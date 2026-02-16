田中利治氏が、当社特別顧問に就任いたしました。

LUコンサルティング株式会社

当社はこのたび、田中利治氏を特別顧問として迎えましたことをお知らせいたします。

■ 特別顧問 田中利治氏について

田中氏は、住友重機械工業株式会社において、半導体製造装置の開発をはじめ、先端技術

製品の事業責任者、海外事業の統括、本社取締役などを歴任されました。2024年には同社

内に経済安全保障統括室を設立し、経済安全保障に関する基本方針の策定を主導するなど

、経営と安全保障の両面において豊富な実務経験を有しております。

近年、経済安全保障は国家的な重要課題として位置付けられ、企業経営においても戦略上

重要なテーマとなっております。田中氏には、その高度な専門的知見と実務経験をもとに

、企業の経営リスクとしての経済安全保障対応、重要技術情報の管理体制整備、リスク評

価および優先順位付けのプロセス構築等について、当社に対する助言および支援をいただ

く予定です。

■ 今後の展望

当社は、田中氏の参画により、経済安全保障分野における支援体制を一層強化し、皆様に

対して、より高度かつ実践的なサービスを提供してまいります。

今後とも、変わらぬご支援・ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

■ 特別顧問

田中 利治 氏

住友重機械工業株式会社において半導体製造装置の開発、先端技術製品の事業責任者

や海外事業の統括、本社取締役などを歴任。2024年に経済安全保障統括室を設立、同

社における基本方針を策定した。

経済安全保障の推進は今や国家の最重要課題であり、政・官・財で様々な取り組みや

発信がなされている一方で、多くの民間企業は重要性を認識しつつも、自社が何を果

たすべきかを自分ゴトとして明確にできていない。要因の一つに、外為法に基づく輸

出管理の対象が安全保障で罰則が明確なコンプライアンス課題であるのに対して、経

済安全保障は経営者のマネジメントリスクである点が挙げられる。リスクのミニマム

化は、政府の方針や諸外国の規制を自社のリスクに翻訳・定義することが出発点にな

る。幅広い対象からチョークポイントを絞り込み、優先順位を決めていくプロセスや

重要技術情報漏洩防止など関連する対策について支援を行う。

■ LUコンサルティング株式会社 会社概要

会社名：LUコンサルティング株式会社

代表取締役：大木 怜於奈

事業内容：経済安全保障・人的リスク・サイバーセキュリティ・AIガバナンス・技術流出

防止・営業秘密管理等に関するコンサルティング

Webサイト：https://luconsulting.jp/

■ 弁護士法人N&O Partners／名取・大木法律事務所 概要

名称：弁護士法人N&O Partners／名取・大木法律事務所

所在地：東京都港区赤坂1丁目12番32号 アーク森ビル30階

代表弁護士：大木 怜於奈

Webサイト： https://leona-ohki-law.jp/