Venchi スプリングコレクション 2026年2月16日（月）発売

DOLCE FIORITURA

ヴェンキ・ジャパン株式会社Venchi Spring Collection 2026

春の訪れは、そっと心を満たす優しい光とともに、小さなしあわせを味わう時間を運んできます。

大切な人へ思いを込めて贈り物を交わす瞬間、やわらかに差し込む春の陽ざし、そしてふわりと花開く花びら――そんな穏やかな情景の中で、喜びは自然と花ひらきます。

愛らしいうさぎや華やかなフラワーモチーフのボックス、そして上質なチョコレートたちは、単なるギフトを超え、“心を結ぶ特別なひととき”を象徴する存在です。

Venchiはこの春、鮮やかな季節の彩りを映し出した限定コレクション「Dolce Fioritura（ドルチェ・フィオリトゥーラ）」をお届けします。色とりどりの花々をあしらったエレガントなボックスには、春のよろこびを表現したこだわりのチョコレートを厳選して詰め合わせました。

新しい季節の始まりを祝うとともに、日頃の感謝や想いを伝えるホワイトデーにも最適なコレクションです。贈る人にも受け取る人にも、心に残る華やかな余韻を届けます。

上品でありながら親しみやすい “春ギフト” として、特別な一瞬をそっと彩ります。

SPRING&WHITE DAY（2月16日発売）

左：フラワー缶 ライトブルー ドルチェ フィオリトゥーラ 右：フラワー缶 ドルチェ フィオリトゥーラフラワー缶 ライトブルー ドルチェ フィオリトゥーラ/フラワー缶 ドルチェ フィオリトゥーラ 2,916円

フローラル柄とブルーのデザインから選べる、手のひらサイズの愛らしいミニギフト缶。

季節限定のミニエッグスチョコレートをアソートしました。ささやかな想いを届けるギフトとしても最適です。(3種類5粒)。

ミニブック缶 ドルチェ フィオリトゥーラ 3,456円

小さな本の形のギフト缶はVenchiのロングセラー。ふたを開けると、季節限定のミニエッグスチョコレートが春の訪れを祝うように姿を見せます。時代を超えて愛されるギフト缶です。

（3種類6粒）

ハンパー スモール ドルチェ フィオリトゥーラ 5,886円

季節限定のミニエッグスチョコレートと多彩なレシピを詰め合わせた、アソートハンパー。

ひと粒ごとに広がる味わいと食感の違いが、とっておきの瞬間を華やかに彩ります。(7種類12粒)

ギフトボックス チョコビア ドルチェ フィオリトゥーラ 5,076円

Venchiのクリエイティブな「チョコビア」を詰め込んだ、心ときめくギフトセット。

ピスタチオやオレンジ、キャラメルなど、多彩な味わいがひと粒ごとに楽しめます。(6種類9粒)

ギフトボックス ミニブレンド ドルチェ フィオリトゥーラ 2,646円

ダークチョコレート好きのために厳選した60%・75％・90％のブレンドを詰め合わせたギフトボックスです。濃厚さと上品なビター感が織りなす特別なアソートです。（3種類16粒）

EASTER（3月2日発売予定）

バニー ダーク チョコレートバニー ミルク チョコレートバニー ダーク チョコレート/バニー ミルク チョコレート 3,375円

濃厚でなめらかな口どけを楽しめる、愛らしいバニー型のチョコレート。

ミルクのまろやかさやダークの深みが、口いっぱいに広がります。

左：エッグ缶 イエロー ドルチェ フィオリトゥーラ 右：エッグ缶 フローラル ドルチェ フィオリトゥーラエッグ缶 イエロー ドルチェ フィオリトゥーラ/エッグ缶 フローラル ドルチェ フィオリトゥーラ 3,510円

春の訪れを華やかに彩る、美しくデザインされたエッグ型のギフト缶。

フローラル柄とイエローのデザインから選べます。（3種類7粒）

左：バニー缶 イエロー ドルチェ フィオリトゥーラ 右：バニー缶 ライトブルー ドルチェ フィオリトゥーラバニー缶 イエロー ドルチェ フィオリトゥーラ/バニー缶 ライトブルー ドルチェ フィオリトゥーラ 3,240円

