山梨発キャラクター「山梨ゴリゴリラ」、生成AIで動画化

株式会社アルプス

中野シロウ氏制作キャラクターをSNS向け動画コンテンツとして展開開始

株式会社アルプス（本社：山梨県中巨摩郡昭和町、代表取締役社長：金丸 滋）は、生成AI活用を手がける 株式会社First AI（本社：大阪府大阪市、代表取締役社長：灘波 竜星）と協業し、イラストレーター 中野シロウ 氏が制作したオリジナルキャラクター 山梨ゴリゴリラ を、SNS向け動画コンテンツとして制作・発信するプロジェクトを開始いたします。

本プロジェクトでは、生成AIを活用し、これまで静止画として展開してきたキャラクターを、SNSに最適化されたショート動画として継続的に発信します。

山梨の魅力や地域の日常を、親しみやすく、かつ持続可能な形で届けることを目的としています。

■ プロジェクトの背景

近年、SNSを中心に動画コンテンツの重要性が高まる一方で、地方企業や自治体においては、

動画制作にかかるコストや工数

専門人材の不足

キャラクター動画におけるクオリティのばらつき

継続的な情報発信の難しさ

といった課題が顕在化しています。

特にキャラクターを用いた動画施策は、品質が安定しないと量産・運用が成り立たないというハードルがあり、多くの現場で実装が難しい分野とされてきました。

株式会社アルプスは、地域に根ざした事業を展開する中で、こうした課題を解決する新しい情報発信の形を模索してきました。

今回、生成AIの知見と実装力を持つ株式会社First AIと協業することで、キャラクターIP×生成AI×SNSによる、新たな地域発信モデルの構築を目指します。

■ 取り組み内容

中野シロウ氏制作キャラクター「山梨ゴリゴリラ」を起用

生成AIを活用し、キャラクターをSNS向け動画コンテンツとして制作

静止画キャラクター素材を起点に、動画を継続的に量産

キャラクターの世界観・トーン・表情の一貫性を保ったまま動画化

Instagram、YouTube Shorts、TikTok などでの配信を想定

山梨の観光・食・文化・日常をテーマにした短尺動画を定期発信

これにより、クオリティを担保したキャラクター動画の継続運用を可能にし、

従来は難しかった「キャラクター動画を日常的に使う広報・PR」を実現します。

■ 本取り組みの画期性

本プロジェクトの最大の特長は、

静止画のキャラクターから、クオリティを安定させた動画コンテンツを継続的に量産できる点にあります。

キャラクター動画は、品質が安定しなければブランド毀損につながるリスクも高く、量産や長期運用が難しい分野です。

本取り組みでは、生成AIを活用することで、

キャラクターの印象・世界観を一定水準で保持

動画制作の属人性を抑制

SNS運用に必要なスピードと継続性を両立

することを可能にしました。

これは、地方発キャラクターの活用における大きな転換点となる取り組みです。

■ 今後の展望

本プロジェクトを皮切りに、株式会社アルプスおよび株式会社First AIは、以下の展開を見据えています。

山梨県内の観光施設・イベントとの連動による情報発信の強化

山梨の食・観光・文化をテーマにしたSNS動画コンテンツの拡充

「山梨ゴリゴリラ」をIP（知的財産）として活用し、山梨県内企業のPR・ブランディングへの展開

山梨県内企業の商品・サービスをキャラクターが紹介するPR動画の制作

キャラクターIPを活用した商品開発、デジタルコンテンツ、コラボレーション施策

生成AIを活用した、地方企業・中小企業向け広報・マーケティングモデルの確立

AI×キャラクターIPによる地域経済活性化を目指し、取り組みを拡大していきます。

■ 各社コメント

株式会社アルプス

地域の魅力を、より多くの人に、より身近に届ける方法を模索してきました。

生成AIとキャラクターを掛け合わせることで、これまでにない形の情報発信を実現していきます。

株式会社First AI

生成AIは、地方や中小企業の情報発信のあり方を大きく変える可能性を持っています。

本プロジェクトを通じて、AIの社会実装と地域活性化の両立を目指します。

■ Youtubeチャネル

山梨ゴリゴリラChannel(https://www.youtube.com/@%E5%B1%B1%E6%A2%A8%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%82%B4%E3%83%AA%E3%83%A9)

■ 会社概要

会社名：株式会社アルプス

所在地：山梨県中巨摩郡昭和町

代表 ：金丸 滋

事業内容：高速道路パーキングエリア運営、公共施設管理、飲食・物販事業 ほか

会社名：株式会社First AI

所在地：大阪府大阪市

代表 ：灘波 竜星

事業内容：生成AI活用支援、システム開発、AI研修・教育事業