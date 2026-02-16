”SusHi Tech Global”第２弾スタートアップを決定！

東京都

東京都では、令和７年11月にバージョンアップしたスタートアップ戦略「Global Innovation Strategy 2.0 STARTUP ＆ SCALEUP」の中で、”グローバル”×“スケールアップ”を新たな取組の柱として位置づけ、グローバルでの飛躍的な成長を目指す企業への支援を推進することを掲げています。

“SusHi Tech Global”（以下「本事業」という。）では、有望なスタートアップを、第一線の多様な支援者とともに集中支援することにより、グローバルな成長を促し、持続可能な社会の実現と東京の経済の活性化を図り、人々の豊かな暮らしにつなげていくことを目指しています。昨年12月には、“SusHi Tech Global Startups”の第１弾として、28社を決定し、支援を開始いたしました。

この度、第２弾として、39社を決定しましたので、お知らせいたします。今後も、有望企業を順次追加し、グローバルに飛躍するスタートアップを生み出してまいります。

１ “SusHi Tech Global”について

- 優れたテクノロジー・アイデアでイノベーションを創出し、持続可能な社会の実現と人々の豊かな暮らしをもたらすポテンシャルのあるスタートアップを“SusHi Tech Global Startups”として決定し、グローバルな成長に向け、人材・体制、事業・資本戦略等、課題に応じたプログラムを順次展開します。- 支援プログラムの実施に当たっては、多様な支援者と協力・連携し、それぞれの強みやネットワークを活かした実効性あるサポートを行うとともに、支援者等と議論を重ね、内容をアップグレードさせていきます。- さらに、“SusHi Tech Global Startups”の中から、グローバルな成長につながる取組を募り、「成長加速プログラム」として１件当たり上限２億円の資金サポートとオーダーメイド型の伴走支援を実施します。

＜SusHi Tech Global＞

２ 第２弾“SusHi Tech Global Startups”

（五十音順）

※各社の詳細は別紙(https://www.metro.tokyo.lg.jp/documents/d/tosei/20260216_16_01)のとおりです

本事業の詳細は、本事業ウェブページをご確認ください。

SusHi Tech Global 専用ページ：

https://sushitech-global.metro.tokyo.lg.jp

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ「世界で活躍するスタートアップを育成」