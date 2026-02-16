家電ブランド「Comfee」、新開発のドラム式洗濯乾燥機を発売

日本美的株式会社

家電ブランドComfeeは、2月16日に10kgドラム式洗濯乾燥機「CD-105DA1(W)」を発売します。本品の価格は 99,800円を予定しております。新生活も参加します。

この洗濯乾燥機は洗濯容量10kg、乾燥容量5kgを備えています。コンパクトな設計で、小さな空間に最適です。洗練されたホワイトカラー仕上げで、お住まいの雰囲気を邪魔することなく空間に溶け込みます。最も重要なのは、洗濯・乾燥性能が非常に優れています。

洗剤自動投入システム

Comfeeの10kgドラム式洗濯機は洗濯の度の面倒な計量が不要。システムが衣類量とコースを自動感知し、洗剤の過不足ない、最適量を投入します。忙しい朝や時間のない時も、効率的で細やかな洗い上がりを実現。

コンパクト薄型ボディ

脚を高くするので、かさ上げ台を適応して真下排水対応可能。605mmの薄いボディで、家中で置き場所を選ばず自由に配置できます。洗濯機の投入口は330mmです。タテ型洗濯機からの買い替えも安心。

自動槽洗浄・乾燥

高水流による徹底的なすすぎと、その後の温風乾燥で、内槽を常に清潔・乾燥状態にキープ。カビや雑菌の繁殖を防ぎ、洗濯機自体の衛生と衣類の清潔さを長期的に守ります。

多彩なコース＋１年保証で安心

標準・つけおき・毛布など大型衣類専用コースを含む10つの洗濯プログラムを搭載。衣類の素材や汚れに合わせて最適なコースを選べるため、洗濯の効率と仕上がり品質が向上します。さらに、購入後1年間のメーカー保証付きで、万一の故障時も安心してお使いいただけます。

現在、Comfee公式Amazonストアで販売中です。

こちらからご購入ください：https://www.amazon.co.jp/dp/B0FVXBKZB3

COMFEEについて

Comfee（コンフィー）は、シンプルな快適さと高い効率性を求める人々のための専用ブランドです。私たちは本当に必要な機能だけを備えた製品の開発に注力し、お客様が求める価値を確実にお届けします。美的グループ（Midea Group）の卓越した製造技術、品質へのこだわり、顧客サービスを背景に、Comfeeは業界における最高基準を追求しています。

リンク: https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee(https://www.midea-group.com/Our-Businesses/smart-home/comfee)