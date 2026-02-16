【ゲーム業界】3/7（土) (株)コナミデジタルエンタテインメント中途採用説明会＆職種別座談会開催（オンライン）！エンジニアやデザイナーなど3職種を東京・大阪で積極採用!!

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は3月7日（土）、ハイエンドゲーム制作者の方々を対象に、株式会社コナミデジタルエンタテインメントの中途採用オンライン説明会と職種別座談会(https://career.famitsu.com/lp/9597)を開催します。





株式会社コナミデジタルエンタテインメントの中途採用オンライン説明会＆職種別座談会

業績が好調で、2025年3月期には売上高・営業利益ともに過去最高を更新したコナミグループ株式会社。グループ会社であり、モバイルゲーム、家庭用ゲーム、カードゲーム、音楽・映像ソフト、グッズ等の企画、制作、製造および販売を手掛ける株式会社コナミデジタルエンタテインメントは、メタルギアシリーズ・サイレントヒルシリーズのほか、さらなるヒットコンテンツを生み出すべく新たな仲間を積極募集しています。当日は、現場で活躍する各職種のマネージャー陣が参加予定。ご自身のご経験やスキルについて、直接質問や相談ができる貴重な機会です。ご興味のある方はぜひご参加ください。＜こんな方におすすめ＞・ゲーム業界での経験を活かし、大規模なプロジェクトや最新技術での開発に携わりたい方・ゲーム作りへの強い思いを持っている方・現場マネージャーのリアルな声を聞きながら、自分に合った職場を見極めたい方

■日時

2026年3月7日（土）13：00～



■スケジュール

13：00～14：00 説明会・質疑応答（所要時間45分＋休憩15分）

14：00～15：00 職種別座談会



■場所

オンライン開催（ZoomまたはTeamsを使用予定）



■募集職種

・企画・運営、制作進行

ゲームプランナー／ゲーム運営／ディレクター／プロジェクトマネージャー／ローカライズ（他ライセンス管理業務）

・エンジニア

ゲームプログラマー（クライアント）／ゲームプログラマー（サーバーサイド）／テクニカルディレクター／システムエンジニア／ネットワークエンジニア／サウンドプログラマー

・デザイナー

3Dキャラクターデザイナー／3D背景デザイナー／3Dモーションデザイナー／3Dエフェクトデザイナー／UI/UXデザイナー／アートディレクター（ハイエンド）／映像プロデューサー

※雇用形態、業務内容、給与、応募資格などの詳細はお申し込みページをご覧ください。



■参加費

無料



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://career.famitsu.com/lp/9597(https://career.famitsu.com/lp/9597)

※締切：2026年3月5日（木）18：00





【説明会に関するお問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

「KONAMIイベント運営事務局」担当

メールアドレス：konami_creek_career@hq.cri.co.jp



C&R社は1990年の創設以来、クリエイター・エージェンシーのパイオニアとして、企業合同説明会やキャリア相談、セミナーなど、クリエイターの皆さまのキャリアアップとスキルアップをサポートしてまいりました。また、社内にゲーム開発スタジオ（https://crdg.jp/）を持ち、3DCG、2DCG、VFX、シナリオ、遊技機、XRなど、リソース制作から総合開発まで幅広く対応しております。



【クリーク・アンド・リバー社とは】

クリーク・アンド・リバー社は、1990年に設立し、「プロフェッショナルの生涯価値の向上」と「クライアントの価値創造への貢献」をミッションに、映像、ゲーム、Web、広告・出版、作家、舞台芸術、建築、AI/DX、アスリート分野のプロフェッショナルに特化したエージェンシー事業（派遣・紹介）、プロデュース事業（開発・請負）、ライツマネジメント事業（知的財産の企画開発・流通）を展開しています。



