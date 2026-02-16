SusHi Tech Tokyo 2026の最新情報をお知らせします！

東京都

2026年4月27日（月曜日）～29日（水曜日・祝日）、東京ビッグサイトで「SusHi Tech Tokyo 2026」を開催します。SusHi Tech Tokyoは、過去３回の開催を通じて、アジア最大のグローバルイノベーションカンファレンスに成長しました。４回目となる今回は、さらに規模を拡大し、世界中からイノベーションの担い手となる多様なプレーヤーが東京に集まり、出会い、交流する場として、レベルアップします。また、世界から来場する方々に、東京・日本の魅力や強みを体験していただくため、会場内外で様々な体験機会を提供します。

１．４つの分野に”Focus On”して、未来の都市を構想・実践します！

（１）AI

（２）Robotics（ロボティクス）

（３）Resilience（レジリエンス）

（４）Entertainment（エンターテインメント）

２．イノベーションを導く、世界の様々な分野のリーダーによるセッション

- SusHi Tech Tokyoは世界中の人々が集い、未来の社会を構想・議論し、それを実践していく取組です。- そのため、毎年、イノベーションにより社会や人々の暮らしに大きな変革をもたらす領域にフォーカスし、集中的なセッションや先端技術のデモ・展示をパッケージで展開します。- 2026は、社会を大きく変革する「AI」、人々の生活を便利で豊かにする「Robotics（ロボティクス）」、都市の危機を乗り越える「Resilience（レジリエンス）」、心の豊かさをもたらす「Entertainment（エンターテインメント）」に注目し、新たなテクノロジーを体感いただきます。ご期待ください。- あらゆる領域でAIの活用が進み、人々の暮らしや働き方、イノベーションの在りようが大きく変化しています。人とAIが協働する社会のあり方、社会をより豊かにするAIの姿について、先進企業の経営者や著名な研究者などの第一人者が議論します。- AIをテーマとした全国の大学発スタートアップや研究者によるピッチコンテスト・展示や、AI国際映画祭の作品を上映するセッション・パートナーイベントなど、様々な形でAIが変える社会を実感していただきます。- 加速度的なAIの進化を背景に、フィジカルAIの社会への実装が進み、ロボティクスが急速に進展しています。様々な作業をロボットが担い、より便利で豊かな社会を享受できるテクノロジーを体験いただきます。- 震災や風水害、気候危機など、様々なリスクに対して、都市の機能を維持し、速やかに回復していくためのテクノロジーを体感いただける、展示やデモを行います。- 河川の氾濫を防ぐ地下調節池など、東京の都市機能や人々の暮らしを守るインフラを直に見るサイトビジットツアーを実施します。- 人々の暮らしに「楽しさ」や心の「豊かさ」をもたらすアニメ・漫画・音楽・スポーツなどのエンターテインメントの分野において、創作のあり方や人々の体験を大きく変えていくテクノロジーに触れていただきます。- 世界から来場する人々に東京の魅力を感じてもらうため、KK線（歩行者空間に再生する都心の高架高速道路）のウォーキングイベントなど、会場外でも、東京各地で多彩なパートナーイベントを開催します。

＜世界のリーダーが未来の都市を構想する＞

- 世界の様々な分野のリーダーが、持続可能な都市の実現や最先端のテクノロジー、スタートアップ・エコシステム等について議論する多様なセッションを行います。国内外のリーディングカンパニーや急成長を遂げたスケールアップ企業のCEO、最先端の研究者など、登壇者が続々と決定しています。※登壇者はアルファベット順

＜グローバルインベスターが多数参加＞

- グローバルに活躍する投資家が日本市場への期待や投資戦略トレンドについて語ります。また、各登壇者のセッション後には、登壇者と交流できるオープンミートアップを行います。

※既に発表済の方を含めた、セッション登壇者の一覧はこちらからご参照ください。

https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/speakers/

３．あらゆるイノベーションの担い手が世界中から集結します！

Sustainableな都市をHigh Technologyで実現することを目指して、世界中からイノベーションの担い手たちが集結します。今年のSusHi Techでは、スタートアップやその支援者である投資家・大企業・都市に加えて、高い技術力を持つ大学、優れた技術を持ち新たなチャレンジを行う中小企業など、多彩なプレーヤーが集まり、世界の課題解決につながるイノベーションを生み出す場として、さらにレベルアップします！

（１）グローバル市場を目指す有望なスタートアップの参加数が過去最大に！

（２）新たに全国の大学と連携し、優れた技術を持つ大学発スタートアップを世界に発信します

- 大企業や世界の国・地域・都市、日本全国の自治体が協働・支援するスタートアップとともに出展するなど、世界中から応募した700社を超えるスタートアップが出展予定です。（前回：607社）- グローバル・ピッチコンテスト“SusHi Tech Challenge 2026”では、世界60の国・地域から応募した820社のスタートアップの中から20社を選抜し、セミファイナル・ファイナルを開催します。（前回：46の国・地域から657社が応募）- 都が様々な支援者と協力して集中的な支援を行う、グロース・スタートアップ”SusHi Tech Global Startups“が新たに出展します。- ディープテックなど最先端技術の社会実装を進めるためには、高度な研究シーズを持つ大学の研究成果から生み出された、大学発スタートアップの存在が鍵となります。- そのため、大学発スタートアップの全国連携組織であるNINEJP（※）との協働により、東京だけでなく、全国から選ばれた大学発スタートアップや研究者が出展し、AIをテーマとしたピッチコンテストを開催します。

