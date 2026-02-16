社長交代のお知らせ
DAIKEN株式会社
[表1: https://prtimes.jp/data/corp/104930/table/104_1_439ac62b9f999ef1c51311720ab7af54.jpg?v=202602170951 ]
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/104930/table/104_2_bde146bbc52ededbda4ffed81245301d.jpg?v=202602170951 ]
新任代表取締役 社長執行役員CEO 清洲 忠洋(きよす ただひろ)
DAIKEN株式会社（大阪市北区、社長：億田正則）は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、社長を交代することについて決議いたしましたので、お知らせいたします。
【異動の理由】
新経営体制への移行のため
【代表取締役の異動】（2026年4月1日付け予定）
【新任社長の略歴】
・氏名：清洲 忠洋（きよす ただひろ）
・生年月日：1965年８月４日（60歳）
・出身地：大阪府 大阪市
・最終学歴：大阪外国語大学外国語学部卒業 （1988年３月）
・主な経歴：
[表2: https://prtimes.jp/data/corp/104930/table/104_2_bde146bbc52ededbda4ffed81245301d.jpg?v=202602170951 ]
DAIKEN株式会社 https://www.daiken.jp/
以 上