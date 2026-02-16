プレーオフ出演者情報第5弾！アーティスト『まつむら かなう』の出演が決定！！

一般社団法人Ｔリーグ

プレーオフを盛り上げる出演者が決定！第5弾として、アーティスト『まつむら かなう』の出演が決定しました。

◆ 『RiNCENT#』について詳しくはこちら

公式X: https://x.com/rincent_idol

公式TikTok: https://www.tiktok.com/@rincent_official





RiNCENT#のみなさんは、3/27(金)の男子ファイナルで、場外で開催するバタフライガーデンのステージでトークショーを、場内では試合前にオープニングアクトとして出演予定です。出演日時については



詳細についてはプレーオフ特設サイトで順次発表させて頂きます。

https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/