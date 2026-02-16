さかなクンも「ギョギョうま！」ヘルシー感覚の魚介のスナック『素材市場えびのスナック』に6袋入りパックが登場！

株式会社おやつカンパニー

株式会社おやつカンパニー（本社所在地:三重県津市 代表取締役社長:横山正志）は、魚介が持つ栄養素をおやつ感覚で摂れるスナック菓子『素材市場えびのスナック（まろやか塩味）』の食べ切りサイズの6袋入り商品を、2026年2月16日（月）より全国にて発売します。

おやつのチカラシリーズ :https://www.oyatsu.co.jp/product/chikara/素材市場シリーズ :https://www.oyatsu.co.jp/product/sozai_ichiba/

■家族みんなの‟おやつ習慣”にピッタリな「素材市場」

誰もが毎日の健康を意識するようになった今、“間食における健康志向”も高まっています。そんな健康志向ニーズに応えるため、間食らしいエンターテイメント性を残しながらもヘルシーさを両立した魚介のスナック菓子「素材市場」を開発。青魚をたっぷり生地に練り込んだ「素材市場いわしのスナック」「素材市場さばのスナック」、えび粉を生地に練り込み、アマニ油を使用した「素材市場えびのスナック」の3フレーバーを展開しています。そんな「素材市場えびのスナック」より、食べきりサイズが6袋入ったマルチパックタイプが期間限定で登場します。

『素材市場えびのスナック（まろやか塩味）』は、えび粉を生地に練り込み、アマニ油を使用し、瀬戸内産の塩でまろやかな風味に仕上げました。カリッサクッとしたスナック菓子らしい食感ながら、カルシウム、ビタミンD、オメガ3脂肪酸（α-リノレン酸）の栄養成分も摂れるヘルシー感覚のスナック菓子です。

育ち盛りのお子様のおやつに、仕事や家事の合間のひとときに、気になる栄養素を賢く毎日の生活に取り入れたい方にピッタリです。

【商品概要】

商品名：素材市場えびのスナック（まろやか塩味）6袋入り

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：90g（15g×6袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込319円前後）

発売日：2026年2月16日（月）全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

【『素材市場』シリーズ商品概要】

商品名：素材市場 いわしのスナック

（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

いわしを生地にたっぷりと練り込み、さらに生姜パウダーも加えることでいわしの素材本来が持つ香りや風味を活かしつつも、生姜の風味が際立ったさっぱりとした味わいに仕上げています。

商品名：素材市場 さばのスナック

（ほんのりスパイスの風味香る、さばカレー味）

※栄養機能食品（カルシウム・ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

生地にたっぷりとさばを練り込み、さばの風味を活かしながら、ほんのりスパイスの風味が香る、さばカレー味に仕上げています。

商品名：素材市場 えびのスナック

（まろやか塩味）

※栄養機能食品（カルシウム・ビタミンD）

内容量：61g

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込152円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

えびの風味が楽しめる、カリッサクッ食感のスナック菓子。甘えび粉も使用したえび粉を生地に練り込み、瀬戸内産の塩でまろやかな風味に仕上げました。

商品名：素材市場 いわしのスナック（あまからしょうゆ味）4連

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：56g（14g×4袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込173円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。

商品名：素材市場 いわしのスナック

（ほんのり生姜香る、甘辛醤油味）6袋入り

※栄養機能食品（カルシウム、ビタミンD）

内容量：90g（15g×6袋）

価 格：オープン価格（店頭想定価格：税込319円前後）

販売先：全国のスーパーマーケットなど

※取扱い状況は企業および店舗により異なります。