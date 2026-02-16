プレーオフ出演者情報第5弾！アーティスト『まつむら かなう』の出演が決定！！
一般社団法人Ｔリーグ
◆ 『RiNCENT#』について詳しくはこちら
RiNCENT#のみなさんは、3/27(金)の男子ファイナルで、場外で開催するバタフライガーデンのステージでトークショーを、場内では試合前にオープニングアクトとして出演予定です。出演日時については
プレーオフを盛り上げる出演者が決定！第5弾として、アーティスト『まつむら かなう』の出演が決定しました。
公式X: https://x.com/rincent_idol
公式TikTok: https://www.tiktok.com/@rincent_official
詳細についてはプレーオフ特設サイトで順次発表させて頂きます。
https://tleague.jp/ticket/2025-26_playoff-final/