社長交代のお知らせ

DAIKEN株式会社

DAIKEN株式会社（大阪市北区、社長：億田正則）は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、社長を交代することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。



【異動の理由】


新経営体制への移行のため



【代表取締役の異動】（2026年4月1日付け予定）


【新任社長の略歴】


・氏名：清洲 忠洋（きよす ただひろ）


・生年月日：1965年８月４日（60歳）


・出身地：大阪府　大阪市


・最終学歴：大阪外国語大学外国語学部卒業 （1988年３月）


・主な経歴：


新任代表取締役 社長執行役員CEO　清洲　忠洋(きよす ただひろ)



DAIKEN株式会社　https://www.daiken.jp/



