患者さんの暮らしを住み慣れた地域で支える在宅医療への期待と共に、在宅医療の本来のあり方も問われています。また、ご本人の意思の尊重の下、人生の最期まで尊厳を保持し、自分らしく暮らしていただくためには、在宅医療に携わる多職種が連携して支える取り組みが重要です。

テーマは「地域のかかりつけ医が面で支える在宅医療」

そのような状況を踏まえ、日本医師会（会長：松本吉郎）ではこのたび、在宅医療を実践するさまざまな立場からの取り組みを取り上げ、今後の在宅医療の提供体制やあるべき姿について考えることを目的として、3月1日（日）午後1時30分から4時20分まで第3回在宅医療シンポジウム「地域のかかりつけ医が面で支える在宅医療」を開催することになりました。

当日は日本医師会公式YouTubeチャンネルでライブ配信を実施

当日は、松本吉郎会長のあいさつの後、

＜第1部＞

講演「新たな地域医療構想における在宅医療及び医療・介護連携のあり方」

西嶋康浩（厚生労働省医政局地域医療計画課長）

＜第2部＞シンポジウム「医療的ケア児・者と家族が望む暮らしを支える地域包括ケア」

基調講演「医療的ケア児支援法から医療的ケア児・者支援法へ」

前田浩利（医療法人財団はるたか会理事長）

シンポジウム(1)「医療的ケア児から医療的ケア者への支援へ」

・「医療的ケア児支援から成人期への移行期支援の課題」

冨田直（東京都立小児総合医療センター在宅診療科部長）

・「医療的ケア児支援から医療的ケア児・者支援へ～医療的ケア者の数と支援の現状～」

是松聖悟（埼玉医科大学総合医療センター小児科教授）

シンポジウム(2)「医療的ケア児・者を支える在宅医療」

・「プライマリケア医が支える医療的ケア児・者の地域包括ケア」

一ノ瀬英史（医療法人いちのせファミリークリニック院長）

・「在宅専門医が支える医療的ケア児・者の地域包括ケア」

小畑正孝（医療法人社団ときわ理事長）

・「地域で支える医療的ケア児・者の地域包括ケア」

網塚貴介（青森県立中央病院成育科部長）

およびフロアを交えた意見交換が行われる予定となっています。

【視聴方法】日本医師会公式YouTubeチャンネル

公式YouTubeチャンネルはこちら :https://youtube.com/live/aU4qcegbsiQ?feature=share

シンポジウムの模様は、上記の日本医師会公式YouTubeチャンネルにてライブ配信を行いますので、ぜひ、ご視聴ください。

【資料】日本医師会ホームページの本シンポジウム特設サイト

特設サイトはこちら :https://www.med.or.jp/people/info/doctor_info/012554.html

講演などの資料は、開催前日までに上記のサイトに掲載しますので、ご活用ください。

また、当日は【ライブ配信の視聴】というボタンと２次元コードを設置します。

