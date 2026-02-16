「Lemino presents すぺしゃりて Special Stage ～こずやの爆モテハーレム大作戦！？～」を開催！！小鳥谷なの・星屑ぷらね・終末むくろ・あいうららが出演！

株式会社NTTドコモ

株式会社NTTドコモ（以下、ドコモ）が運営する映像配信サービス「Lemino(R)」は、Vtuber界で注目を集める「すぺしゃりて」とタッグを組み、音楽ライブイベント『Lemino presents すぺしゃりて Special Stage ～こずやの爆モテハーレム大作戦！？～』を横浜みなとみらいブロンテで開催いたします。本ライブには、小鳥谷なの・星屑ぷらね・終末むくろ・あいうららの4名が出演。会場でのライブ開催に加え、Leminoプレミアムでの生配信も実施いたします。さらに、本公演限定のオリジナルグッズの販売をいたします。

公式サイト：https://bit.ly/3MnmGvs(https://bit.ly/3MnmGvs)

■『Lemino presents すぺしゃりて Special Stage ～こずやの爆モテハーレム大作戦！？～』とは

本プロジェクトは「Lemino」と「すぺしゃりて」がタッグを組み、バーチャルエンターテインメントの新たな可能性を追求するプロジェクトです。今回はすぺしゃりて1期生タレントの小鳥谷なのを中心とし、2期生の星屑ぷらね、終末むくろ、3期生のあいうららも出演。日頃から親交の深い4名による、ここだけのステージをお楽しみください。本ライブは、横浜のライブハウス「横浜みなとみらいブロンテ」を舞台にしたリアルライブとして開催。会場ならではの臨場感に加え、Leminoによる生配信で、全国どこからでも彼女たちのステージをリアルタイムでご視聴いただけます。

また、ライブ配信以外にもライブ直後のアフタートークや、本プロジェクト限定のオリジナルコンテンツをLeminoプレミアムで独占配信予定となっておりますので、ぜひお楽しみください。

【ライブ概要】

■開催日時：2026年3月27日（金） 18:30開場 19:30開演

■会場：横浜みなとみらいブロンテ

■チケット：特典付 ：11,000円（オリジナルタオル＋出演者全員のイラスト入りレプリカチケット）

通常：7,000円

※オリジナルタオルは物販でも単品でお買い求め可能です。

■申込：https://livepocket.jp/e/voyo_

■主催：株式会社NTTドコモ

■制作協力：すぺしゃりて

■制作：株式会社HIKE

【ライブ配信概要】

公式サイト :https://lemino.docomo.ne.jp/ft/0000156/?utm_source=lemino&utm_medium=other&utm_campaign=lemino_202602_nr-specialiteLP-0216

■配信媒体：Lemino

■配信形態：Leminoプレミアム(月額1,540円(税込) ※1、初回初月無料※2)にて独占生配信

見逃し配信あり

■配信日時：2026年3月27日（金）19:00～

【オリジナルコンテンツ概要】

■企画：アフタートークなどを含むミニバラエティ番組

■配信日時：2026年3月

※詳細は後日公式サイトよりお知らせします。

■配信形態：Leminoプレミアム(月額1,540円(税込) ※1、初回初月無料※2)にて独占配信

【グッズ販売】

本ライブの開催を記念し、本公演限定のオリジナルグッズの販売が決定しました。ペンライト、Tシャツ、タオル、アクリルスタンド、アクリルキーホルダーなど、ここでしか手に入らない特別なラインナップをご用意しています。

【プロフィール】

購入はこちら :https://shop.reality-studios.inc/products/specialite_specialstage

小鳥谷なの

元気でうるさくフレンドリーな、テンション高めのおしゃべり大好き女子。

人見知りせず誰とでも楽しく話すタイプだが、人間関係の距離感には人一倍敏感で時折ひとりで反省会をしている。オーダーメイドの拡声器がトレードマーク。

X：https://x.com/nano_kozuya

YouTube：https://www.youtube.com/@nano_kozuya

星屑ぷらね

メガトン級のビッグバンテンションで地球を侵略しにやってきた、ちょっぴりポンコツな宇宙人の女の子。

侵略対象の地球について調べるうちに、ゲームにドハマリしてしまった。

なぜか地球の方言を習得しているが、その真相は宇宙の謎に包まれている。

X：https://x.com/PlaneiHoshikuzu

YouTube：https://www.youtube.com/@PlaneiHoshikuzu

終末むくろ

自称「冥界一の超美少女」の新人死神。

喋るとボロが出るポンコツキャラだが、そんな一面もチャームポイントと信じて疑わない。

下界に降りてきてからというもの、日夜ゲーム三昧で魂の回収ノルマに危機が訪れている。

X：https://x.com/MukuroOwarino

YouTube：https://www.youtube.com/@MukuroOwarino

あいうらら

誰よりもゲームを愛する天使。

天界最強ゲーマーと言われるほどの高いスキルを持つ彼女だが、没頭しすぎた結果、ゲームとお布団だけが友達という根っからの引きこもり体質に。

「たくさんのお友達と一緒に遊びたい」という夢を叶えるため、家にいながら友達が出来ると噂の配信活動に挑戦してみた。

X：https://x.com/Urara_Ai_

YouTube：https://www.youtube.com/@urara_ai

【「Lemino」概要】

■ドコモの映像配信サービス

感情でつながるLeminoならではの機能で、人気の映画やドラマはもちろん、独占配信のオリジナル、韓流作品や、スポーツ、音楽ライブまで豊富なコンテンツに出会える映像配信サービスです。

無料コンテンツ（広告付き）のほか、月額1,540円（税込）※1の「Leminoプレミアム」ではさらに充実のラインアップをお楽しみいただけます。

「Leminoプレミアム」を初めてご契約いただくお客さまは、初回初月無料※2でご利用いただけます。

■「Lemino（レミノ）」公式

サービスサイト：https://lemino.docomo.ne.jp/

YouTubeチャンネル：https://www.youtube.com/@Lemino_official

X（@Lemino_official）：https://x.com/Lemino_official

Instagram：https://www.instagram.com/lemino_official

TikTok：https://www.tiktok.com/@lemino_official

※1 ＜Leminoプレミアム月額使用料＞

「Leminoプレミアム」の月額使用料は、ご契約方法によって料金が異なります。

・Web登録／ドコモショップでのご契約：月額1,540円（税込）

・App Storeでの購入：月額1,650円（税込）

・Google Playでの購入：月額1,650円（税込）

※2 ＜初回初月無料キャンペーン＞

・Leminoプレミアムに初回お申込みの場合に限り、月額使用料が31日間無料となります。

・過去に「dTV」で初回初月無料の適用を受けたお客さまで、本キャンペーンの適用を受けていないお客さまは適用対象となります。

・ 「Leminoプレミアム（App Storeでの購入）」「Leminoプレミアム（Google Playでの購入）」「Leminoプレミアムプリペイドカード」「Leminoプレミアム視聴用シリアルコード」をご利用のお客さまは、適用対象外です。

・他の無料キャンペーンと重複すると本キャンペーンが適用されない場合があります。

・本キャンペーンを終了する際は、「ドコモのホームページ」にてお知らせいたします。

・本キャンペーンは予告無く内容を変更させていただく場合がございます。

※「Lemino」は株式会社NTTドコモの登録商標です。

※内容は発表日現在のものです。コンテンツの提供形態、キャンペーン、番組内容などは予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

※お申込みの方法によっては、権利者の都合により、一部ご視聴になれないコンテンツがある場合がございます。