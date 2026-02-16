「Bitfan」にて、「現役歌王JAPAN」最終選抜メンバーで結成された「KaWang」公式ファンクラブをオープン！

株式会社SKIYAKI

クリエイターとファンをつなぐプラットフォームを創造する株式会社SKIYAKI（本社：東京都渋谷区、代表取締役：小久保知洋、以下「SKIYAKI」）は、2026年2月16日（月）に、オールインワン型ファンプラットフォーム「Bitfan」にて、BS日テレで放送されていた「現役歌王JAPAN」から選ばれた現役歌王TOP7から2月27日（金）にデビューする「KaWang」のメンバー（Masaya、TAKUYA、Juni、木本慎之介、Shin）のファンクラブを公開しました。

このたびBitfanにてオープンしたのは、「KaWang」メンバーと連動して楽しめる公式ファンクラブです。チケットの先行受付をはじめ、ライブ配信など、会員の皆さまにお楽しみいただける多彩なコンテンツを順次お届けしてまいります。

さらに、ファンクラブ公開にあわせて、ニッポン放送ではKaWangが“歌”と“トーク”で魅せる新番組『KaWangの時間です！～名曲をあなたに～』が、2月17日（火）よりスタートします。番組は30分構成で、メンバーのトークはもちろん、歌と声の表現を軸にKaWangの魅力を深掘り。毎回5人のうち2人が出演し、組み合わせによって生まれる“化学反応”も聴きどころのひとつです。加えて、昭和歌謡を中心とした楽曲の生歌披露も予定しており、聴き逃せない内容となっています。

初回放送となる2月17日（火）は、「現役歌王JAPAN」でも存在感を放ったMasayaとTAKUYAが登場。大人の魅力を引き出すトークと歌で、番組の幕開けを彩ります。

『KaWangの時間です！～名曲をあなたに～』は、2月17日（火）21：00より放送開始です。

ファンクラブの詳細については下記よりご確認ください。

【オフィシャルファンクラブ詳細】

■ファンクラブ名

KaWang OFFICIAL FANCLUB

■URL

https://kawang.jp/

■月額会費

990円（税込）

※お支払いには「docomo、au、SoftBankの携帯会社決済代行サービス」「クレジットカード決済」「あと払い（ペイディ）」をご利用いただけます。

■ファンクラブコンテンツ

チケット先行、LIVE配信、GALLERY など

