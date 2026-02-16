「すすめよう禁煙！川柳コンテスト」作品募集～禁煙にまつわるあなたの思いを五・七・五にのせて表現してみませんか～
様々な健康被害の原因にもなるばかりでなく、周りの人達にも影響を及ぼすことが明らかとなっているたばこ。昨今では新型たばこの使用者の増加という新たな問題も出てきています。
日本医師会（会長：松本吉郎）ではこれらの状況を踏まえ、積極的に禁煙推進活動を展開していますが、その一環として昨年度に引き続き、世界禁煙デー（5月31日）に向けて一人でも多くの方々にたばこの害について意識してもらうことを目的に「禁煙」をテーマとした「すすめよう禁煙！川柳コンテスト」を開催しています。
喫煙や受動喫煙の影響、禁煙の体験談、この機会に喫煙者に言いたいことなど、禁煙にまつわるあなたの思いを五・七・五にのせて表現してみてみませんか。コンテストの概要は以下のとおりとなっています。
◇主 催：日本医師会、神奈川県医師会
◇運営協力：朝日新聞社メディア事業本部
◇賞：各賞１点選出（＊応募時の学年とします）
【一般部門（高校生以上＊）】
日本医師会長賞 （賞状、賞金10万円）
神奈川県医師会長賞（賞状、賞金10万円）
審査員特別賞 （賞状、賞金５万円）
朝日新聞社賞 （賞状、賞金５万円）
【ジュニア部門（中学生以下＊）】
日本医師会長賞 （賞状、QUOカード５万円分）
神奈川県医師会長賞（賞状、QUOカード５万円分）
審査員特別賞 （賞状、QUOカード３万円分）
朝日新聞社賞 （賞状、QUOカード３万円分）
◇募集締切：４月12日（日）午後23時59分
◇募集内容：禁煙の重要性やたばこの害などをテーマとした川柳
※本人が創作した未発表作品に限る
※応募後、賞の発表まで他に公表・応募しないこと 等
◇応募方法：朝日新聞社ホームページ内に設けた応募フォームより投稿
https://www.asahi.com/ads/2026nihonishikaisenryu/
※一人１回５作品まで（複数投稿可）
※未成年者は事前に保護者に許可を得る
◇審査員
日本医師会並びに神奈川県医師会担当役員、尾藤川柳氏（十六代目川柳／川柳公論社主宰）
◇結果発表
５月31日の世界禁煙デーに行うイベントでの公表
日医ニュース、日本医師会ホームページ、朝日新聞、朝日新聞デジタル等に掲載
コンテストに関する問い合わせ先：「すすめよう禁煙！川柳コンテスト」運営事務局
jma-senryu2025@asahiculture.com
記事に関する問い合わせ先：日本医師会広報課 TEL０３‐３９４６-２１２１（代）
公益社団法人 日本医師会
日本医師会は、47都道府県医師会の会員をもって組織する学術専門団体です。
「医道の高揚、医学及び医術の発達並びに公衆衛生の向上を図り、社会福祉を増進すること」を目的に、医師の生涯研修に関する事項、地域医療の推進発展に関する事項、保険医療の充実に関する事項など、さまざまな活動・提言を行っています。
所在地▷ 東京都文京区本駒込2-28-16
公式ホームページ▷ https://www.med.or.jp
