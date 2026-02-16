世界ゆるスポーツ協会、「KPMG LIGA.i 2025」にてKPMGジャパンpresents「ゆるスポーツチャレンジ in KPMG LIGA.i」を実施

一般社団法人 世界ゆるスポーツ協会

一般社団法人 世界ゆるスポーツ協会（代表：澤田 智洋、本社：東京都中央区、以下 世界ゆるスポーツ協会）は、2月23日（月・祝）に横浜武道館で行われるブラインドサッカーのトップリーグ「LIGA.i 2025」の最終節（第3節）（https://liga-i.b-soccer.jp）にて、「KPMGジャパンpresents “ゆるスポーツチャレンジ in KPMG LIGA.i”」を開催いたします。

本企画は、“誰もが楽しめるスポーツ”というゆるスポーツの理念と、KPMGジャパン（東京都千代田区、共同チェアマン 山田裕行、知野雅彦）が取り組む IDE（Inclusion, Diversity & Equity）の考え方が共鳴したことにより生まれました。

当日は、NPO法人日本ブラインドサッカー協会（JBFA）と世界ゆるスポーツ協会が共同開発した「ゾンビサッカー」のほか、チームの結束力を試す「スピードリフティング」、声で勝負する「トントンボイス相撲」、世界一ゆるいバスケットボール「ベビーバスケ」など、来場者が気軽に参加できる体験イベントを行います。スポーツを通じて「ともに創り、ともに楽しむ」文化を広げ、競技スポーツとゆるスポーツの魅力を掛け合わせた1日とすることで、より多様な人々が社会とのつながりを感じられる新たなモデルケースを目指します。

■ KPMGジャパンpresents「ゆるスポーツチャレンジ in KPMG LIGA.i」

実施日： 2026年2月23日（月・祝）

会場： 横浜武道館（神奈川県横浜市中区翁町２丁目９-10）

1. メインピッチイベント

以下の2競技をメインピッチ上で体験いただけます。

- マスコットキャラクターと楽しむゾンビサッカー- スピードリフティング

実施時間（予定）： 13:00～13:20

対象： 小学4年生以上

持ち物： 上履き

募集人数： 30名程度（先着順）

受付： 当日 9:45からKPMGブースにて受付します。会場案内をご確認ください。

※大会の進行状況により、時間が変更・中止となる場合があります。

2. ゆるスポーツ体験コーナー

以下のゆるスポーツを自由に体験いただけます。

- トントンボイス相撲- ベビーバスケ（キャッチベビー体験）- フェイスマッチ

実施時間（予定）： 9:45～14:50

※試合中は一時休止

※進行状況により変更・中止の場合あり

対象： 年齢制限なし

注意事項： 試合状況により、開催が変更・中止となる場合があります。会場スタッフの指示に従ってご参加ください。

世界ゆるスポーツ協会について

公式HP： https://yurusports.com(https://yurusports.com)

公式Facebook： https://www.facebook.com/yurusportslove(https://www.facebook.com/yurusportslove)

世界ゆるスポーツ協会は“スポーツ弱者を、世界からなくす。”ことをコンセプトに、2015年4月10日に発足しました。当協会は、だれでも楽しめる新しいスポーツジャンルを創りだすことを追求し、120種類以上（2026年1月1日現在）の競技を公開し、幅広く親しんでいただく活動を行っています。また、運営にあたりプロデューサー、ディレクターを中心に、スポーツアンバサダーおよび、多数のスポーツクリエーターにより推進しています。2017年12月に「HEROs AWARD」の第１回となる「HEROs Award 2017」を受賞。