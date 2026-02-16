【立川・八王子・町田ほか多摩地域】膨張バッテリーの火災事故を防ぐ｜処理困難物（リチウムイオン電池）を専門回収｜3月も回収強化!出張回収7,700円

SYSTR株式会社

3月は、引越し・退去・新生活準備が重なり、戸建ての物置・ガレージ・倉庫、また車内の収納などから、使わなくなったモバイルバッテリーやスマホ・ノートPCの内蔵電池、電動自転車用バッテリーがまとまって見つかる季節です。



一方でリチウムイオン電池は、経年劣化や保管状況によって膨張・発熱・液漏れ・発火につながる恐れがあり、「膨らんで怖い」「捨て方が分からない」「清掃センターで回収不可と言われた」といった相談が東京多摩地域でも増える傾向があります。

誤って一般ごみや不燃ごみとして排出してしまうと、収集車や中間処理施設での火災事故につながるリスクもあります。



不用品回収サービスを展開する ぽいっと回収 まるっと本舗（運営：SYSTR株式会社） では、東京多摩地域を対象に、自治体で回収できないケースも含めたリチウムイオン電池の安全回収を3月も継続実施します。



膨張・変形のある電池も、安全搬出・耐火管理・法令遵守ルートで回収し、住まい・事業所内に残りがちな危険物の不安解消をサポートします。

背景と目的

東京多摩地域では近年、以下の理由から家庭・事業所内でリチウムイオン電池（充電池）の滞留が増えています。

・戸建て住宅が多く、物置・ガレージ・倉庫に長期保管されやすい

・車移動が多く、車内にモバイルバッテリーや充電機器を置きっぱなしになりがち

・在宅ワークや学習用端末の普及で、ノートPC・タブレット・周辺機器が増加

・電動アシスト自転車、配送・現場作業で使う電動工具バッテリーの保有増

・キャンプ・アウトドア需要で、ポータブル電源・予備バッテリーを備える家庭が増加

・年度末の整理（引越し、卒業・入学、オフィス移転、棚卸）で放置電池が一気に発掘される

リチウムイオン電池は、状態によっては内部損傷や劣化が進み、膨張・発熱・液漏れを起こす可能性があります。

にもかかわらず、多くの自治体では回収方法が分かりづらい／回収対象外（処理困難物）扱いになることもあり、

「どこに持っていけばいいか分からない」「断られて置いたまま」

という状態が、事故リスクを高める要因になっています。

まるっと本舗では、専門知識を持つスタッフが安全搬出・耐火管理・適正処理を徹底し、東京多摩地域の家庭・事業所内に滞留しがちな危険バッテリーを減らすことで、火災事故リスクの低減を目的に本キャンペーンを継続しています。

