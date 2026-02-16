【トピアマルピピ少年団】2/17(火)開催のLINE CUBE SHIBUYA公演に、人気声優・武内駿輔のゲスト出演が決定！

インユアユース株式会社

いよいよ明日、2026年2月17日（火）にLINE CUBE SHIBUYAにて開催される、メンズアイドルユニット「トピアマルピピ少年団」のスペシャルライブ『路地裏シティーボーイロマンス -SHUN卒業-』。この記念すべきステージのゲストとして、人気声優・武内駿輔の出演が急遽決定した。

武内駿輔

■ 完売御礼の「SHUN卒業公演」に豪華すぎる刺客

インディーズアイドルとして異例のLINE CUBE SHIBUYA公演完売という快挙を成し遂げ、勢いに乗るトピアマルピピ少年団。今回のライブは、結成メンバーとしてグループを支えてきたSHUNの卒業公演という、ファンにとっても見逃せない大切な節目だ。

そんなプレミアムな一夜に華を添えるのが、圧倒的な低音ボイスと表現力で知られる実力派声優・武内駿輔。ジャンルの垣根を超えた異色なコラボレーションから目が離せない。

トピアマルピピ少年団（左から コム、奏多、迅、SHUN、I-V）

■ アイドル×プロレス×声優、予測不能な「カオス」の幕開け

本公演には、先日すでにウナギ・サヤカ率いる女子プロレスラーユニット「ぱぱぱ令和パーティー」の出演も発表されている。

ぱぱぱ令和パーティー

メンズアイドル、プロレスラー、そして声優界と、この全く異なるフィールドの才能たちが一堂に会し、一体どのような化学反応を巻き起こすのか。SHUNの卒業という感動のフィナーレに、前代未聞のエンターテインメントが加わり、渋谷の夜は伝説の一夜となりそうだ。

【イベント概要】

イベント名： トピアマルピピ少年団 Special Live 2026『路地裏シティーボーイロマンス -SHUN卒業-』

日時： 2026年2月17日（火）

会場： 東京・LINE CUBE SHIBUYA（渋谷公会堂）

時間： OPEN 17:00 ／ START 18:30

出演： トピアマルピピ少年団

ゲスト： 武内駿輔、ぱぱぱ令和パーティー

チケット： 全席完売（SOLD OUT）

お問い合わせ : H.I.P. 03-3475-9999

プレイガイド

e+

https://eplus.jp/sf/detail/4434040001(https://eplus.jp/sf/detail/4434040001)

チケットぴあ

https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8260054(https://t.pia.jp/pia/artist/artists.do?artistsCd=J8260054)