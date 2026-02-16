【WOWOW百貨店】最大70%OFF、 対象750点超えの「スペシャル セール」を2月16日(月)正午より開催 ！

株式会社WOWOW

株式会社WOWOWの公式ECサイト「WOWOW百貨店」にて、2026年2月16日（月 ）12:00から3月31日（火）11:59までの期間限定で、ＷＯＷＯＷ百貨店の史上最大規模となるスペシャルセールを開催いたします。

本セールでは、映画・ドラマ・スポーツ・ライフスタイルなど、厳選されたエンターテインメントグッズを最大70％OFFの特別価格でご提供。3月には追加商品も投入予定で、 セール対象商品は750点以上にのぼり、過去に類を見ないラインナップとなります。



特集ページ：https://dept.wowow.co.jp/pages/SALE

本セールでは、2025年10月15日のグランドオープン以降に販売している映画・ドラマ・スポーツ関連アイテムを中心に、多彩なラインナップを対象とします（一部商品を除く）。

WOWOWならではのエンターテインメント体験を、より身近にお楽しみいただける機会です。



■ 今回のセールが「見逃せない」3つのポイント

1. 最大70％OFF ！

人気ドラマの公式グッズや、普段はなかなか手が出にくいレアアイテムが、最大70%OFFで登場します。数量限定商品も多く、エンタメファンにとって見逃せない機会となります。

2. 商品数は圧巻の750点以上！史上最大級の品揃え

WOWOWだからこそ実現できる、 オリジナルドラマのBlu-ray BOXから、世界最高峰のスポーツグッズ、映画ファン垂涎のアパレルまで、多岐にわたるジャンルが一斉にプライスダウンします。

3. まとめ買いのチャンス！税込8,000円以上のご注文で送料無料

期間中、1回のご注文につき 税込8,000円以上で送料無料となります。

※一部、送料無料対象外の商品がございます。

※キャンペーン内容は特設ページにてご確認いただけます。

※数量限定商品は、在庫がなくなり次第終了となります。

■ マニアも唸る！ジャンル別・注目アイテム

【スポーツ】欧州サッカー＆テニス4大大会グッズ

スポーツファン必見のラインナップです。特にサッカーユニフォームとテニスグッズは争奪戦が予想されます。

・欧州サッカー レプリカユニフォーム： レアル・マドリード、マンチェスター・シティ、リヴァプール、アーセナル、バイエルン・ミュンヘンなどのシーズンモデルユニフォーム、ベッカムやジダンのヴィンテージモデルユニフォームなど。

・テニス グランドスラム公式グッズ： 全豪、全仏、ウィンブルドン、全米の公式タオルやTシャツなど。

・NBA／ゴルフ関連アイテム： 八村塁選手関連グッズや、女子ゴルフ選手とのコラボグッズなど。

【オリジナルドラマ】名作を一気見するチャンス

WOWOWが誇る「連続ドラマW」シリーズなどのDVD/Blu-ray BOXがお買い得価格に。

・ DVD/Blu-ray BOX： 『フィクサー』『アオハライド』『華麗なる一族』『トッカイ』『白暮のクロニクル』など。

・ドラマ関連グッズ： 『ゴールデンカムイ』『ハスリンボーイ』など。

【映画＆ライフスタイル】こだわりの逸品

・映画アパレル＆グッズ： 『RRR』『マトリックス』『バック・トゥ・ザ・フューチャー』『ジョーズ』の公式Tシャツ、MARVEL、DCコミックス関連フィギュアなど。

・ライフスタイル： ミステリーファンにはたまらない「HAYAKAWA FACTORY（アガサ・クリスティー等）」のグッズや、プロ仕様の料理道具、「映画を観るときに飲みたいお茶」シリーズなど。

■ セール開催概要

・期間： 2026年2月16日（月）12:00 ～ 3月31日（火）11:59

・場所： WOWOW公式ECサイト「WOWOW百貨店」

・URL： https://dept.wowow.co.jp/pages/SALE

・対象商品： エンタメ系商品を中心とした約750点以上（※3月追加分含む）

※本セール対象商品は、在庫限りの販売となります。

※セール期間、対象商品、価格は予告なく変更となる場合がございます。最新情報はサイト内をご確認ください。

■ WOWOW百貨店について

「WOWOW百貨店」は、「人生を楽しむ大人のための百貨店」をストアコンセプトに掲げ、映画・スポーツ・音楽・オリジナルドラマといった当社が放送・配信するコンテンツに連動した限定商品はもちろん、生活に彩りを添えるライフスタイルグッズも取り揃えます。お客さまに「WOW！」という驚きと楽しさを感じていただけるような、心を動かす逸品のラインナップ拡充に努めてまいります。

URL：https://dept.wowow.co.jp/

※WOWOW百貨店の最新状況は、公式サイト（https://dept.wowow.co.jp/）よりご確認ください。

※記載価格はすべて税込みです。

※品切れの際はご了承ください。

※商品のデザイン、価格、発売日、仕様は変更になる場合がございます。