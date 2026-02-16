ふもっふのおみせ、TCG(トレーディングカードゲーム)業界へ参入！

株式会社フェルマー

ゲーミングデバイスのECサイト「ふもっふのおみせ」を運営する株式会社フェルマー（所在地：東京都目黒区、代表取締役：松本 努）は、2026年2月16日より、トレーディングカード業界へ参入し、ポケモンカードゲームを対象とした宅配買取サービス「ふもっふトレカ買取」を開始いたします。

これまでゲーミング領域で培ってきた“コミュニティに寄り添う姿勢”をTCG領域でも徹底し、安心してカードを売却できる体験を提供してまいります。

ふもっふトレカ買取：https://fumotcg-buy.com/(https://fumotcg-buy.com/)

公式X@fumoTCG_buy：https://x.com/fumotcg_buy(https://x.com/fumotcg_buy)

※カード販売サイトは後日オープン予定です。

■ふもっふの約束（プレイヤーファースト宣言）

「ふもっふトレカ買取」では、“売る前に分かる・選べる・納得できる”を大切にします。

・査定基準を公開：状態ランク（例：A/A-/B…）の考え方をサイトで案内

・価格の決まり方を明確に：表示は買取参考価格。実際の価格は査定時点で確定

・発送方法は2択：梱包キット（着払い）／自己発送（元払い）

・結果通知が分かりやすい：査定結果はメール・マイページで通知

・大量送付の扱いも事前に案内：同一カードが多い場合の減額条件を公開

■「ふもっふトレカ買取」サービス概要

開始日：2026年2月16日

対象：ポケモンカードゲーム※ポケモンカード以外のトレーディングカードも順次対応予定

形式：全国対応の宅配買取

価格：サイト表示は買取参考価格。実際の買取価格は到着後の「査定時点」で確定します。

発送：梱包キット（着払い）／自己発送（元払い）の2択

・梱包キット利用時：買取金額の合計から500円を差し引き

・自己発送時：すべてのアイテムが承認された場合に限り、買取金額に500円を加算

返送：返送料はお客様負担（買取金額から差し引き）

本人確認：買取申請合計が10,000円以上の場合に必要（初回のみ）

古物商許可：東京都公安委員会 古物商許可 第303311505830号

[動画: https://www.youtube.com/watch?v=uoylV3b9_RQ ]

■トレーディングカード事業参入の背景

近年、トレーディングカード市場はコレクション性・競技性の両面で盛り上がりを見せています。

一方で、

「欲しいカードが手に入らない」 「売却の手間が不安」「適正に評価されるか分からない」

といった声も多く存在します。

当社は2013年の設立以来、ゲーミングデバイスの専門店「ふもっふのおみせ」を通じて、eスポーツ・ゲームコミュニティに寄り添ったサービスを展開してきました。

“モノを売る”だけでなく“体験と満足を届ける”という姿勢を、TCG領域でも徹底するため、本事業への参入を決定しました。

■今後の展開

当社は、トレーディングカード事業を単なる買取・販売に留めず、以下のような展開も計画しています。

・オリジナルブランド展開：TCGアクセサリーブランド「FUMOTEX」を順次展開。第一弾として、プレイと保護の両立を目指したカードスリーブを発売予定です。

・大会・イベントの開催：新規プレイヤー向けのアットホームな企画から、競技シーンを盛り上げるイベントまで

・実店舗での展開：対面ならではの安心感と体験価値の提供

・取扱領域の拡充：ポケモンカード以外のTCG、鑑定品、BOX/サプライ等も段階的に検証

今後も「ふもっふのおみせ」は、プレイヤー・コレクター双方にとって信頼できる存在を目指し、TCG文化の発展に貢献してまいります。

・FUMOTEX：ラインナップ（発売に向けて準備中）

■「ふもっふのおみせ」とは

「ふもっふのおみせ」は、海外の高品質なゲーミングデバイスを中心に取り扱う専門店として、ECサイトおよび実店舗（ショールーム）を通じてサービスを展開してまいりました。

「ふもっふ」とは、探していたものが見つかった瞬間の幸福感を表す擬音語であり、私たちは“モノを売る”だけでなく、“体験と満足を届ける”ことを大切にしています。

EC：https://www.fumoshop.com/

実店舗：https://www.fumoshop.com/pages/showroom-akihabara

■会社概要

■会社名：株式会社フェルマー

■代表者：松本 努

■資本金：8,000,000円

■設立：2013年10月

■所在地：〒153-0051 東京都目黒区上目黒二丁目15番14号 4階

■TEL：03-6455-3151

■FAX：03-6455-3152

■URL：https://fermat.biz/

■事業内容：海外製品の輸入販売、および海外メーカー代理店事業

■本サービスに関するお問い合わせ先

企業名：株式会社フェルマー

担当者：松本 努／脇山 拓也

TEL：03-6455-3151

Email：sales_0005@fumo-shop.com



