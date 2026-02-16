【香川ファイブアローズ】2025-26シーズン ホームゲームの累計来場者数4万人を最速で達成

株式会社ファイブアローズ

いつも香川ファイブアローズを応援いただき、誠にありがとうございます。



香川ファイブアローズの2025-26シーズン ホームゲームの累計来場者数が、昨日（2026年2月15日）のホームゲーム八王子戦で、4万人を達成したことをお知らせいたします。





18試合目での到達は、累計来場者数が過去最多だった昨シーズン(2024-25シーズン)を「7試合」上回り、クラブ史上最速です。これも 皆様方のおかげです。深く感謝申し上げます。皆様方お一人お一人のご来場と【黄×炎】が、私どもの力の源です。特別な お力添えに日々感謝をしながら、頂点まで駆け上がって参ります。今後も、 皆様方のご来場を心よりお待ち申し上げております。