株式会社ローソン（本社：東京都品川区、代表取締役 社長：竹増 貞信、以下「ローソン」）は、エチオピア・シダマ州産コーヒー豆を使用したシングルオリジン「エチオピア シダマ」を、2026年2月17日（火）より、全国54店舗で展開している「MACHI café＋（マチカフェプラス）」にて発売します。価格は、ホットコーヒーが1杯300円（税込）、カフェラテが1杯350円（税込）です。本商品は、フェアトレードおよび生産地支援の一環として、エチオピアの小規模生産者の育成・支援に取り組む「Ardent Coffee Export」を通じて調達したコーヒー豆を使用しています。また、1杯販売につき10円を、生産者が運営する孤児院「Ardent Children Center」へ寄付し、本の寄贈を通じて、エチオピアの未来を担う子どもたちの教育支援に貢献します。

■エチオピアの小規模産地を支援する、Ardent Coffee Export社

https://www.lawson.co.jp/lab/tsuushin/art/1467026_4659.html

Ardent Coffee ExportのCEOである、Ashenafi Argaw（アシナフィ アーゴゥ）氏は、バリスタ各種世界大会で使用されるレベルの高品質なコーヒーを手掛ける、生産と精製のプロフェッショナルです。エチオピアの各地でコーヒーチェリー（コーヒーの果実）の集積所を設⽴し、小規模生産者の育成とサポートを行っています。

素晴らしい品質のコーヒーを産出することで有名なエチオピアですが、紛争が絶えないために貧しく、また、親や身寄りを亡くした孤児も多くいるのが現状です。そんな中、アシナフィ氏は、コーヒーを通じてエチオピアを豊かに、より安全な国へと発展することを目指し、孤児となった子ども達が共同生活できる「Ardent Children Center」を設立、運営しています。現在2か所にあるChildren Centerには、5歳から15歳までの合計約80人の子ども達が暮らしています。エチオピアでは、義務教育は受けられますが、その後どう⽣計を⽴てるかのサポートはありません。子ども達が将来、経済的に自立をするためには教育が不可欠だというアシナフィ氏の考えから、「Ardent Children Center」には図書室も設置されています。

■エチオピアの未来を担う子ども達の教育を支援

ローソンは、アシナフィ氏の取り組みに共感し、2024年より、Ardent Coffee Exportの「シングルオリジン エチオピア シダマ」1杯につき10円を寄付し、Children Centerの図書室に置く本を寄贈する活動を行っています。今年でこの取り組みは2年目を迎えました。寄付金は、Ardent Coffee Exportに送られ、現地で本を購入してもらい、子ども達にプレゼントしてもらう予定です。

寄付対象商品：「シングルオリジン エチオピアシダマ コーヒー」「シングルオリジン エチオピアシダマ ラテ」の2種類寄付対象期間：2026年2月17日（火）～販売分寄付金額 ： 1杯につき10円を寄付いたします。

■今年のエチオピアシダマの味わい

標高2,000mを超える高地で栽培された良質なチェリーは、丁寧な収穫と精選プロセスによって、世界が注目する高品質なコーヒーへと姿を変えます。エチオピア産モカらしいベリー系のフルーティーな風味がありますが、今年はオレンジのような爽やかな風味があるのが特徴です。また、上質な甘みも感じられます。ブラックで飲むと、熱いうちはふくよかな甘さとフレッシュな柑橘感、オレンジのような風味、冷めてくるとチェリーの様なフルーティーさが際立ち、味の変化を楽しめます。ミルクを加えてラテにすると、牛乳の甘みが強調され、その中にフルーティーなニュアンスが感じられます。

■商品概要

商品名 ：シングルオリジン エチオピアシダマ コーヒー発売日 ：2026年2月17日(火)価格 ：300円(税込)商品特長：「エチオピアシダマ」100％のシングルオリジンコーヒーです。Ardent Coffee Exportで丁寧に精製プロセスを経た高品質なコーヒー。ふくよかな甘みと、フレッシュな柑橘感、オレンジのような風味が特徴です。冷めてくるとチェリーの様なフルーティーさが楽しめます。淹れたてから時間が経つごとに印象を変える、華やかで芳醇な香りとフルーティーな味わいをお楽しみください。(ホットのみのご提供となります)

商品名 ：シングルオリジン エチオピアシダマ ラテ発売日 ：2026年2月17日(火)価格 ：350円(税込)商品特長：「エチオピアシダマ」100％で作る贅沢なカフェラテです。キャラメルやロイヤルミルクティーを連想させる、ミルクの甘味と調和のとれた味わいが楽しめます。ミルクは生乳100％の牛乳を使用します。(ホットでのみのご提供となります)

ローソンは今後も、世界各地の生産者と連携し、生産地・店舗・お客様をつなぐ架け橋として、「おいしさ」と「やさしさ」を両立した取り組みを続けていきます。