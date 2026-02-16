マイプロテイン、Impact ホエイ プロテインの限定フレーバーなど春の新商品を販売開始
英国発スポーツ栄養ブランド「マイプロテイン」(会社名：THG Nutrition Limited、本社：Manchester, United Kingdom、CEO：Neil Mistry)は、今年も桜をテーマとした新商品を数量限定で2026年2月16日（月）より発売開始いたしました。大人気のImpactホエイプロテインシリーズの『桜ミルクティーフレーバー』や桜をモチーフとしたシェイカー、メタルマグといった春の訪れを感じさせる商品をラインナップ。まとめて買うとお買い得なセットもご用意しております。
Impact ホエイ プロテイン 桜ミルクティーフレーバー
マイプロテインでは毎年、桜に因んだImpactホエイプロテインの限定フレーバーを販売し、ご好評いただいております。今年販売の『桜ミルクティーフレーバー』はやさしい甘さのミルクティーに、ほんのり桜のニュアンスを重ねた、春限定の一杯です。なめらかな口あたりで飲みやすく、毎日のプロテイン習慣にも取り入れやすい味わいに仕上げました。１食（30g）あたり21gのタンパク質を含有しております。
Impact ホエイ プロテインについて
「Impact ホエイ プロテイン」は、世界で販売個数累計3,500万個を突破した（2025年8月自社調べ）マイプロテインの人気商品です。「インフォームドチョイス」、「インフォームドプロテイン」２つの認定を取得しており、品質面でも安心してお使い頂けます。また、40種類以上の豊富なフレーバーを揃えており、飽きずに続けられる商品です。
Impact ホエイ プロテイン 桜ミルクティーフレーバー
桜 プラスティック シェイカー
春らしい桜デザインをあしらった、600ml容量のプラスティック製プロテインシェイカー。
ブレンディングボール付きで、プロテインをなめらかに混ぜやすく、日常使いにも最適です。
桜 メタル マグ
桜カラーが映える、350ml容量のリサイクルメタル製のマグ。
二重壁構造で飲み物の温度を長時間キープし、真空密閉キャップとスライダー式飲み口で使いやすさにも配慮しています。
商品詳細
商品名： Impact ホエイ プロテイン 桜ミルクティーフレーバー
内容量：1kg
価格： 4,580円
商品名： 桜 プラスティック シェイカー
内容量：600ml
価格： 890円
商品名： 桜 メタル マグ
内容量：350ml
価格： 3,390円
お得なセット
Impact ホエイ プロテイン 1kg 桜ミルクティーフレーバーと桜 プラスチック シェイカー
価格：4,390円
Impact ホエイプロテイン 1kg 桜ミルクティーフレーバーと桜 メタル マグ
価格：6,500円
ご購入方法
マイプロテイン公式サイト：https://tinyurl.com/ykjzhhzj
マイプロテインについて
マイプロテインは、「Demand More. もっと先を望む、あなたに力を与えるために。」を信念に、ヨーロッパを中心に世界70カ国で展開する英国発のスポーツ栄養ブランドです(母体：THG Nutrition Limited)。
プロテインやトレーニング、健康・美容維持に欠かせないサプリメント他、スポーツウェア等2,000点以上の低価格でこだわりの品質を誇る豊富な商品を展開しています。
また、2024年春にブランド誕生20周年を迎え、ブランドリニューアルを実施。パフォーマンスとウェルネスの2つの要素が一体となった新しいロゴ「マイコン」や新しいブランドカラーを導入し、今後はフィットネス業界の壁を越えて、多様なニーズを持つ人へ力を与えるブランドへの更なる発展と成長を目指します。
マイプロテイン公式サイト：https://www.myprotein.jp/
Instagram ： https://www.instagram.com/myproteinjp/
X(旧Twitter)： https://twitter.com/MyproteinJP
Facebook ： https://ja-jp.facebook.com/MyproteinJP/
【THG Nutrition Limited会社概要】
会社名 ： THG Nutrition Limited
代表者 ： Neil Mistry
本社所在地： Icon17-9 Sunbank Lane, Ringway, Altrincham,
United Kingdom, WA15 0AF
設立年月日： 2021年5月16日
事業内容 ： プロテインやサプリメント、トレーニングウェアをはじめとした
スポーツ栄養 商品の製造と販売
URL ： https://www.thg.com/