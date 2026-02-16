イマジナ代表・関野吉記が2/14、山梨の新拠点「CINOVA」にて、組織変革の鍵となる「質問力・想定力」を若手リーダーへ伝授。

株式会社イマジナ

株式会社イマジナ（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：関野吉記）は、2026年2月14日、山梨県立スタートアップ支援センター「CINOVA（チノバ）」において、次世代を担う経営者のためのコミュニティ「YNIB（山梨イノベーションベース）」の特別講義「関野塾」を開催いたしました。

本イベントは、深刻な採用難や組織のバラバラ感に悩む経営者や次世代リーダーを対象に、テクニックではない「経営の真髄」を伝えるべく企画されました。当日は、数多の企業変革を成功させてきた関野吉記が、ビジネスの本質を射抜くために不可欠な「質問力」と「想定力」について、実務的知見に基づいた熱い講義を展開。参加者の圧倒的な熱量と深い対話により、予定していた内容が時間内に収まりきらず、急遽3月の次回イベントへと内容を持ち越すという、異例の展開を迎えました。

創造を加速させる舞台：11月オープンの新拠点「CINOVA」

3/10次回イベントお申込み :https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd6LC1A8GcvL5dQw4dPSb4DqCj69k-KcmF62rPI0-1zMuE3Yw/viewform

イベントの会場となったのは、2025年11月にグランドオープンしたばかりの山梨県立スタートアップ支援センター「CINOVA」です。この施設は、多様なプレイヤーが交わり新たな価値を創出する「知の場」として設計されており、山梨から日本を変える起業家精神を育むYNIBの活動拠点に相応しい熱気に包まれました。

関野塾の核心：「質問力」と「想定力」で未来を切り拓く

講義では、AI時代においてリーダーが持つべき「思考の作法」として、以下の2つの柱が語られました。

- 「本音」を掴む問いの技術： 相手の隠れた本心を引き出し、理解度を極限まで高めるための対話術。表面的な言葉の奥にある真意を突く「問い」こそが、組織の一体感を生む鍵であることを説きました。- 「先読み」の想定力： 行動経済学に基づき、相手の反応をあらかじめ予測して手を打つ設計術。一流のビジネスパーソンが実践する「3手先を読む」思考回路の重要性を伝授しました。

関野は、「組織の課題解決は手法（テクニック）ではなく、リーダーの思考のアップデートにある」と強調。参加者は自身の現状と照らし合わせながら、真剣な眼差しでメモを取り、会場は終始緊張感と高揚感に包まれました。

「時間が足りない」ほどの熱狂：異例の3月継続開催へ

今回の「関野塾」最大の特徴は、講師である関野の「伝えたいこと」と、参加者の「学びたい意欲」がぶつかり合い、知的な化学反応が起きたことです。当初予定していたカリキュラムでしたが、参加者からの切実な問いに対する関野の熱いフィードバックが続き、予定時刻を大幅に超過。全ての資料を解説しきることができず、残された重要なテーマは3月の次回イベントへと持ち越されることになりました。この「未完の終了」は、参加者にとって次なるステップへの強い動機付けとなり、「3月までに今回学んだ質問力を現場で実践したい」という声が相次いでいます。

株式会社イマジナについて

ブランディングコンサルティングを通じ、累計3,000社以上の企業成長を支援。インナーブランディングや人的資本経営の先駆者として、社員一人ひとりが誇りを持って働ける組織づくりを推進しています 。

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社イマジナ

担当：青江 美波（あおえ みなみ）

TEL：03-3511-5525

Email：info@imajina.com