Malcolm Mask McLaren、新曲『Believe in yourself』を本日配信リリース！

株式会社massenext

音楽エージェントサイト「ZULA（読み：ズーラ、 https://zula.jp/ ）」を運営する株式会社massenext（東京都港区）は、Malcolm Mask McLarenの新曲『Believe in yourself』を本日配信リリースした。『Believe in yourself』は、各種音楽ストリーミングサービス、及びダウンロードサービスにて配信中。

メロコアやイージーコアを基調とした楽曲を武器に、熱量の高いライブパフォーマンスでアイドルファンのみならず、バンドファンからも支持を集めている女性アイドルグループ・Malcolm Mask McLaren。

そんな彼女たちが、新曲『Believe in yourself』を本日配信リリースした。

今作は、彼女たちのライブパフォーマンスへの妥協なきこだわりと、揺るがない意志を体現した一曲。

ライブならではの熱気と、その場で生まれる一体感をリアルに落とし込み、聴く者の感情を強く揺り動かす楽曲に仕上がった。

さらに、2月25日にはHMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペースにてフリーライブイベントの開催が決定。

観覧無料で行われる本イベントでは、ライブパフォーマンスに加え特典会の実施も予定されており、新曲『Believe in yourself』の初披露も予定されている。

彼女たちの最新曲をいち早く体感できる貴重な機会となるだけに、ぜひ楽しみにしてほしい。

『Believe in yourself』は、各ストリーミング、ダウンロードサイトにて配信中。

・リリース情報

タイトル：Believe in yourself

アーティスト名 : Malcolm Mask McLaren

作詞：Satoh Kaito

作曲：慎之甫

編曲：田浦楽

配信リリース日：2026年2月17日

配信サービス：https://zula.lnk.to/xOSFbiZL

・ライブ情報

Malcolm Mask McLaren FREE LIVE

2026年2月25日(水)

HMV&BOOKS SHIBUYA 5Fイベントスペース

OPEN19:10 START19:30

観覧無料

Malcolm Mask McLaren ONE MAN LIVE "PULSE"

2026年3月17日(火)

WWW X

OPEN18:00 START19:00

Sチケット\8,000(優先入場、当日撮影囲みワイドチェキ) Aチケット\2,000 Bチケット完売

※別途各1D

チケット情報

https://eplus.jp/sf/detail/3100600001?P6=001&P1=0402&P59=1(https://eplus.jp/sf/detail/3100600001?P6=001&P1=0402&P59=1)

・アーティスト情報

Malcolm Mask McLaren

2015年発足。Sex Pistolsの仕掛け人として知られるマルコム・マクラーレンの名と、グループ結成当時のビジュアルキーアイテムであったマスクを由来として名付けられた女性アイドルグループ。

メロコアやイージーコアを基調とした楽曲を武器に、熱量の高いライブパフォーマンスでアイドルファンのみならず、バンドファンからも支持を集めている。

2026年3月、新体制となって初のワンマンライブを渋谷WWW Xにて開催決定。

Malcolm Mask McLaren Official HP：https://www.malcolm-mask-mclaren.net/

Malcolm Mask McLaren Official YouTube Channel：https://www.youtube.com/@malcolmmaskmclaren8975

Malcolm Mask McLaren Official X：https://x.com/MMM_core

・ZULAについて

株式会社 massenext （東京都港区） が運営する「ZULA(ズーラ)」は、 最先端のディストリビューションシステム「Zu-MAP」と豊富なエージェント実績を駆使し、アーティストがよりフレキシブルに世界に楽曲配信が出来るようサポートするデジタルディストリビューターです。

私たちZULAは、新時代のアーティスト至上主義を哲学とし、インディペンデントなアーティストやレーベルのパートナーであり続けます。

ZULA公式サイト：http://www.zula.jp

ZULA公式X：https://twitter.com/ZULA_JP

ZULA公式Instagram：https://www.instagram.com/zula_jp/

ZULA公式TikTok：https://www.tiktok.com/@zula_jp