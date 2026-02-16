【全国17店舗目 船橋駅徒歩2分】メンズ眉毛サロン 眉ラボ 千葉船橋店 2026年2月16日 NEW OPEN

株式会社ベルトレンド

株式会社ベルトレンド（本社：大阪府大阪市 代表取締役社長 瀧川 維星）は、2026年2月16日に、全国17店舗目となる「メンズ眉毛サロン眉ラボ 千葉船橋店」をオープンいたします。

■眉ラボについて

眉ラボのロゴ｜眉毛サロンを通して新しい自分へ変化する翼をモチーフに、3本の曲線は眉毛のラインのようなウェーブを描き、 それぞれがお客様に合わせたオーダーメイドの形を表しています。曲線の親しみやすさと、自信やスタイリシュさを感じさせるロゴデザインです。

私たち「眉ラボ」は、"新しい自分への第一歩を後押しする眉毛サロン"としてお客様の「もっとカッコよくなりたい」という想いを形にするメンズ眉毛専門サロンです。

画一的なデザインではなく、髪型や骨格、雰囲気に合わせたオーダーメイドの眉毛を提供し、あなただけの「似合わせ眉毛」を実現します。

店舗HPを見る :https://mayu-labo.com/salon/funabashi/

■メンズ眉毛サロン 眉ラボのこだわり

「メンズ眉毛サロン 眉ラボ」では、お客様の目指したいスタイルに合わせて、理想の眉毛をご提供します。

眉ラボ独自のアイブロウ理論

髪型や服装が個性を表すように、眉毛も人それぞれです。しかし、多くの眉サロンでは黄金比や型を基準に整えるだけで、自己処理と変わりません。眉ラボでは骨格や筋肉の動きを考慮し、オーダーメイドの眉毛をご提案します。

眉毛1本へのこだわり

眉毛は一発勝負だからこそ、1本の調整が重要です。眉ラボではテープワックスを使用し、細かなデザインを実現し、さらに毛抜きで眉山や濃さを調整することで、理想の眉毛に仕上げます。

メンズ専用 次世代眉毛パーマ

当店のメンズ専用眉毛パーマは、眉山をしっかり作りつつ自然な仕上がりを実現します。

厳しい基準をクリアしたスタッフが対応し、

薄い眉や左右差など、さまざまなお悩みを解決します！

■メンズ眉毛サロン 眉ラボでは、2種類の施術をご用意

メンズ眉毛サロン 眉ラボでは、眉毛スタイリングとメンズ専用眉毛パーマの 2種類の施術をご用意しております。

施術効果を最大限引き出すため、 施術前2週間は眉毛のお手入れをされないようにお願いいたします。

※価格はすべて税込価格となります。また、クーポン適応時の価格となります。

■オープン記念特別メニューを30%OFFでご案内！

メンズ眉毛サロン眉ラボ 千葉船橋店ではOPEN記念キャンペーンを実施します。

ぜひ、初めての方もこのを機会にいかがでしょうか？

「メンズ眉毛サロン眉ラボ 千葉船橋店」は、船橋駅から徒歩4分とアクセスしやすい場所にあります。

予約はこちらから :https://sam016.salonanswer.com/sas/reserve/funabashi/menu

▼店舗情報[表1: https://prtimes.jp/data/corp/144583/table/14_1_2ca2344ddea54f2ed25c690dff5657f7.jpg?v=202602170951 ]

▼営業時間

メンズ眉毛サロン 眉ラボ 川崎店 の営業時間は以下の通りです。

[表2: https://prtimes.jp/data/corp/144583/table/14_2_ec8dd054b2c3a38317c8b57f658246d0.jpg?v=202602170951 ]

■現在FC加盟店舗募集中

無料相談会も随時、開催しております。

少しでもご興味のある方は、資料請求もしくは、無料相談会へご予約ください。

詳細を見る :https://mayu-labo.com/fc/【会社概要】

株式会社ベルトレンド

代表取締役：瀧川 維星

企業情報：https://mayu-labo.com/company/