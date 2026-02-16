信用調査会社・東京商工リサーチが九州・沖縄の“優良企業”だけを厳選した企業情報誌「エラベル2027九州・沖縄版」を発売！

株式会社 東京商工リサーチ

株式会社東京商工リサーチ（本社：東京都千代田区大手町1-3-1 JAビル、代表：河原 光雄）は、2026年1月28日（水）に信用調査ならではの目線で選んだ地元の優良企業を紹介する「エラベル九州・沖縄版」を当社オンラインショップで発売開始しました。有名大学等にも配布し、就活生に向けて広く読まれている情報誌です。

【TSRオンラインショップ】https://shop.tsr-net.co.jp/(https://shop.tsr-net.co.jp/)

掲載内容

◎トップインタビュー45社

◎社員も納得！我が社の福利厚生＆社内制度

◎聞いてみよう！先輩社員のリアルボイス

◎九州・沖縄8県 優良企業ガイド149社

◎九州各県別100億円企業ランキング（対象決算期：2024年4月期から2025年3月期まで）



◆価格 : 1,100円(税抜1,000円)

経営者インタビュー

優良企業ガイド

エラベルとは

エラベルは、地域の特徴ある企業を紹介する年刊の情報誌です（全11地域版）。TSR独自の企業分析法により、公正・中立の立場で優良企業を紹介。インタビュー記事や企業ランキング等、情報誌独自のコンテンツも多数掲載しています。学生さんは就職のための企業研究ツールとして、ビジネスマンは取引先開拓のための情報源としてご活用ください。

エラベルに掲載されている「優良企業」の基準

株式会社東京商工リサーチが実施する企業調査で評点が55点以上の企業かつ非上場の企業から厳選して掲載しています。「評点」とは、対象企業を「経営者能力」「成長性」「安定性」「公開性・総合世評」の4つの視点で評価するTSR独自の指標です。その総合点を5つのランクで位置づけています。

株式会社東京商工リサーチについて

私たち東京商工リサーチ(TSR)は、「企業信用調査のプロフェッショナル」です。1892（明治25）年創業の日本最古の信用調査会社で、2026年に134年目を迎える企業です。1974年に企業情報データベースサービスを、1999年にはインターネット企業情報サービスを開始。絶えず革新に努めて、時代のニーズに応えています。

現在全国で82カ所の事業所を構え、2,035名の従業員がいます。信用調査などを通じて収集した全国の企業データは445万社に及び、日々蓄積を続けています。取り扱うのは、国内の企業データだけではありません。世界最大の企業データを保有するアメリカの信用調査会社Dun & Bradstreet（D&B）と国内独占販売権を締結しているため、TSRが持つ国内屈指の企業データとD&Bが持つ企業データを、ワンストップで提供できる体制を確立。全世界240超の国・地域、約6億件の企業情報を提供し、国際取引を支援する情報提供にも貢献しています。