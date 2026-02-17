〈商船三井さんふらわあ〉社員主役の映像でMVV浸透、共感率99％

株式会社揚羽

コーポレートブランディング支援を行う株式会社揚羽（東京都中央区 代表取締役社長 湊 剛宏 証券コード：9330）は、株式会社商船三井さんふらわあ（東京都千代田区 代表取締役 社長執行役員 牛奥博俊）のMVV（ミッション・ビジョン・バリュー）浸透を目的とした映像制作で伴走支援しました。社員の率直な言葉でMVVを紐解く「自分ごとつなぎ」動画により、視聴した99％以上が「共感できた」と回答する良好な成果を創出しています。

【伴走支援プロジェクトの詳細】はコチラ⇒ https://www.ageha.tv/works/sunflower/

■企業統合を機に顕在化したMVV浸透の課題

2023年に企業統合して誕生した商船三井さんふらわあは、組織の一体感醸成を目的に新たなMVVを策定しました。しかし、全国に拠点が分散し、社員の半数以上が船舶に乗り組む勤務形態であることから、全員が同じ場で理念を共有することは困難です。さらに、代理店や関係会社にもMVVを理解してもらう必要があり、時間や場所に縛られず、かつ一方通行にならない伝達手法が求められていました。

■社員の率直な言葉で理念を紐解く「自分ごとつなぎ」

揚羽は、MVVを社員一人ひとりの経験や想いと結びつけて伝える「自分ごとつなぎ」というコンセプトで映像制作を提案。船の乗組員と陸上勤務者、年齢や職種の異なる12名の社員を起用し、発言を誘導せず率直な言葉を引き出しました。撮影は本社や各地の拠点、船内など実際の業務現場で実施。社長メッセージと社員の声を組み合わせ、中期経営計画発表時にも活用できる構成としています。

■MVV浸透映像を見た99％以上が「共感できた」と回答

完成した映像は、YouTubeやイントラネットを通じて社内やグループ会社、代理店などに展開されました。視聴後のアンケートでは、99％以上が「MVVに共感できた」と回答。船に直接関わらない社員からも「海運会社の一員である実感が湧いた」といった声が寄せられたといいます。企業統合後のMVV浸透において、社員を主役とし、現場の声を丁寧に紡いだ映像表現は、極めて有効であることを実証しました。

▼商船三井さんふらわあへの支援内容について

当社は、本プロジェクトにおいて、以下の支援を行いました。

1）MVV浸透コンセプト設計

MVVを社員の経験と結びつける「自分ごとつなぎ」の考え方を設計し、共感を生むストーリー構成を構築しました。

2）映像制作・ディレクション

社員インタビューから撮影、編集まで、一貫して担当。現場の臨場感と社員の想いを丁寧に映像化。

3）活用設計支援

中期経営計画発表など複数シーンで活用できる構成とし、継続的な理念浸透を支援しています。

具体的なプロジェクトの内容を、以下の記事コンテンツで紹介しています。ぜひご覧ください。

〈社員の声で紐解く「自分ごとつなぎ」動画によるMVV浸透は、共感率99％〉

https://www.ageha.tv/works/sunflower/



【会社概要】

会社名：株式会社揚羽

市場：東京証券取引所グロース市場・名古屋証券取引所ネクスト市場（証券コード：9330）

資本金：2億8410万円（2025年9月30日現在）

所在地：〒104-0032 東京都中央区八丁堀2丁目12-7 八丁堀トーセイビルIII 3F

設立：2001年8月

代表者：代表取締役社長 湊 剛宏

ミッション：一社でも多くの企業のブランディングに伴走し、日本のビジネスシーンを熱く楽しくする！

事業内容：ブランディング支援全般

支援領域：コーポレートブランディング／パーパスブランディング／インナーブランディング

アウターブランディング／サステナビリティブランディング／採用ブランディング

製品・商品・サービスブランディング 等

ブランディングにおけるコンサルテーション、クリエイティブ、ソリューションまで一気通貫できるパートナーとしてご支援してまいります。

URL：https://www.ageha.tv/

