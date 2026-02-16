日米のゲームデザインにおけるUI/UXはなぜここまで違う？3/4（水）無料セミナー「グローバル時代のゲームUIデザイン」開催

株式会社クリーク・アンド・リバー社

株式会社クリーク・アンド・リバー社（C&R社）は3月4日（水）、ゲーム業界に携わるクリエイターの方を対象に、無料のオンラインセミナー「グローバル時代のゲームUIデザイン ― 日米のデザイン思想と“世界で伝わる”UIとは(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171615/?rls)」を開催します。なお、本セミナーは、全編英語で行いますが、同時通訳を通して日本語でお聞きいただくことも可能です。



※ご自身でオリジナル（英語）または通訳チャンネルを選択していただくことができます。



本セミナーでは、日本と西洋のゲームデザインに根付く文化的価値観・歴史・商業背景について、最新情報を含めてわかりやすく解説します。講師を務めるのは、東京とアメリカで18年以上の経験を持つクリエイティブディレクター、マシュー・モス氏。日本と西洋、両者のデザイン目標や制約、UI/UXの方向性がどのように形成されたのかを実例と共に丁寧に読み解きます。ご興味をお持ちの方はお気軽にご参加ください。



＜セミナーの内容＞

■文化背景とデザイン哲学

・日本と西洋、それぞれのゲームデザインに影響する文化的価値観

・日本のゲーム開発が重視してきたデザインゴールと制約

・西洋のゲーム開発が直面するデザインゴールと制約

・歴史・産業構造・マーケットの違いから生まれた必然的な設計思想の差



■UI/UX 分析：ゲーム体験を形づくる要素を比較

・インタラクション：プレイヤー入力、メニュー構造、システムの複雑性

・ナビゲーション：画面遷移、情報密度、ガイド方法

・フィードバック：視覚・音・感情への働きかけ

これらがどのように地域ごとのプレイヤー期待値やゲーム体験を作り出しているのかを掘り下げます。



■グローバルデザインと“アートのアイデンティティ”

世界市場を前提としたゲーム開発が当たり前になる中、

「UIを世界向けに調整しながら、作品らしさはどう守るのか？」

という難題に対し、成功事例を交えながら実践的なアプローチを紹介します。



＜今回のセミナーのゴール＞

・日本と西洋のUI/UXスタイルの違いを明確に理解できる

・プロジェクトにすぐ活かせるUI/UXデザイン原則

・海外プレイヤー向けにUIを最適化するヒント

・文化に根ざしたデザイン判断への深い洞察

グローバル時代のゲームUIデザイン ― 日米のデザイン思想と“世界で伝わる”UIとは

■日時

2026年3月4日（水）19：30～20：30



■場所

オンライン開催



■登壇者

クリエイティブディレクター

マシュー・モス氏

マシュー・モス氏は、ゲームのビジュアル開発において18年以上の経験を持つクリエイティブディレクターです。東京とニューヨークでチームを率い、ディズニー、ナショナルジオグラフィック、テレビ東京、LEGOなどの企業と協力してきました。核心概念、技術、ミッションを調和させて視覚的に魅力的なゲームを作り出すことを目指し、革新的なゲームデザイン、技術の活用、強固なクライアント関係と協力的なチームの育成に情熱を持ち、インスピレーションを与え、楽しませるゲームを提供し続けています。



■参加費

無料



■定員

60名



■主催

株式会社クリーク・アンド・リバー社



▼詳細・お申し込みはこちらから

https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171615/(https://www.creativevillage.ne.jp/category/crv_event/171615/?rls)

※締切：2026年3月4日（水）20：30





【お問い合わせ】

株式会社クリーク・アンド・リバー社

PEC事務局「グローバル時代のゲームUIデザイン」セミナー担当

Email：pec_seminar@pr.cri.co.jp

