、クリエイティブ事業会社HP：https://www.sunad-s.co.jp/