au少額短期保険にjustInCaseTechnologiesがSaaS型保険システム「joinsure」の提供を開始

株式会社justInCaseTechnologies

テクノロジーで顧客本位の業務運営を進化させる株式会社justInCaseTechnologies（代表取締役：畑 加寿也、以下「当社」）は、au少額短期保険株式会社（代表取締役社長：林 祐介、以下「au少短」）に対し、保険ビジネスでお客様接点のデジタル化と業務効率化を支援するSaaS型保険システム「joinsure（ジョインシュア）」の提供を開始いたしました。au少短ではその第１弾商品として2月16日付で「スマホ保険」を発売します。

【背景】

auフィナンシャルグループの少額短期保険業者であるau少短では、KDDIグループ各社を中心にさまざまなパートナー企業と連携し、各販売チャネルの特性を反映した独自性の高い商品ラインアップの拡充に取り組んでいます。

こうした方針の実現に向けて、当社の少短事業設立コンサルティングから商品開発、システム構築までを網羅する一貫した支援体制ならびに提供ソリューション「joinsure（ジョインシュア）」をご評価いただき、今回の導入に至りました。今後も、システムの提供に留まらず、保険会社勤務経験者による保険商品（数理）・業務の知見を活かしたトータルサポートで、パートナーとして事業成長を力強くバックアップしてまいります。

■新商品「スマホ保険」について

au少短の第1弾商品となる「スマホ保険」は、スマートフォンの破損または水濡れによる修理（有償交換を含む）により被った損害に対する補償を、月額190円のお手頃な保険料で提供します。

詳細はこちら(https://au-ssi.com/insurance/sumaho-001)。

■SaaS型保険システム「joinsure(ジョインシュア)」

「joinsure」は当社が開発したSaaS型保険業務システムで、お客様が操作する保険申込システム、契約管理システム（マイページ）、保険金請求システム、および、保険会社が業務で利用する管理コンソールから構成されており、保険会社設立時、新商品開発時、および、事業会社のデジタルプラットフォーム上での保険事業開始時など、保険を取り巻く様々なシーンで幅広く活用いただいております。

少額短期保険商品のみならず生命保険・損害保険の商品にも対応しており、通常のスクラッチ開発に比べて初期費用を大幅にコストカットできるのに加え、スピーディーに保険商品を提供することができ、ニーズの移り変わりの早いマーケットにおいて、保険会社の機会損失を防ぐことが可能です。

また、事業会社と協業し、保有するデジタルプラットフォーム上で、顧客ニーズにマッチした保険商品販売の仕組みを提供することで、事業会社サービスの付加価値向上にも寄与することが可能です。

【au少短について】

会社名：au少額短期保険株式会社

事業開始日：2025年10月1日

代表者：代表取締役社長 林 祐介

所在地：東京都港区高輪2丁目21番1号 THE LINKPILLAR 1 NORTH 11F

事業内容：少額短期保険業 (関東財務局長（少額短期保険）第106号)

URL：https://au-ssi.com/

【justInCaseTechnologiesについて】

会社名：株式会社justInCaseTechnologies

創業：2018年

代表者：代表取締役 畑 加寿也

所在地：東京都中央区日本橋茅場町1-8-1

事業内容：保険・金融関連のテックサービスの提供

URL：https://justincase-tech.com/