キャンペーン概要

キャンペーン名：リチウムイオンバッテリー回収定額キャンペーン（多摩エリア）

・実施期間：2026年3月1日～3月31日

・対象エリア：東京多摩地域（多摩26市中心）

・受付：LINE／電話（写真送付で見積もり可）

回収料金：1点につき 7,700円（税込）2点目以降：1点につき 3,300円（税込）

対象品目：スマホバッテリー、モバイルバッテリー、ノートPC電池、電動工具用電池など

備考：膨張・変形・発熱がある品も回収可能

※出張回収・安全搬出込み

キャンペーン対応エリア（多摩地域全域）

東京都多摩地域 全域で回収対応します。

※戸建て・集合住宅・事務所・倉庫・研究施設・工房・店舗・作業場・ガレージなども対応可能

対応地域例：

八王子市・立川市・武蔵野市・三鷹市・調布市・府中市・町田市

日野市・国分寺市・国立市・小金井市・小平市・東村山市

昭島市・福生市・青梅市・あきる野市・多摩市・稲城市

狛江市・清瀬市・東久留米市・武蔵村山市・東大和市・羽村市・西東京市 など

主要駅周辺のご相談も増えています：

八王子駅・立川駅・町田駅・吉祥寺駅・三鷹駅・調布駅・府中駅

国分寺駅・国立駅・日野駅・多摩センター駅・聖蹟桜ヶ丘駅

（近隣）橋本駅周辺 など

3月は引越し・退去・新生活準備、オフィス移転・棚卸のタイミングで

引き出し・物置・ガレージ・倉庫・車内から 「放置バッテリー」 がまとまって見つかりやすい時期です。

さらに、寒暖差や室内暖房の影響で 膨張・発熱の不安 が出やすいため、多摩地域で回収体制を強化しています。

※上記以外も東京都多摩地域であれば全域対応可能です。

※一部の山間部・遠方エリアは対応できない場合があります

（まずは場所と写真をLINEで送ってください）

よくあるお悩み

・引越し／退去／新生活準備で、物置・押し入れから古いモバイルバッテリーが出てきた

・物置／ガレージに電動工具バッテリーが溜まっている（DIY・現場用の予備含む）

・室内の暖房・寒暖差の影響で、膨張している／熱を持つ気がする電池があり不安

・倉庫整理・棚卸で、膨張した電池がまとめて出てきた（事務所・作業場・工房）

・車内や屋外保管で、温度差が大きく劣化が進んでいそうで怖い

・自治体に**「回収不可（処理困難物）」と言われた／清掃センターで断られた

・大学・研究室・工房で使っていた測定機器／業務端末／無線機の古いバッテリーを処分したい

・キャンプ用品・撮影機材の予備バッテリー**や、ポータブル電源の処分先が分からない

・古いスマホ／タブレット／ノートPCを処分したいが、内蔵電池が不安で進まない

→ 写真をLINEで送るだけの「簡単見積もり」で、

最短当日・夜間の相談も可能です（混雑状況により変動）

よく出る不用品例

・モバイルバッテリー系

・スマホ／タブレット系

・PC・周辺機器系

・電動自転車・モビリティ系

・電動工具・現場系

・防災・ポータブル電源系

・ドローン／撮影機材系

・無線機・測定機器・業務端末系

【モバイル・小型充電池】

・モバイルバッテリー（膨張／変形／発熱の不安があるもの）

・充電式ライト／ハンディファン／充電式カイロ／小型家電の充電池

【スマホ・タブレット】

・古いスマートフォン／タブレット（機種変更・買い替えで放置）

・交換用バッテリー／互換バッテリー（保管のまま）

【PC・オフィス機器】

・ノートPC内蔵バッテリー／業務用PCバッテリー（在宅ワーク・棚卸で発見）

・ハンディ端末（検品端末）／バーコードリーダー／決済端末の充電池

【電動自転車・モビリティ】

・電動アシスト自転車用バッテリー（劣化・保管が不安）

・電動キックボード等のバッテリー（相談可）

【電動工具・現場/DIY】

・インパクト／ドリル／草刈機など電動工具バッテリー（予備が溜まりがち）

・測定機器（レーザー墨出し器等）のバッテリー

【防災・アウトドア】

・ポータブル電源／小型蓄電池（防災備蓄の見直し・買い替えで出がち）

・キャンプ用品の充電池（ポンプ／ランタン等）

【撮影・ホビー】

・ドローンバッテリー／撮影機材（カメラ周辺）バッテリー

・アクションカメラ／ジンバル／LEDライトの充電池

【無線・研究・工房】

・無線機／トランシーバー用充電池

・研究室・工房の計測機器／業務端末のバッテリー（年度末整理で出がち）

※膨張・変形・発熱・液漏れがある場合も、状態確認のうえ安全搬出・耐火管理で回収します（写真で事前確認OK）

料金例（定額パックの一例）

段ボールパック：3,000円～ ※通常5,000円～ → キャンペーン価格！

軽トラパック：8,000円～ ※通常15,000円～ → キャンペーン価格！

1.5tトラックパック：15,000円～ ※通常35,000円～ → キャンペーン価格！

※すべて出張費・車両費・スタッフ費込みの明瞭価格です。

こんな方に選ばれています！

・多摩地域の戸建て住宅にお住まいで、物置・倉庫・ガレージに眠る電池が不安な方

・引越し／退去／新生活準備で、押し入れや引き出しから放置バッテリーが出てきた方

・室内暖房や保管環境の影響で、膨張している／熱を持つ気がする電池が心配な方

・自治体で回収不可（処理困難物）と言われ、処分先が見つからない方

・DIY／現場作業で使う電動工具バッテリーをまとめて整理したい方（予備・在庫も含む）

・大学・研究施設・工房・オフィスで、機器入替／棚卸／年度末整理に伴いバッテリーを処分したい担当者様

・キャンプ用品・撮影機材・ドローン・ポータブル電源など、趣味・業務の予備電池を安全に処分したい方

・火災リスクを下げ、住まい・事業所の**安全対策（リスク管理）**を進めたい方

→ 多摩地域ならではの「戸建て×車移動×保管スペース」の環境で増えがちな電池にも、安全搬出・耐火管理・適正処理で対応します。

3月は安全処分のベストタイミング

3月は、引越し・退去・新生活準備が一気に動く時期。



物置・ガレージ・押し入れ・机の引き出しから、放置していたモバイルバッテリーや充電池がまとめて出てきやすく、回収相談も増えやすいタイミングです。

さらに、年度末のオフィス移転・棚卸・機器入替・閉店整理などで、事業所内に保管されていたバッテリーが一度に発生するケースも少なくありません。

「膨らんでいるかも」「熱を持つ気がする」「捨て先がない」と感じたら、

不安が大きくなる前に、写真での事前確認（LINE見積もり）→早めの予約がおすすめです。

（※即日・夜間対応は混雑状況により変動します）

LINEで簡単見積もり！

「これもリチウムイオン？」「膨らんでるけど回収できる？」

そんな疑問は、LINEで写真を送るだけ！



「これも回収できる？」「いくつまで対応可能？」といったご質問も歓迎！

お問い合わせ・ご相談

電話：0120-600-065（年中無休・24時間対応）

📰 多摩地域のサービス詳細

https://collect.conne.jp/special-swollen-battery-tama/

📰 東京23区の対応エリア一覧はこちら

https://collect.conne.jp/category/tokyo/23ku/

写真を送るだけ！簡単LINE見積もり

https://lin.ee/f16cZs2

🌐 公式サイト（まるっと本舗）

https://collect.conne.jp/

◆会社概要

SYSTR株式会社

古物商許可証：第301032218074号

所在地：〒101-0025 東京都千代田区神田佐久間町４－４ 東京美宝会館１階

コーポレートサイト(https://sy-str.co.jp/home.html)