季節を楽しく祝う、愛らしいバニーの形のギフト缶。遊び心あふれるデザインは、大人にも子どもにもおすすめです。（3種類6粒）

バニー ギフトボックス ドルチェ フィオリトゥーラ 6,210円

バニー型のギフトボックスに、人気のチョコレートから季節限定のミニエッグスチョコレートまでたっぷり詰め合わせました。年代を問わず喜ばれる春のアソートです。（7種類17粒）

EASTER EGGSミニエッグ ピスタチオ チョコレート 70g 3,510円

なめらかなピスタチオチョコレートと砕いた

ピスタチオで作られたエッグ型のチョコレー

ト。豊かな香りとコクがひと口で広がる、贅

沢な味わいです。

ミニエッグ ミルク チョコレート＆ヘーゼルナッツ 70g 3,510円

なめらかなミルクチョコレートと砕いたピエ

モンテ産ヘーゼルナッツで作られたエッグ型

のチョコレート。香ばしさとまろやかな甘さ

が楽しめます。

ココナッツ＆ビスケット エッグ缶 150g 5,751円

クリーミーなココナッツの味わいを楽しめる

チョコレートエッグ。

グルテンフリーのココアビスケットチップの食感がアクセントとなり、贅沢な味わいが広がります。

ミルクチョコレート エッグ ドルチェ フィオリトゥーラ 220g 7,452円

ミルクチョコレートで仕立てたエッグ型チョ

コレート。包みを開けた瞬間から、大切な人

と喜びを分かち合う時間を彩ります。

ピスタチオ エッグ缶 330g 15,120円

特別感あふれる大きなエッグ型のチョコレ

ート。ピスタチオペースト入りのエッグの内

側に、ピスタチオグレイン、トフィーとカカオ

ニブを贅沢に散りばめました。

MY VENCHI MIXミニエッグス ピスタチオ

ナッツペースト入りの柔らかなチョコレートに、ローストしたホールピスタチオを入れました。クリーミーな甘さと力強い風味が調和し、豊かなコクと食感のコントラストが広がります。

ミニエッグス ホワイト＆ソルテッド ナッツ

アーモンドと軽く塩味をつけたピスタチオ入りのホワイトチョコレートに、ピエモンテ産のヘーゼルナッツを入れました。甘さとほのかな塩味、香ばしさが心地よく重なり、満足感のある味わいです。

ミニエッグス ダブルダーク チョコレート＆ヘーゼルナッツ

香ばしくローストしたピエモンテ産のホールヘーゼルナッツを、ダークチョコレートで贅沢に包み込んだひと粒。力強いナッツの風味と深みのあるビターが調和し、豊かな余韻が広がります。

＊表記はすべて税込価格

GELATO（2月23日発売予定）

期間限定ジェラートフレーバー「ホワイトチョコレート＆ソルテッドナッツ」

人気のチョコレートバーレシピにインスパイアされた、限定ジェラートフレーバーが登場します。

なめらかなホワイトチョコレートに、ほんのり塩味をきかせたピエモンテ産ヘーゼルナッツ、アーモンド、ピスタチオのカリッとした食感も楽しめます。

甘みと塩味が絶妙に調和し、ひと口ごとに豊かなコントラストが広がります。

素材の魅力を引き立てる程よい塩味が、味わいをより深く、印象的に仕上げています。

Venchi（ヴェンキ）概要

Venchiはチョコレートへの情熱をもったシルビアーノ・ヴェンキによって、イタリアのピエモンテで1800年代に創業しました。チョコレートをまるで宝石のように魅せるシルビアーノの才能は高く評価され、店舗は本物の「チョコレートブティック」として評判を呼びました。1878年、Venchi社が正式に創立。その年は、今も愛され続けるVenchiのアイコン的なチョコレート、ジャンドゥイオットの生まれた年でもあります。145年の歴史とともに、Venchiはジャンドゥイオットやヌガティーヌなどの数世紀の歴史を持つイタリアのレシピを守りながら、革新的で冒険的な新しいフレーバーの開発も続けています。

2007年からはジェラートのレシピ開発をスタート。天然由来のものを中心に原料を厳選し、合成香料、着色料、添加物の使用を抑え、鮮度にこだわって作られるヴェンキのジェラートは、多様なチョコレートのフレーバーをはじめイタリアらしいヘーゼルナッツやピスタチオなど独自の味の世界を展開しています。

現在ではイタリア国内をはじめ、ロンドン、ニューヨーク、香港、ドバイ等の主要都市を中心に世界に175を超える直営店を有し、70か国以上に輸出され国際的に評価を得ています。

