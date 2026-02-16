研ぎ澄まされた感覚、何も纏わない覚悟、その先にある未だ見ぬ姿。俳優・宇佐卓真、初の写真集は楽曲付きの豪華仕様に

株式会社KADOKAWA

株式会社KADOKAWA（本社：東京都千代田区、取締役 代表執行役社長 CEO：夏野剛）は、2026年4月11日（土）に『宇佐卓真1st写真集 36.5℃』を発売いたします。本日2月16日（月）より全国書店、ネットストア等で予約受付を開始しました。

『宇佐卓真1st写真集 36.5℃』カバー （C）KADOKAWA／写真：Kaoru Yasuba

ドラマや映画への出演、音楽活動などを通して活動の幅を広げる俳優・宇佐卓真（うさ たくま）。

2018年に本格的に俳優活動をスタートし、AbemaTV『オオカミくんには騙されない』（2018）で一躍話題に。ドラマ『２５時、赤坂で』（2024）、『２５時、赤坂で season２』（2025）への出演や、ドラマ『被写界深度』ではW主演を務めるなど、いま注目度を上げている俳優の一人です。

2025年8月29日にはメンズグループ「ONSENSE」のメンバーとしてアーティストデビューも果たすなど、多方面で活躍中です。

自身初となる今回の写真集では、これまで積み重ねてきたものを彼なりに表現した「いま」の姿を、存在すること（presence）・生きること（live）・五感を表現すること（sense）という3つの視点で収録。また、本作のために宇佐卓真自身が特別制作した楽曲をダウンロードできる仕様になっており、唯一無二の世界観をより楽しむことができます。

さらに、衣を纏わない裸の姿も収録しており、ページをめくるたび、宇佐卓真のレイヤーが一枚ずつ剥がれていく、そんな深度のある必携の一冊となっています。

◆宇佐卓真コメント

この度、芸能人生初の写真集を出版させていただくことになりました。

普段からものづくりが好きな自分が今、表現したいものをこの写真集で形にしていただきました。

ただの写真集ではなく、見て、聴いて楽しめる写真集を作りたいと思い、

本書のためにオリジナル楽曲『show』も制作しました。

僕自身も今回の撮影をきっかけに初めて出会った「宇佐卓真」がいたので、

音楽と一緒に皆さんに楽しんでもらえたら嬉しいです。

『宇佐卓真1st写真集 36.5℃』中面カット （C）KADOKAWA／写真：Kaoru Yasuba

Amazon、楽天ブックスで購入特典を実施。さらに、カドストでは限定カバー仕様＆グッズ付きの豪華特別版を販売！

Amazon限定特典：フォトカード1枚ランダム封入（全3種）

Amazonは“宇佐卓真の隣”にいる気分が味わえるフォトカードを3種ご用意。

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GMQ94QTN

【Amazon.co.jp】宇佐卓真1st写真集 36.5℃ 特典：フォトカード1枚ランダム封入（全3種） （C）KADOKAWA／写真：Kaoru Yasuba

楽天ブックス限定デジタル特典：『宇佐卓真1st写真集 36.5℃』- behind the scenes - movie

楽天ブックスでは撮影の裏側を収めた動画が特典に。

https://books.rakuten.co.jp/rb/18537063/

※特典に関するお問い合わせは、各店舗までお願いいたします。

【カドスト限定・特別版】宇佐卓真1st写真集 36.5℃

カドストでは、限定カバー仕様・宇佐のアクリル幼少キーホルダー（仮）・ミニフォトエッセイブック（仮）付きの特別版を販売。

※通常カバー（帯含む）は付かない仕様になります

https://store.kadokawa.co.jp/shop/g/g302602001537/

【特別版】『宇佐卓真1st写真集 36.5℃』限定カバー （C）KADOKAWA／写真：Kaoru Yasuba

プロフィール

宇佐卓真（うさ たくま）

2000年4月11日生まれ、福岡県出身。2018年に本格的に俳優活動をスタート。AbemaTV 『オオカミくんには騙されない』（2018）で話題に。主な出演作としてドラマ『２５時、赤坂で』（2024）、『２５時、赤坂で season２』（2025）への出演や、ドラマ『被写界深度』（2025）ではW主演を務める。2025年8月29日にはメンズグループ『ONSENSE』のメンバーとしてアーティストデビューも果たし、多方面で活躍中。

Instagram：@usa_takuma(https://www.instagram.com/usa_takuma)

書籍概要

書名：宇佐卓真1st写真集 36.5℃

定価：3,300円（本体3,000円＋税）

発売日：2026年4月11日（土）予定

仕様：B5判／112ページ

ISBN：978-4-04-660112-4

発行：株式会社KADOKAWA

KADOKAWAオフィシャル書誌詳細ページ ＞＞(https://www.kadokawa.co.jp/product/322601000628/)