（※）NINEJP：

National Innovation Network for Entrepreneur Japanの略。全国９拠点の大学発スタートアップ支援プラットフォームが連携し、日本全体でグローバルに通用する事業を生み出すことを目的としたイノベーションエコシステムであり、全国160以上の大学や研究機関等が加盟

（３）スタートアップだけでなく、新たな挑戦を行う中小企業が全国各地から参加します

（４）オープンイノベーションに取り組む大企業が集積する、東京のエコシステムを発信します

（５）世界のイノベーションリーダーとシティーリーダーが集結します！

（６）全国の拠点都市とともに、オールジャパンで日本のスタートアップをPRします

（７）子供や若者が未来の技術に触れ、学生たちが活躍します

- 中小企業庁や東京商工会議所等との連携により、優れた技術を持ち、新たなビジネス展開に取り組む第二創業企業などの中小企業が全国各地から参加します。- 中小企業庁が主催し、全国各地の中小企業・小規模事業者の後継予定者が新規事業のアイデアを競う「アトツギ甲子園」決勝大会進出者等が出展します。- 日本のリーディングカンパニーが協業するスタートアップとともに多数出展するなど、大企業がオープンイノベーションの取組を発信します。- さらに、宇宙、ライフサイエンス、モビリティ、フードテックなど、様々な領域で複数の事業会社等が強みを生かしたクラスターを形成し、スタートアップとともにイノベーションを創出する“TIB CATAPULT”の各クラスターがSusHi Techに参画します。（TIB CATAPULTには、約200社が参画し、12のクラスターを組成）- このように、スタートアップとの協業に積極的に取り組む、60社を超える大企業などが参加し（前回：47社）、新たなイノベーションに繋がる出会いを生み出します。- 世界中から20を超える国・地域・都市がパビリオン出展し（前回：16の国・地域・都市）、自国のスタートアップによる日本進出や、日本の優れたスタートアップの自国誘致などに向けた交流を行います。- G-NETS首長級会議（Global City Network Leaders Summit）を同時開催し、世界の主要都市のリーダーが都市課題解決に向けた議論を行います。- 全国のスタートアップ・エコシステム拠点都市など40を超える自治体が集結し（前回：35自治体）、オールジャパンで日本のスタートアップやエコシステムを世界にPRすることで、「東京に来れば、日本全国と、そして世界中とつながれる」、そういう場を生み出していきます。- オールジャパンエコシステムエリアのステージでは、自治体等が各地域の取組を紹介するセッションを開催予定です。- 学生によるプロジェクト“ITAMAE”（※）として、独自にセッションやピッチなどを企画・運営し、受付・誘導などの会場運営を学生ボランティアが実施するほか、学生がインターンシップとして海外スタートアップの出展や商談のサポートを行います。

（※）ITAMAE：

「Innovative Technology Academic MAEstro」の略で、寿司（SusHi Tech Tokyo）を創り上げる板前（ITAMAE）という意味を込めて、学生チームが自ら命名

４．SusHi Tech Tokyo 2026に関する各種募集について

- 未来を担う若者等が楽しみながら最新技術等に触れ、好奇心やチャレンジ精神を育むことを目指して、最終日をパブリックデイとします。体験型コンテンツを実施するほか、未来を担う学生等が実践する場として、挑戦する学生・若者によるワークショップ等を行います。

現在、SusHi Tech Tokyo 2026に様々な形で参加いただける方を募集しています。

- チケット販売

一般チケット：２万円、学生チケット：２千円、VIPチケット：10万円

※一般チケットは早期購入割引として50％offを実施中（2026年２月28日（土曜日）まで）

- パートナー

・アンバサダー（SusHi Tech Tokyoのバリューを国内外に発信いただける企業・団体等）

・パートナーイベント（開催に向けた機運を高め、参加者の交流を生み出す、スタートアップやエコシステムプレーヤーのネットワーキングのほか、エンタメ・音楽・食など幅広い東京の魅力を体感できるイベント）

※詳細・申込：https://sushitech-startup.metro.tokyo.lg.jp/

５．SusHi Tech Tokyo 2026 開催概要

- 開催期間

2026年４月27日（月曜日）、28日（火曜日）（ビジネスデイ）

2026年４月29日（水曜日・祝日）（パブリックデイ）

- 開催場所

東京ビッグサイト（東京都江東区有明３-11-１）

- 開催規模

＜出展スタートアップ数＞700社（前回：607社）

＜商談件数＞１万件 （前回：6,136件以上）

＜参加者数＞６万人 （前回：57,698人）※オンライン参加を除き５万人（前回：43,705人）

※開催規模の推移

本件は、「2050東京戦略(https://www.seisakukikaku.metro.tokyo.lg.jp/basic-plan/2050-tokyo/)」を推進する事業です。

戦略10 スタートアップ 「世界で活躍するスタートアップを育成」