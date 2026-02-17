会員制リゾート事業、ホテル・旅館運営再生事業を担う「株式会社リロバケーションズ(本社：東京都新宿区、代表取締役社長：田村佳克)」は、「土肥温泉 ホテルみなみ荘」（所在地：〒410-3302静岡県伊豆市土肥336-1）」を2026年2月13日付で取得いたしました。施設は本年夏～秋頃「西伊豆 巡（めぐり）」としてリニューアル開業予定。株式会社リロバケーションズ：https://relovacations.com/

株式会社リロバケーションズは、地方創生を使命とし全国でリゾートホテル・旅館を45か所以上展開しています。西伊豆エリアでは愛犬と泊まれる温泉旅館「ゆるり西伊豆」を運営しており、「ホテルみなみ荘」はその裏手に位置します。源泉かけ流しの温泉と海の幸、山の幸を味わうお食事が魅力の純和風旅館として多くの方に親しまれてきた当該施設は、今後「西伊豆 巡」として新たに温活・腸活・癒し活・睡眠活の4活をテーマとしたサービス・コンテンツを構え、皆様へ上質なウエルネスステイをお届けしてまいります。

＜物件概要＞物件名：土肥温泉 ホテルみなみ荘所在地：静岡県伊豆市土肥336-1敷地面積：2600.05㎡（786.52坪）ホテル底地※8筆合計延床面積：4308.47㎡構造：鉄筋コンクリート・鉄骨造陸屋根7階建アクセス：伊豆箱根鉄道「修善寺」駅から東海バスで約46分、修善寺道路 修善寺ICから車で約35分客室：39室リニューアル開業時期：2026年夏～秋頃予定

Relo Hotels＆Resorts（リロホテルズ＆リゾーツ）

“想いをつむぎ新しさでつなぐ”をコンセプトとした、株式会社リロバケーションズが運営するリゾートホテル・旅館グループ。「ゆとりろ」「風雅」「天翠」等、個性的なホテル・旅館を全国45か所以上で展開。

公式インスタグラム：https://www.instagram.com/relo_hotelsresorts/公式X：https://x.com/Relo_hotels

株式会社リロバケーションズ ―人と地域を豊かに― 人生に煌めく旅を！□所 在 地 : 〒160-0022 東京都新宿区新宿5-17-9TEL：03-6630-7970 FAX：03-6630-7971□公式サイト：https://relovacations.com/□設 立 : 2004年10月 □資 本 金 : 50百万円□事業内容 : 会員制事業/ホテル・旅館運営事業/ホテル総合支援サービス事業/マンション管理事業□代 表 者 : 代表取締役社長 田村 佳克運営施設ポータルサイト：https://relohotels.com/

